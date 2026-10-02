Sport Boys vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV de la semifinal vuelta de la Copa de la Liga 2026

Sport Boys y Alianza Atlético definirán al segundo finalista de la Copa de la Liga 2026.

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El segundo finalista de la Copa de la Liga 2026 saldrá del nuevo cruce entre Alianza Atlético y Sport Boys, que jugarán la revancha de una semifinal marcada por la diferencia que dejó el primer partido.

El cuadro de Sullana llegará con ventaja luego de imponerse 5-2 en la ida. Los ‘rosados’ llegarán obligados a modificar el desarrollo de la serie, necesita una victoria amplia para revertir el marcador acumulado y evitar la eliminación.

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Sport Boys vs Alianza Atlético: día y hora de la vuelta por las semifinales

Sport Boys y Alianza Atlético volverán a enfrentarse por las semifinales de la Copa de la Liga 2026. El duelo de vuelta se disputará el martes 6 de octubre en el Estadio Campeones del 36.

El compromiso entre el cuadro del Callao y el conjunto de Sullana comenzará a las 15.00 horas, según el horario peruano. La definición tendrá horarios distintos para los seguidores que sigan el partido desde otros países de la región.

En México, el inicio está previsto para las 14.00. Ecuador y Colombia compartirán el horario de Perú, mientras que en Venezuela y Bolivia el encuentro comenzará a las 16.00. En Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, el partido se jugará desde las 17.00.

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Sport Boys fue goleado 5-2 ante Alianza Atlético por semifinales ida de Copa de la Liga 2026 - Crédito: X.

Canal TV para ver Sport Boys vs Alianza Atlético por la semifinal vuelta

Los aficionados podrán seguir la segunda semifinal entre Sport Boys y Alianza Atlético por la señal abierta de América TV, a través del Canal 4.

El encuentro también estará disponible en línea mediante América TVGO. Bicolor+ ofrecerá otra alternativa de cobertura desde su canal de YouTube. Infobae Perú realizará el seguimiento completo del partido entre los rosados y el conjunto piurano.

Alianza Atlético de Sullana mostró su poder ofensivo en una increíble victoria por 5-2 ante Sport Boys. El partido estuvo lleno de acción, con un doblete de Muñoz que se consagró como la figura del encuentro. No te pierdas los mejores momentos | América TV

Así fue la semifinal de ida por la Copa de la Liga 2026

Alianza Atlético goleó 5-2 a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao, durante el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga 2026.

El equipo chalaco abrió el marcador con José Davey a los tres minutos, pero el conjunto de Sullana revirtió el desarrollo del encuentro antes del descanso. José Ingratti anotó a los 12 minutos, Román Suárez convirtió a los 28 y Ariel Muñoz amplió la diferencia a los 36.

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Rolando Díaz descontó para el cuadro dirigido por Carlos Desio a los 42 minutos. Aun así, los rosados no lograron sostener la reacción frente a su público. Muñoz marcó su segundo tanto a los 66 minutos y Cristian Penilla selló la goleada en el tiempo añadido, a los 90+3.

Sport Boys recibe a Alianza Atlético en el Callao por la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026. Crédito: LFP

Sporting Cristal es el primer finalista de la Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal clasificó a la final de la Copa de la Liga 2026 tras superar a ADT en el estadio Alberto Gallardo y cerrar la semifinal con un marcador global de 6-0.

El cuadro dirigido por Roberto Mosquera había llegado a la revancha con una ventaja mínima, conseguida en Tarma gracias al gol de Gabriel Santana.

En el Rímac, los celestes ampliaron la diferencia con una goleada que dejó resuelta la llave. El resultado convirtió a los ‘cerveceros’ en el primer finalista de la edición inaugural del torneo.

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La final se jugará el domingo 15 de noviembre, en una definición a partido único y en una cancha neutral. En los siguientes días se confirmará la programación completa.

El cuadro rimense aplastó 5-0 en la vuelta y clasificó a la final del torneo - Crédito: Bicolor .