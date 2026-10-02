Perú

Bailarina acusa de presunta agresión sexual a coreógrafo de Corazón Serrano, Jeremy Iturri

La joven conocida como Amber acusó públicamente a Jeremy Iturri de un supuesto caso de agresión sexual y abuso de autoridad ocurrido en 2023.

Bailarina acusa de presunta agresión sexual a coreógrafo de Corazón Serrano, Jeremy Iturri
Bailarina acusa de presunta agresión sexual a coreógrafo de Corazón Serrano, Jeremy Iturri
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Una bailarina conocida en redes sociales como Amber, difundió un testimonio en el que acusó a Jeremy Iturri, identificado como encargado de coreografías de Corazón Serrano, de un presunto caso de agresión sexual y abuso de autoridad ocurrido en 2023.

Tras la difusión de su relato en redes sociales, la agrupación anunció la suspensión de la participación de una persona que presta servicios artísticos y coreográficos mientras se esclarece la situación.

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La bailarina Yaleska afirmó que tenía 19 años cuando conoció a Iturri durante una audición de Psycho Crew. Según contó, atravesaba una etapa vulnerable de su vida y encontraba en el baile un espacio de contención, motivación y pertenencia.

La joven explicó que decidió hablar públicamente después de guardar silencio durante años por temor a no ser creída, a que su historia fuera tergiversada o a recibir cuestionamientos sobre su conducta. En una serie de mensajes publicados en Instagram, sostuvo que no contaba con las pruebas que consideraba necesarias para denunciar lo sucedido en ese momento.

“Nunca pensé que algún día iba a escribir esto. Iba a continuar mi día y publicando cosas con normalidad porque estaba tirando la toalla”, escribió al iniciar su testimonio.

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Jeremy Iturri junto al elenco de baile de de Corazón Serrano.
Jeremy Iturri junto al elenco de baile de de Corazón Serrano.

Yaleska Tacuri relató cómo conoció a Jeremy Iturri

La bailarina contó que conoció a Jeremy Iturri en 2023, pocos meses después de cumplir 19 años. Según su versión, lo admiraba por su trabajo como bailarín y director, y remarcó que entre ambos nunca existió un vínculo sentimental.

“Yo lo admiraba como director y como bailarín. Y quiero dejar esto muy claro porque no quiero que mi historia sea interpretada de otra manera, jamás tuve un vínculo sentimental con él. Mi admiración siempre fue profesional”, afirmó.

Amber relató que el acercamiento se inició después de que Iturri respondiera una historia que ella había publicado junto a una compañera. El mensaje hacía referencia a una posible participación como dúo en una competencia, algo que la joven interpretó como una oportunidad dentro de la agrupación.

A partir de ese intercambio, indicó que comenzaron conversaciones sobre proyectos, su experiencia dentro del baile y asuntos personales. La bailarina explicó que compartió con él problemas de infancia, dificultades personales, adicciones que había atravesado y una agresión sexual que, según dijo, había sufrido meses antes de iniciar su camino artístico.

“Confié cuando me escribió, confié cuando me dijo que quería escucharme, confié cuando le conté cosas de mi vida que probablemente nunca debí haber tenido que contarle a alguien que tenía una posición de autoridad sobre mí. Y esa confianza terminó siendo utilizada de una manera que yo nunca quise”, señaló.

Yaleska Tacuri, conocida como Amber, difundió un testimonio en redes sociales sobre un presunto caso de agresión sexual ocurrido en 2023.
Yaleska Tacuri, conocida como Amber, difundió un testimonio en redes sociales sobre un presunto caso de agresión sexual ocurrido en 2023.
Yaleska Tacuri, conocida como Amber, difundió un testimonio en redes sociales sobre un presunto caso de agresión sexual ocurrido en 2023.
Yaleska Tacuri, conocida como Amber, difundió un testimonio en redes sociales sobre un presunto caso de agresión sexual ocurrido en 2023.

