Municipalidad de Lima presenta plan de seguridad con drones para vigilancia aérea durante la procesión del Señor de los Milagros

Municipalidad de Lima presentó su plan de seguridad por la procesión del Señor de los Milagros en octubre. (Foto: Municipalidad de Lima)

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La Municipalidad de Lima presentó su plan de seguridad para el primer recorrido de la imagen del Señor de los Milagros este sábado 3 de octubre, en el que se desplegará a 1.000 agentes municipales, vigilancia aérea, atención de emergencias y control del tránsito.

Según la Municipalidad, se estima que solo para este evento, que comenzará a las 12:00 p.m. y concluirá a las 8:00 p.m., se presente una asistencia de al menos 200.000 fieles.

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Vigilancia aérea para el primer recorrido

La festividad comprenderá cinco recorridos durante octubre y dejará cerca de 100 toneladas de residuos sólidos. Más de 170 trabajadores de limpieza pública, entre operarios de barrido, recolección y supervisores, participarán de las tareas junto con 50 voluntarios.

El operativo incluirá serenos, fiscalizadores y personal de Desarrollo Económico, Movilidad Urbana y Gestión del Riesgo de Desastres. Los equipos de vigilancia aérea utilizarán 18 drones, que operarán desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. aproximadamente.

Municipalidad de Lima presentó su plan de seguridad por la procesión del Señor de los Milagros en octubre. (Foto: Municipalidad de Lima)

La gerenta de Seguridad Ciudadana y Fiscalización y Control, Mariella Falla, indicó que también estarán disponibles 1.000 cámaras conectadas al Centro de Control de Operaciones.

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“Tenemos el personal táctico, motorizado, también una unidad de rescate y el patrullaje aéreo. Y, para ser muy enfáticos, nuestras 1.000 cámaras conectadas al Centro de Control de Operaciones van a estar a disposición de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público, del Ministerio de Salud y del SAMU”, afirmó.

Los integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales, encargados de la seguridad y del control del comercio ambulatorio, contarán con 200 cámaras corporales y 200 dispositivos TASER. La Municipalidad de Lima señaló que el monitoreo desde el aire permitirá anticipar posibles hurtos, robos y casos de personas extraviadas.

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Evacuación, ambulancias y una carpa para personas extraviadas

Nueve ambulancias del Ministerio de Salud, SAMU, Sisol y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú estarán distribuidas a lo largo del recorrido para la atención de urgencias. El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Casaretto, explicó que la prioridad será proteger la integridad física de los asistentes y mantener operativas las rutas de evacuación.

Municipalidad de Lima presentó su plan de seguridad por la procesión del Señor de los Milagros en octubre. (Foto: Municipalidad de Lima)

Los jirones Moquegua, Emancipación, Ica, Huancavelica, Callao y Conde de Superunda fueron identificados como vías de evacuación hacia la avenida Abancay. “Tenemos que salvaguardar la integridad física de los feligreses que asisten a este tipo de eventos religiosos masivos”, sostuvo Casaretto.

Una carpa móvil avanzará detrás de la procesión para asistir a quienes se extravíen y acompañará las cinco fechas programadas.

Casaretto recomendó que los padres coloquen a los niños una identificación con datos de contacto para facilitar su ubicación y el reencuentro con sus familias. El funcionario también destacó el trabajo de la unidad de operadores de drones durante las celebraciones de Santa Rosa y Navidad Segura, eventos en los que, según dijo, no se registraron emergencias.

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Inspectores de tránsito, limpieza y actividades comerciales

La Gerencia de Movilidad Urbana asignará 80 inspectores de transporte para aplicar el plan de desvíos, ordenar la circulación vehicular y peatonal y orientar a conductores y asistentes. El subgerente de Gestión y Fiscalización de Movilidad Urbana, Miguel Puca, señaló que el personal se ubicará en puntos estratégicos de las rutas.

Municipalidad de Lima presentó su plan de seguridad por la procesión del Señor de los Milagros en octubre. (Foto: Municipalidad de Lima)

Las labores de mantenimiento en el Centro Histórico abarcan veredas, pistas, áreas verdes, iluminación y otros elementos del entorno urbano. María Ortiz, gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, precisó que las cuadrillas trabajarán durante las cinco procesiones.

La Gerencia de Desarrollo Económico aportará 30 trabajadores al despliegue municipal. Los días 30 y 31 de octubre se realizará el Festival del Turrón Innovador en la Plaza Mayor, mientras que instituciones públicas y privadas elaborarán alfombras florales durante la noche del 17 y la mañana del 18 de octubre en homenaje al Señor de los Milagros.

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La gerenta de Desarrollo Económico, Lesdi Meneses, indicó que habrá orientadores en puntos de alta concurrencia para guiar a vecinos y visitantes hacia espacios turísticos de la ciudad. La programación también contempla recorridos turísticos y actividades vinculadas al comercio durante la festividad.