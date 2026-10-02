Candidatos a la alcaldía de Chaclacayo: lista de postulantes para las elecciones de este 4 de octubre

La fundación de Chaclacayo como distrito formalizó una zona agrícola que luego evolucionó hacia un espacio residencial en Lima Este. (Andina)

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Los vecinos de Chaclacayo acudirán a las urnas este domingo 4 de octubre para elegir al próximo alcalde distrital y a los regidores que integrarán el concejo municipal durante el periodo 2027-2030. La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 está prevista entre las 7:00 y las 17:00. Los electores pueden consultar su local, mesa y número de orden con su DNI en la plataforma de consulta electoral de la ONPE; se recomienda verificar la información antes de acudir, debido a posibles reubicaciones.

El alcalde es la máxima autoridad administrativa y representante legal de la municipalidad. Entre sus atribuciones figuran ejecutar los acuerdos del concejo, proponer proyectos de ordenanzas, presentar el presupuesto municipal, dictar decretos y resoluciones, supervisar la recaudación, dirigir la administración local y velar por el cumplimiento de las disposiciones municipales con apoyo del serenazgo y la Policía Nacional.

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A continuación, la relación de los 12 candidatos a la alcaldía de Chaclacayo, según las hojas de vida presentadas para estos comicios.

Karen Elizabeth Acevedo Salvatierra, Fuerza Ciudadana

Karen Elizabeth Acevedo Salvatierra postula por Fuerza Ciudadana. En su declaración jurada consigna experiencia como asistente de la Escuela de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle durante 2025, además de labores como docente en CIUNE en 2024.

Karen Elizabeth Acevedo Salvatierra - JNE

Rique Danny Aguilar Quispe, Alianza para el Progreso

Rique Danny Aguilar Quispe es el candidato de Alianza para el Progreso. Declara que se desempeñó como gerente de la Cooperativa de Servicios Múltiples y Asistencias Coopcreas entre 2025 y 2026, además de ejercer la docencia en Certus desde 2018 hasta este año.

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Rique Danny Aguilar Quispe - JNE

Elsa Stephany Alvarez Bonifaz, Fe en el Perú

Elsa Stephany Alvarez Bonifaz postula con Fe en el Perú. En su hoja de vida registra experiencia como teleoperadora en Servicios de Call Center del Perú S.A. y Corporación Foxtel del Perú S.A.C., ambos empleos declarados en 2015 y 2016.

Elsa Stephany Alvarez Bonifaz - JNE

Leonidas Iván Altamirano Matus, Avanza País

Leonidas Iván Altamirano Matus representa a Avanza País - Partido de Integración Social. Declara servicios especializados en administración y proyectos de inversión pública para la Municipalidad de Pueblo Libre entre 2025 y 2026. También fue gerente de Servicios a la Ciudadanía y Medio Ambiente en la Municipalidad Distrital de Huachupampa entre 2024 y 2025.

Leonidas Ivan Altamirano Matus - JNE

Manuel Javier Campos Sologuren, Acción Popular

Manuel Javier Campos Sologuren es el postulante de Acción Popular. Registra como antecedente laboral su gestión como alcalde de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo entre 2019 y 2022. Asimismo, declara labores independientes de asesoría en el distrito durante 2025 y 2026.

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Manuel Javier Campos Sologuren - JNE

Carmen Rosario Cárdenas Alcarraz, Somos Perú

Carmen Rosario Cárdenas Alcarraz postula por el Partido Democrático Somos Perú. En su declaración figura como asistente de administración de la Asociación Country Club El Bosque entre 2015 y 2016, y como subgerente de la Municipalidad Distrital de Lurigancho entre 2017 y 2018.

Carmen Rosario Cardenas Alcarraz - JNE

Vicente Felipe Castillo Jiménez, Perú Libre

Vicente Felipe Castillo Jiménez representa al Partido Político Nacional Perú Libre. Su hoja de vida consigna experiencia como docente en la institución educativa Ricardo Palma desde 2003 hasta 2026.

Vicente Felipe Castillo Jimenez - JNE

Mario Daniel Cubas Romero, Juntos por el Perú

Mario Daniel Cubas Romero es candidato de Juntos por el Perú. Declara experiencia como ingeniero civil en el Consorcio Superior Nueva Rinconada durante 2026 y en la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica en 2023.

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Mario Daniel Cubas Romero - JNE

Adolfo Dennis Ojeda García, Partido País para Todos

Adolfo Dennis Ojeda García postula por el Partido País para Todos. Registra labores como docente de Administración de Empresas en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana en 2024, además de su experiencia como jefe de planificación y control de producción e ingeniero residente en Equipamiento y Sistemas de Almacenamiento Parck S.A.C. entre 2019 y 2020.

Adolfo Dennis Ojeda Garcia - JNE

Marco Antonio Tello Castro, Podemos Perú

Marco Antonio Tello Castro es el candidato de Podemos Perú. En su declaración señala trabajos de coordinación y supervisión de seguridad y vigilancia para la Municipalidad Distrital de Carabayllo entre 2025 y 2026, así como el cargo de subgerente comercial en una empresa de alquiler de vehículos durante 2024 y 2025. También declara que fue subprefecto distrital de Chaclacayo entre 2018 y 2020.

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Marco Antonio Tello Castro - JNE

Víctor Luis Urrutia Condori, Partido Demócrata Verde

Víctor Luis Urrutia Condori postula por el Partido Demócrata Verde. Declara que ocupa la gerencia general de Laus Servicios de Seguridad S.A.C. desde noviembre de 2020. Antes fue gerente de Laus Seguridad Residencial EIRL, cargo que ejerció entre 2015 y 2020.

Victor Luis Urrutia Condori - JNE

Carlos Alberto Ysla Durán, Renovación Popular Perú

Carlos Alberto Ysla Durán representa a Renovación Popular Perú. En su hoja de vida registra experiencia como subgerente de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, función que declara haber ejercido entre 1999 y 2026.

Carlos Alberto Ysla Duran - JNE