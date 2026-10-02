Rafael López Aliaga afirma que podría presentarse en las Elecciones 2030 para un tercer periodo como alcalde

Rafael López Aliaga, con gorra y polo azul, se dirige a un micrófono, mientras que una imagen en círculo muestra a Burneo con gafas y una banda bicolor, también hablando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El candidato a primer regidor de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró que, según la jurisprudencia electoral a la fecha, podría presentarse a las Elecciones Regionales y Municipales de 2030 para tentar por un tercer periodo como alcalde de Lima.

En entrevista con RPP Noticias, López Aliaga señaló que su afirmación es respaldada por fallos del Jurado Nacional de Elecciones emitidos en los últimos 12 años, aunque dijo que “no es su intención” estar a cargo de la Municipalidad de Lima por un tercer periodo.

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“De acuerdo a la ley, en este minuto, hoy día, yo podría ir hasta un tercer periodo. No es mi intención, te cuento, pero podría. O sea, estoy habilitado a un tercer periodo, porque justamente no he postulado a alcalde, he postulado a teniente alcalde. Así de simple”, indicó.

Previamente, el candidato de Renovación Popular se mostró a favor de que se restablezca la reelección de alcaldes para culminar con gestiones. “Cuatro años es muy poco”, apuntó.

JNE no define postura

A días de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantiene sin definir qué ocurrirá con Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor por Renovación Popular, si su lista resulta ganadora en Lima.

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López Aliaga, para sortear la restricción de reelección inmediata, se presentó como primer regidor, cargo que —según la Ley Orgánica de Municipalidades— asumiría la alcaldía por sucesión en caso de que la lista gane. El JNE ya confirmó su candidatura tras desestimar una apelación que pedía su exclusión por una presunta “reelección encubierta”.

Lo que falta resolver es si, en caso de triunfo de Renovación Popular, el organismo electoral le entregará la credencial de alcalde. El presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que esa decisión corresponde al pleno y que no hay fecha definida: “Yo les daré la información cuando ya tengamos una decisión”.

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Críticas

Carlos Bruce (Somos Perú) llevó el reclamo ante la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), calificó la demora de “cobardía” y advirtió sobre el riesgo de un “escándalo internacional” si el JNE no define la situación antes de la jornada electoral.

Por su parte, Francis Allison (Avanza País) cuestionó la “permisividad” del JNE, que —según dijo— ya permitió que López Aliaga renunciara a su curul de senador pese a que ese cargo es irrenunciable según la Constitución, y anticipó que, de ganar, le entregarán igualmente las credenciales de alcalde.

A su turno, Susel Paredes (Ahora Nación) sostuvo que la falta de pronunciamiento “constituye una falta de respeto hacia los ciudadanos de Lima” y que favorece directamente a López Aliaga.

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Favorito

Rafael López Aliaga lideraba con claridad las encuestas previo a las elecciones municipales de Lima del 4 de octubre, según las últimas mediciones publicadas antes de que entrara en vigencia la veda electoral el 28 de septiembre.

La encuestadora Ipsos le asignó a López Aliaga el 25% de la intención de voto, seguido por Carlos Bruce, de Somos Perú, con 14%; Francis Allison, de Avanza País, con 13%, y Daniel Urresti, de Podemos Perú, con 8%. En un simulacro con cédula y voto secreto realizado por la misma firma a 780 personas, Renovación Popular obtuvo 26,1% de los votos emitidos y 30% de los válidos.

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Otra medición, la de IMASOLU, lo ubicó aún más arriba, con 27,17% de los votos emitidos y 31,59% de los votos válidos. Bruce le seguía con 16,83% y 19,57% respectivamente, Allison con 11,83% y 13,76%, y Urresti con 11,17% y 12,98%.

La encuestadora Datum, en un simulacro realizado entre el 23 y el 25 de septiembre para El Comercio, le dio a López Aliaga 29,6% de los votos válidos, una ventaja de 12,4 puntos sobre Bruce, que alcanzó 17,2%.