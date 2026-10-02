Perú

Asesinan a chofer de transporte público en el Callao: esperaba pasajeros cuando fue atacado a balazos por sicario

El asesinato ocurrió durante las primeras horas de la mañana y quedó registrado en cámaras de vigilancia. La Policía busca reconstruir la ruta de escape de los presuntos atacantes.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto dispara contra un chofer de transporte público que se encontraba detenido en la cuadra 8 de la avenida Dos de Mayo, en el Callao. Tras el ataque, el presunto asesino huyó corriendo por calles aledañas. El conductor murió luego de recibir tres disparos. | América Noticias
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Un conductor de transporte público fue asesinado a balazos durante la mañana de este jueves 2 de octubre, cuando se encontraba detenido en el cruce de la avenida Dos de Mayo con el jirón Miroquesada, en el Callao. El ataque ocurrió pasadas las 6 a. m. y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con el informe de América Noticias, el chofer de combi de la ruta CR40 se encontraba esperando a pasajeros antes de iniciar su recorrido. La víctima, identificada preliminarmente como Juan y conocida por sus compañeros, recibió tres impactos de bala y terminó tendida en la vereda.

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Según las primeras investigaciones, dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían interceptado la unidad y disparado contra el conductor. En el lugar, la Policía encontró siete casquillos de bala, que forman parte de las evidencias recogidas tras el ataque. Hasta la escena llegó un familiar de la víctima, quien rompió en llanto al encontrar al chofer sin signos vitales.

Cámaras de seguridad captaron la huida del atacante

Las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores permitieron reconstruir parte de la ruta que habría seguido el atacante después del crimen. Según el reporte, tras efectuar los disparos, el sujeto escapó corriendo por el jirón Miro Quesada y posteriormente habría doblado en dirección al jirón Uruguay.

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Policías acordonan una zona de la vía pública cerca de un cuerpo y una grabación de seguridad registra a un individuo corriendo por la calle
Agentes policiales investigan el asesinato de un transportista en el Callao, mientras cámaras de seguridad registran la huida de un individuo. (América Noticias)

Otros registros también muestran al presunto atacante desplazándose por esta última vía, mientras las autoridades continúan revisando las imágenes disponibles para establecer su identidad y recorrido.

La zona cuenta con varias cámaras de vigilancia, incluso equipos pertenecientes a la Municipalidad del Callao. Los registros serán parte de las diligencias que buscan identificar y ubicar al responsable del asesinato.

Policía intervino viviendas cercanas

Tras el crimen, agentes policiales continuaron con las diligencias en los alrededores del lugar donde ocurrió el ataque. De acuerdo con la información difundida durante la cobertura, efectivos llegaron hasta inmuebles ubicados en el jirón Garibaldi, en la cuadra 8, para realizar intervenciones y buscar información que pueda contribuir a esclarecer el asesinato.

Uno de los aspectos que también llamó la atención durante las primeras diligencias fue el desplazamiento posterior de la unidad de transporte. En videos registrados después del ataque se observa a personas acercándose al vehículo, manipulando parte del tablero y observando el interior.

Posteriormente, la unidad habría sido retirada del lugar por personas vinculadas con ella. La razón por la que el vehículo fue trasladado deberá ser determinada por las autoridades como parte de la investigación.

Ataque ocurrió cerca del Poder Judicial del Callao

El asesinato ocurrió a pocas cuadras de la sede del Poder Judicial del Callao. La Policía continúa recopilando imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la avenida Dos de Mayo y calles aledañas para establecer cómo ocurrió el ataque y determinar quién estuvo detrás del crimen.

Todo ocurrió mientras Lima Metropolitana y el Callao permanecen bajo estado de emergencia por 60 días, declarado el 28 de agosto. El decreto mantiene a la Policía Nacional a cargo del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas y señala entre las razones de la medida el incremento del accionar criminal vinculado con homicidios, sicariato y extorsión.

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