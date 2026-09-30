Perú

Procesiones del Señor de los Milagros modificarán el tránsito en Lima: revisa las fechas y horarios de los cierres

Las jornadas del 18, 19 y 28 de octubre contemplarán cierres progresivos desde las 6 a. m. hasta las 4 a. m. del día siguiente, con liberación de las calles conforme avance la imagen

Lima tendrá restricciones vehiculares durante cinco jornadas de la procesión del Señor de los Milagros entre el 3 de octubre y el 1 de noviembre - Créditos: ANDINA/Vidal Tarqui.
Lima tendrá restricciones vehiculares durante cinco jornadas de la procesión del Señor de los Milagros entre el 3 de octubre y el 1 de noviembre - Créditos: ANDINA/Vidal Tarqui.
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Los desplazamientos por distintos sectores de Lima tendrán modificaciones durante octubre y los primeros días de noviembre debido a las cinco jornadas de la procesión del Señor de los Milagros de Nazarenas. La Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante la Gerencia de Movilidad Urbana, estableció restricciones y cierres progresivos para facilitar el recorrido de la imagen y preservar el tránsito peatonal y vehicular.

Las disposiciones regirán los sábados 3 de octubre, domingos 18 de octubre y 1 de noviembre, además de los lunes 19 y miércoles 28 de octubre. Las autoridades municipales anunciaron el despliegue de inspectores en los puntos comprometidos para orientar a los conductores, ordenar el desplazamiento de peatones y contribuir con la circulación en las zonas cercanas.

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¿Qué calles tendrán restricciones durante las procesiones?

La primera jornada se realizará el sábado 3 de octubre en el Cercado de Lima. La interrupción será total entre las 12 m. y las 9 p. m. El trayecto abarcará la avenida Tacna, avenida Emancipación, jirón Chancay y jr. Conde de Superunda, por lo que los usuarios deberán considerar vías alternas antes de ingresar al área intervenida.

Esta medida también alcanzará a determinados servicios de transporte público. Los corredores complementarios 301, 303, 305 y 336, además del servicio 412, contarán con desvíos debido a las restricciones establecidas. El transporte público regular también utilizará rutas alternativas mientras permanezcan ocupadas las calles comprendidas en el recorrido religioso.

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La Municipalidad de Lima presentó un plan de desvío vehicular - Créditos: MML.
La Municipalidad de Lima presentó un plan de desvío vehicular - Créditos: MML.

Para el domingo 18 de octubre, la Municipalidad de Lima ha programado interferencias desde las 6 a. m. hasta las 4 a. m. del día siguiente. La medida se aplicará en el Centro de Lima y tendrá carácter progresivo: las vías serán liberadas conforme avance la procesión y las condiciones permitan restablecer el tránsito.

Una disposición similar se aplicará el lunes 19 de octubre, aunque en esta ocasión la zona comprometida también comprenderá sectores de La Victoria. Las restricciones comenzarán a las 6 a. m. y permanecerán hasta las 4 a. m. del día siguiente, con habilitación gradual de las calles conforme avance el recorrido.

El miércoles 28 de octubre, las interferencias alcanzarán sectores del Cercado de Lima y Breña. El cierre progresivo se iniciará a las 6 a. m. y se extenderá hasta las 4 a. m. del día siguiente. La liberación de las vías dependerá del desplazamiento de la comitiva y de las condiciones de seguridad en cada tramo.

La última jornada está prevista para el domingo 1 de noviembre, nuevamente en el centro histórico. En esta fecha se contempla un cierre total de la calzada desde las 11:30 a. m. hasta las 9 p. m. Los conductores deberán tomar en cuenta la duración de la restricción para evitar retrasos durante sus desplazamientos por el centro de la capital.

Lima tendrá restricciones vehiculares por las procesiones del Señor de los Milagros: conoce las fechas y zonas - Créditos: ANDINA/Daniel Bracamonte.
Lima tendrá restricciones vehiculares por las procesiones del Señor de los Milagros: conoce las fechas y zonas - Créditos: ANDINA/Daniel Bracamonte.

¿Qué recomienda la Municipalidad de Lima a los conductores?

Ante estas modificaciones, la comuna recomienda organizar los viajes con anticipación y evitar las zonas incluidas en los recorridos durante las horas de interferencia. También solicita respetar las indicaciones de los inspectores de tránsito y de la Policía Nacional del Perú, quienes participarán en las labores de ordenamiento.

Los planes de desvío podrán ser modificados si un informe técnico determina que resulta necesario para garantizar una circulación adecuada. Asimismo, se priorizará el desplazamiento de personas con movilidad reducida y se mantendrá el acceso para vehículos de emergencia durante las cinco fechas.

La Municipalidad de Lima exhortó finalmente a los usuarios de las vías a tomar precauciones y revisar los desvíos antes de iniciar sus recorridos. De esta manera, los conductores podrán anticipar las restricciones y elegir alternativas durante las jornadas dedicadas al Señor de los Milagros.

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