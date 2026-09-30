Guía para padres: todo lo que debes saber si acompañas a tu hijo al show de BTS en el Estadio San Marcos

Los integrantes del grupo surcoreano BTS realizan una presentación en vivo sobre un escenario iluminado con luces azules. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El concierto de BTS en el Estadio San Marcos reunirá a familias que asistirán por primera vez a un espectáculo de gran convocatoria junto a niños y adolescentes. Antes de la fecha, conviene revisar las condiciones del evento y prever aspectos prácticos para acompañarlos durante toda la jornada.

A pocos días de los shows de BTS, conoce todos los detalles para tener una experiencia agradable y disfrutar con tu hijo. Desde la elección de la localidad hasta la coordinación del regreso, una planificación previa permitirá que padres, madres y tutores sepan cómo actuar en cada etapa de la asistencia al recital.

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Edades mínimas permitidas para el ingreso al Estadio San Marcos

El ingreso al Estadio San Marcos estará permitido para menores de edad a partir de los ocho años. Cada niño o adolescente deberá asistir con un adulto responsable de su seguridad durante la permanencia en el recinto.

Antes de salir, es aconsejable que el menor conozca el nombre completo de su acompañante, su número telefónico y el sector de ubicación. En un evento con alta afluencia de público, esa información puede resultar útil si se produce una separación durante el ingreso o la salida.

El grupo surcoreano BTS canta sobre el escenario de un estadio multitudinario rodeado de seguidores que sostienen banderas de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Política de boletos para menores de edad acompañados por un adulto

Cada asistente, incluido el menor de edad, deberá tener una entrada válida. Además, el adulto y el niño o adolescente deben contar con boletos para la misma localidad, ya sea en campo o en tribuna.

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El acompañamiento exige que ambos permanezcan en el mismo sector, ya que no será posible reunirse dentro del estadio si las entradas corresponden a zonas distintas. Por ello, las familias deben revisar los boletos antes de dirigirse al recinto y confirmar que no existan errores en la ubicación asignada.

Zonas con asientos numerados vs. zonas de campo de pie

La elección entre una tribuna con asiento asignado y una localidad de campo puede definir la experiencia de un menor durante el concierto. Las zonas numeradas permiten contar con una ubicación fija, mientras que el campo exige permanecer de pie y buscar espacio dentro del área habilitada.

Las tribunas Oriente y Occidente del Estadio San Marcos cuentan con asientos numerados y ofrecen una vista elevada hacia el escenario y las pasarelas. Esta alternativa permite a los acompañantes localizar su lugar con anticipación, sentarse antes del inicio del recital y mantener una referencia clara para los menores. Algunas ubicaciones laterales pueden quedar más alejadas de ciertos puntos del montaje.

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Un simulador tridimensional recrea la disposición del escenario para la banda BTS en el Estadio de San Marcos. (Infobae Perú)

Tribuna Norte y Tribuna Sur también tienen localidades numeradas. Fueron los sectores de menor costo y su visibilidad dependerá de la disposición final del escenario, las pantallas y las estructuras técnicas instaladas para el espectáculo.

El campo no tiene asientos ni posiciones reservadas. Se divide entre el sector general y Campo Acceso A, destinado al público que adquirió el paquete Soundcheck. La cercanía al escenario dependerá de la hora de llegada, del lugar que se consiga y del movimiento del público. Para quienes asisten con niños o adolescentes, se debe considerar que esta modalidad implica varias horas de pie y una visibilidad que puede cambiar durante el show.

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Recomendaciones de protección auditiva y preparación física

Los tapones auditivos reutilizables para conciertos pueden reducir la intensidad del sonido sin aislar por completo la música. Se recomienda utilizarlos desde el inicio, sobre todo en sectores próximos a parlantes o torres de sonido.

También es preferible evitar ubicaciones frente a los altavoces y hacer pausas breves en áreas menos ruidosas. Si después del concierto aparece zumbido, pitido o sensación de oído tapado, se debe evitar una nueva exposición a música fuerte. Si la molestia continúa, será necesario consultar con un profesional de salud.

Integrantes del club de fans de Jimin, PJmusas, posan al aire libre con camisetas negras, artículos temáticos del cantante y la bandera de Perú. (Paula Arias)

Los asistentes deben llegar hidratados y haber comido antes de ingresar. La jornada puede incluir caminatas, espera en filas y un período prolongado de pie. Ropa ligera, calzado cerrado y cómodo, además de un abrigo liviano o una capa impermeable si se anticipan bajas temperaturas o llovizna, ayudarán a enfrentar las condiciones del día.

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Quienes no están habituados a permanecer mucho tiempo de pie pueden realizar caminatas y ejercicios suaves de movilidad durante los días previos. También es importante definir un punto de encuentro, llevar el celular cargado y verificar si la organización permite el ingreso de baterías externas.

Zonas de espera exteriores para padres que no ingresarán al recinto

Los padres o tutores que acompañen a menores hasta el Estadio San Marcos, pero no entren al concierto, pueden organizar el recojo según la puerta asignada a cada sector. Acordar ese lugar antes del ingreso evitará confusiones cuando termine el espectáculo y miles de personas abandonen el recinto. Toma en cuenta que no existe una zona designada para espera después del show.

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El público de Campo A accederá por la puerta 1, desde la avenida Venezuela. Los asistentes de Campo C ingresarán por la puerta 3, ubicada hacia la avenida Universitaria. Para Campo B, la entrada será por la puerta 8, en el lado de la avenida Óscar R. Benavides, antes conocida como avenida Colonial.

Plan de salida para el concierto de BTS en San Marcos

En el caso de las tribunas, el ingreso será por las puertas 5 y 6, en los alrededores de la avenida Amézaga. Las salidas estarán habilitadas por las puertas 1, 3, 5 y 8, con rutas que conectan con las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides.

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Los adultos pueden esperar cerca de la ruta de salida que corresponda al boleto del menor, sin concentrarse frente a los accesos ni bloquear veredas o vías. Definir una avenida de referencia, un punto visible y una alternativa de contacto ayudará a organizar el encuentro tras el recital.