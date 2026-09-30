Days of the Dead Festival: ‘Pizza Party’, musical peruano, llegará a Nueva York con funciones bilingües

'Pizza Party’ es concebido por los creadores peruanos Mario Mendoza y Sergio Cavero.

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La comedia musical ‘Pizza Party’ se presentará en Nueva York como parte del Days of the Dead Festival, organizado por FRIGID New York, y la producción la anuncia como la primera obra musical peruana que llega a los escenarios de Manhattan. La propuesta, creada por Mario Mendoza y Sergio Cavero, combina Halloween, el Día de la Canción Criolla y una historia familiar atravesada por la migración.

La puesta tendrá funciones el 19 y 31 de octubre, además del 1 de noviembre, en el Under St. Marks Theater de Manhattan. El espectáculo se desarrollará en formato bilingüe, en español e inglés, con el objetivo de acercar referencias de la cultura peruana a un público internacional.

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La dirección y producción general estarán a cargo de Jenny Prada, junto al equipo de ArtPlus, una plataforma dedicada a la formación, el desarrollo y la producción artística. El elenco estará integrado por Alessandra Rivera, Ariel Str y Mario Mazzotti.

La llegada de Pizza Party a Nueva York ocurre en un festival que reúne montajes vinculados con Halloween, la muerte y el más allá. En ese espacio, la obra peruana buscará instalar una historia familiar que recurre a la música criolla, el humor y elementos de suspenso para hablar de la memoria, los vínculos y las costumbres que persisten lejos del país de origen.

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¿De qué trata ‘Pizza Party’?

La trama sigue a Juli, una joven que decide mentir a sus padres para quedarse sola en casa y organizar una fiesta secreta por Halloween. Su plan deja de lado la misa de aniversario de su tía Margareth, fallecida tiempo atrás, una ausencia que sigue presente dentro de la familia.

La noche toma otro rumbo cuando el fantasma de Margareth vuelve al hogar con asuntos pendientes. La casa, identificada por sus tradiciones peruanas y por el apego a la canción criolla, se convierte en el escenario de una reunión inesperada.

A la situación se suma un repartidor de pizzas que queda atrapado en medio del conflicto. El personaje atraviesa una serie de enredos que mezclan música, confusiones, tensión y momentos de humor. La obra plantea así un cruce entre una celebración asociada a Estados Unidos y una fecha central para el repertorio musical peruano.

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‘Pizza Party’ sitúa el Día de la Canción Criolla dentro de una historia de Halloween, una combinación que permite trasladar al escenario neoyorquino referencias reconocibles para la comunidad peruana y, al mismo tiempo, presentarlas ante espectadores de otros orígenes.

La puesta tendrá funciones el 19 y 31 de octubre, además del 1 de noviembre, en el Under St. Marks Theater de Manhattan.

Mario Mendoza y Sergio Cavero, los creadores de ‘Pizza Party’

Los autores de la obra, Mario Mendoza y Sergio Cavero, ya habían desarrollado proyectos conjuntos en el campo del teatro musical. Mendoza trabaja como dramaturgo, director y actor, mientras que Cavero se desempeña como compositor y director musical.

Entre sus antecedentes figura ‘Cero en conducta’, un musical estrenado en Perú que luego tuvo presentaciones en Buenos Aires, Madrid y distintas ciudades de México. Con Pizza Party, los creadores vuelven a apostar por una obra original concebida desde referencias peruanas.

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El proyecto no se limita a llevar una producción local a otro país. La adaptación al formato bilingüe plantea un desafío de lenguaje y de contexto para que los códigos de la historia puedan ser entendidos por una audiencia diversa, sin dejar de lado la identidad de sus personajes ni las referencias musicales que atraviesan la obra.

La producción tendrá como consultor lingüístico a Brody Line, actor, escritor y productor argentino-estadounidense. Su participación está vinculada con la construcción de la propuesta en español e inglés.

Jenny Prada lidera la dirección y la producción general de Pizza Party con ArtPlus. El equipo del montaje incluye artistas y profesionales de Perú, México, Argentina y Estados Unidos.

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Alessandra Rivera tendrá un doble rol en el proyecto: formará parte del elenco y se desempeñará como productora ejecutiva y responsable de la dirección coreográfica. Ariel Str, además de actuar, estará a cargo de la creación de contenido. Mario Mazzotti participará como asistente de dirección.

La mexicana Miranda Irabien asumirá las tareas de stage manager y fotografía. La presencia de un equipo de distintas nacionalidades responde a la naturaleza internacional de una producción que nació desde una historia peruana, pero que fue diseñada para presentarse en Nueva York.

La temporada de Pizza Party se integrará a la cuarta edición del Days of the Dead Festival, cuya programación se extenderá del 16 de octubre al 2 de noviembre en Under St. Marks.

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El espectáculo se desarrollará en formato bilingüe, en español e inglés, con el objetivo de acercar referencias de la cultura peruana a un público internacional.