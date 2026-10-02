Candidatos a la alcaldía de Cieneguilla: lista de postulantes para las elecciones de este 4 de octubre

Cieneguilla nació oficialmente como distrito limeño, consolidando su identidad rural en el valle del río Lurín. (Andina)

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Los vecinos de Cieneguilla elegirán el domingo 4 de octubre a su próximo alcalde distrital y a los regidores que integrarán el concejo municipal durante el período 2027-2030. En la contienda participan cinco postulantes, inscritos por Renovación Popular Perú, Partido Democrático Somos Perú, Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Podemos Perú y Alianza para el Progreso.

La jornada electoral se realizará entre las 7:00 y las 17:00. Los electores pueden revisar su local de votación, número de mesa y orden de sufragio en la Consulta Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con el número de documento nacional de identidad. El alcalde es la máxima autoridad administrativa del municipio: ejecuta los acuerdos del concejo, propone ordenanzas, dirige los planes de desarrollo local y supervisa la administración municipal, según la Ley Orgánica de Municipalidades.

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William Ronald Salazar Mateo, Renovación Popular Perú

William Ronald Salazar Mateo postula por Renovación Popular Perú. En su hoja de vida declaró experiencia en la Municipalidad Distrital de La Victoria, donde trabajó como locador de servicios para la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional desde junio de 2025, y antes cumplió tareas de asistencia en seguridad y riesgos operacionales. También registró labores vinculadas con redes, riesgos y operaciones de la alta dirección de ese municipio. Declaró estudios de Administración en la Universidad ESAN, donde figura como bachiller en Administración con mención en Dirección de Empresas en 2026, además de estudios técnicos de Administración en IPAE, actual Zegel. En 2025 informó ingresos totales por S/ 73.558 y consignó su renuncia al Partido Popular Cristiano (PPC) en 2020.

William Ronald Salazar Mateo - JNE

Edwin Subileti Areche, Partido Democrático Somos Perú

Edwin Subileti Areche es candidato del Partido Democrático Somos Perú. Su declaración jurada señala que fue alcalde de Cieneguilla entre 2019 y 2022. También registró que ocupó el cargo de subgerente en la Municipalidad Distrital de Comas entre el 14 de abril de 2025 y el 7 de abril de 2026. Es abogado por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, donde obtuvo el bachillerato en Derecho y Ciencia Política en 2011 y el título profesional al año siguiente. Además, declaró una maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico Villarreal. En su hoja de vida consta una sentencia de 1993 por tentativa contra la fe pública, con una pena de un año, y una postulación a la alcaldía distrital por Democracia Directa en 2019.

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Edwin Subileti Areche - JNE

Ermelinda Lanazca Baltazar de Taype, Frente Popular Agrícola FIA del Perú

Ermelinda Lanazca Baltazar de Taype representa al Frente Popular Agrícola FIA del Perú. Nació en el distrito de Paucarbamba, provincia de Churcampa, en Huancavelica, y registra domicilio en Cieneguilla. La hoja de vida presentada para esta elección no consigna experiencia laboral, estudios técnicos o universitarios, cargos partidarios, puestos de elección popular ni sentencias en los campos revisados.

Ermelinda Lanazca Baltazar de Taype - JNE

Ortensia La Torre Cervantes, Podemos Perú

Ortensia La Torre Cervantes postula por Podemos Perú. De acuerdo con su declaración, trabaja como especialista en temas comerciales y administrativos en la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Villa María del Triunfo, cargo que registra desde 2023. También figura como gerente general de Ingeniería e Inmobiliaria JJ E.I.R.L., empresa dedicada a actividades de gastronomía y otros rubros. Entre sus experiencias previas declaró la titularidad gerencial de CHLT Inversiones y Consultores E.I.R.L., un puesto como asistente administrativo en la Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad de Pachacámac y labores de asistencia en la Gerencia de Administración de la Municipalidad de San Luis. En 2025 declaró S/ 78.000 de ingresos totales y bienes inmuebles en Cieneguilla y Pachacámac.

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Ortensia la Torre Cervantes - JNE

Wilber Jorge Ancco Mamani, Alianza para el Progreso

Wilber Jorge Ancco Mamani compite por Alianza para el Progreso. Su hoja de vida registra actividad laboral en Grupo Sevic S.A.C., empresa dedicada a la fabricación de muebles, donde figura desde 2012 hasta 2026. El candidato, nacido en Arequipa, indicó no tener más información laboral que declarar y no consignó estudios técnicos, universitarios o de posgrado en los campos correspondientes. Para el año fiscal 2025 declaró ingresos por S/ 0 y una vivienda en Cajamarquilla, Cieneguilla, valorizada en S/ 80.000, con un autovalúo de S/ 156.737,47. También consignó renuncias a Renovación Popular y al Partido Demócrata Unido Perú en 2021.

Wilber Jorge Ancco Mamani - JNE