La reunión que, según la denunciante, terminó en una agresión

De acuerdo con el relato de Amber, Jeremy Iturri le preguntó si tenía tiempo a las 22:00 para conversar en un parque ubicado cerca de su condominio. Ella aceptó porque, según explicó, acostumbraba permanecer fuera de casa hasta tarde junto a sus amistades.

La joven indicó que Iturri la esperó fuera de su vivienda y que ambos caminaron hasta el parque. Allí conversaron durante varias horas. Amber dijo que, cerca de las 2:30, manifestó que pediría un taxi para volver a su casa porque consideraba que ya había ocupado demasiado tiempo de su interlocutor.

“A lo que él me contestó: ‘No me molesta, sigamos conversando’”, relató la bailarina.

Según su versión, la conversación continuó hasta aproximadamente las 3:30. En ese momento, volvió a decir que quería regresar a su domicilio, pero él le habría sugerido que se quedara en su departamento debido a la hora y al riesgo de movilizarse sola.

“No, tranquila, no te puedes ir porque es tarde. Sería mi responsabilidad si te vas y te pasara algo. Quédate en mi casa a dormir, no pasa nada”, habría dicho Iturri, según el testimonio de Amber.

La bailarina afirmó que aceptó quedarse. Sin embargo, sostuvo que la situación cambió una vez que estuvo en el departamento. Según su denuncia pública, el coreógrafo realizó tocamientos indebidos y la sometió a un acto íntimo no consentido.

“En un momento le pedí que parara porque me estaba lastimando la garganta, pero no paró”, escribió la joven en su publicación.

Yaleska Tacuri, conocida como Amber, difundió un testimonio en redes sociales sobre un presunto caso de agresión sexual ocurrido en 2023.
Yaleska Tacuri, conocida como Amber, difundió un testimonio en redes sociales sobre un presunto caso de agresión sexual ocurrido en 2023.

“Me sentía menos”: el impacto que denunció la bailarina

Amber señaló que, después del presunto episodio, tuvo que continuar asistiendo a ensayos grupales y compartir espacios con la persona a la que acusa. Según explicó, esa cercanía afectó su estabilidad emocional, su desempeño artístico y la manera en que se percibía dentro de un entorno que antes consideraba importante para ella.

“Me sentía menos y empecé a sentir que no valía nada dentro de un lugar que alguna vez significó muchísimo para mí”, sostuvo.

La joven dijo que su salida de ese espacio no fue sencilla, debido a que el baile había representado una forma de reconstrucción personal después de experiencias difíciles. En su testimonio, insistió en que hablar sobre lo sucedido responde a la necesidad de exigir justicia y de no continuar callando.

Jeremy Iturri es coreografo principal de Corazón Serrano.
Jeremy Iturri es coreografo principal de Corazón Serrano.

Corazón Serrano suspendió a coreógrafo

Luego de la difusión de las declaraciones, Corazón Serrano emitió un comunicado en sus historias de Instagram. La agrupación informó que tomó conocimiento de testimonios públicos que involucran a una persona que presta servicios artísticos y coreográficos para la organización.

“En Corazón Serrano hemos tomado conocimiento de los testimonios difundidos públicamente que involucran a una persona que presta servicios artísticos y coreográficos para nuestra agrupación”, señaló el grupo.

La orquesta anunció que suspendió la participación de esa persona mientras se esclarece la situación. Corazón Serrano no mencionó el nombre del colaborador ni ofreció detalles adicionales sobre los hechos expuestos por la denunciante.

“Por la naturaleza y gravedad de los hechos expuestos, hemos decidido suspender su participación en las actividades de Corazón Serrano mientras se esclarece esta situación”, indicó el comunicado.

La agrupación reafirmó su compromiso con el respeto, la integridad y la seguridad de las personas. “Consideramos fundamental que los testimonios de esta naturaleza sean abordados con la seriedad, responsabilidad y sensibilidad que merecen”, concluyó.

Corazón Serrano comunicó la suspensión de un colaborador artístico y coreográfico mientras se esclarece la situación.
Corazón Serrano comunicó la suspensión de un colaborador artístico y coreográfico mientras se esclarece la situación.

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