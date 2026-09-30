Perú

Lista de candidatos a la alcaldía distrital de La Victoria: quiénes postulan y de qué partidos son

Los vecinos de La Victoria acudirán a las urnas este domingo 4 de octubre para elegir a la autoridad que dirigirá el distrito durante el periodo 2027-2030. Conoce quiénes buscan llegar al municipio.

Una mujer deposita un voto en una urna transparente de la ONPE en una mesa electoral con miembros de mesa y la bandera de Perú
Una ciudadana deposita su voto durante las elecciones regionales y municipales en un centro de votación del distrito de La Victoria, en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Victoria se prepara para elegir a su próximo alcalde distrital en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el domingo 4 de octubre. En estos comicios, los vecinos deberán escoger a la autoridad que estará al frente de la municipalidad durante un periodo de cuatro años, además de los integrantes del concejo municipal.

La elección reunirá a 13 candidatos que buscan ocupar el sillón municipal de La Victoria, de acuerdo con la relación proporcionada para este proceso electoral.

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¿Cuáles son las principales necesidades de La Victoria?

La Victoria es uno de los principales puntos comerciales y empresariales de Lima Metropolitana, con una actividad que combina el comercio textil, los servicios y zonas residenciales. El distrito también concentra espacios históricos como las huacas Santa Catalina y Balconcillo, reconocidas como parte de su patrimonio.

Entre los principales desafíos para la próxima gestión municipal se encuentran la seguridad ciudadana, el ordenamiento del comercio, la movilidad y el mantenimiento de las vías. La dinámica comercial de Gamarra y otros sectores genera una elevada circulación de peatones y vehículos, por lo que la recuperación de espacios públicos y la organización del transporte forman parte de las demandas locales.

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Trabajadores electorales organizan las papeletas tras el cierre de las urnas en una segunda vuelta electoral entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú, 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno
Trabajadores electorales organizan las papeletas tras el cierre de las urnas en una segunda vuelta electoral entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú, 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Durante los últimos años también se han ejecutado intervenciones viales en sectores estratégicos. La rehabilitación de la avenida México y los trabajos realizados en un tramo de la avenida Aviación buscan mejorar la transitabilidad y la conexión con zonas comerciales y sistemas de transporte masivo.

En este contexto, los candidatos a la Alcaldía de La Victoria presentan propuestas relacionadas con seguridad, ordenamiento urbano, comercio, infraestructura, movilidad y desarrollo económico local.

¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía de La Victoria?

En total, 13 candidatos a alcalde aparecen consignados en la relación proporcionada para La Victoria, mientras que una organización política no registra un postulante a la alcaldía en la base consultada. La oferta electoral incluye agrupaciones como Acción Popular, Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Partido Popular Cristiano y Somos Perú, entre otras.

  • Luis Alvaro Pletikosic Guzmán — Acción Popular.
  • Nilda Esperanza Carranza Rodríguez — Ahora Nación.
  • Joaquín Reynaldo Albarracín Ramos — Alianza para el Progreso.
  • Joe Zanabria Soberón — Avanza País - Partido de Integración Social.
  • Walter Ciro Pérez Noreña — Batalla Perú.
  • Martín Jorge Luis Guevara Martínez — Fuerza Popular.
  • Alberto Fernando Moreno Mejía — Partido Democrático Somos Perú.
  • María Teresa Rosas García — Partido Frente de la Esperanza 2021.
  • Florencio Froilán Fierro Flores — Partido País para Todos.
  • Aldo Horacio Rosales Pacheco — Partido Político Perú Primero.
  • César Rafael Ibarra Nureña — Partido Popular Cristiano (PPC).
  • Mesías Máximo Gonzales Sánchez — Podemos Perú.
  • Susana Liliana Saldaña Ramos — Renovación Popular Perú.
  • Partido Cívico Obras. No registra candidato a la Alcaldía de La Victoria en la base proporcionada. Martha Sofía Huamaní Acosta figura como postulante a primera regidora.

¿Cómo consultar las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos?

Los electores pueden revisar la información oficial de los candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 a través de la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La herramienta permite buscar a los postulantes según su distrito electoral y consultar tanto sus hojas de vida como los planes de gobierno presentados por las organizaciones políticas.

Para realizar la consulta, se debe ingresar a Voto Informado del JNE, seleccionar la opción correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y buscar al candidato. El sistema permite realizar la búsqueda mediante el DNI del postulante o seleccionando el departamento, provincia y distrito donde se realizará la votación. Una vez identificada la jurisdicción, se muestran las organizaciones políticas participantes y sus respectivas candidaturas.

Al seleccionar a un candidato, el elector puede acceder a la información declarada ante el JNE en su hoja de vida, que incluye datos como formación académica, experiencia laboral y profesional, trayectoria, declaraciones de bienes y rentas y otros registros consignados por el postulante. También puede consultar el plan de gobierno presentado por la organización política.

¿Qué funciones tendrá el próximo alcalde?

El alcalde es la máxima autoridad ejecutiva de la municipalidad y tiene entre sus principales responsabilidades defender los derechos e intereses de la municipalidad y de los vecinos, ejecutar los acuerdos del concejo municipal y dirigir la administración local. También debe proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos al concejo, promulgar las ordenanzas y emitir decretos y resoluciones de alcaldía conforme a la legislación vigente.

Asimismo, le corresponde dirigir la formulación y ejecución de los planes de desarrollo municipal, además de presentar ante el concejo el presupuesto municipal participativo. El alcalde también preside las sesiones del concejo municipal y tiene responsabilidades relacionadas con la gestión de los servicios públicos locales y el funcionamiento de la administración municipal.

Elecciones 2026: ¿qué se elegirá y cuándo serán?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. En esta jornada, los ciudadanos elegirán a sus autoridades regionales y municipales para el siguiente periodo de gobierno. El JNE ha señalado que la fecha de los comicios permitirá que las autoridades electas puedan asumir sus cargos el primer día de 2027.

A nivel municipal, se elegirán alcaldes y regidores provinciales y distritales. De acuerdo con la Ley de Elecciones Municipales, los alcaldes y regidores electos, una vez proclamados y juramentados, asumen sus cargos el 1 de enero del año siguiente al de la elección. Por ello, las autoridades municipales elegidas en los comicios de 2026 asumirán funciones el 1 de enero de 2027.

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