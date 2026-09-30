Joaquín Ramírez da detalles de su romance con Sheyla Rojas: “Nos hemos conocido recién”

Joaquín Ramírez y Sheyla Rojas se abrazan en un evento público mientras abordan detalles de su vínculo sentimental.

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Joaquín Ramírez confirmó que mantiene una relación sentimental con Sheyla Rojas y aseguró que ambos atraviesan una etapa de conocimiento que comenzó hace alrededor de un mes y medio.

El excongresista se pronunció después de las apariciones públicas que tuvo junto a la modelo y conductora durante actividades vinculadas con su campaña política en Cajamarca. La cercanía entre ambos despertó comentarios en redes sociales y en programas de espectáculos.

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Las imágenes difundidas por Magaly TV, La Firme mostraron a la pareja en distintos eventos. En una de esas escenas, Ramírez y Rojas se besaron frente a las cámaras, una situación que reforzó las versiones sobre un vínculo amoroso.

Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez aparecen en el interior de un aeropuerto, según una imagen del programa Magaly TV con rótulos que indican "Aeropuerto Jorge Chávez".

Durante una entrevista con el programa de Magaly Medina, el político explicó que la relación surgió a partir de una persona en común. Luego de ese primer contacto, comenzaron a compartir más tiempo y decidieron iniciar una relación.

“Nosotros estamos porque nos queremos, porque nos hemos conocido recién (...) Estamos saliendo hace un mes y medio, conociéndonos un poco más, y me siento muy feliz”, declaró Ramírez ante las cámaras de Magaly TV, La Firme.

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El candidato sostuvo que el romance no responde a una situación ocasional y dijo sentirse satisfecho con este momento de su vida personal. También destacó la presencia de Rojas durante sus actividades públicas en Cajamarca.

La participación de la modelo en algunos actos de campaña llamó la atención porque ambos se mostraron juntos de forma recurrente. Aunque al inicio evitaron definir el vínculo, las recientes declaraciones de Ramírez despejaron las dudas sobre la relación.

El excongresista también habló sobre el viaje que realizó Sheyla Rojas a Europa. Según relató, la distancia no interrumpió el contacto entre ambos y mantuvieron una comunicación diaria mediante videollamadas.

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Sheyla Rojas oficializa su romance con Joaquín Ramírez con romántico mensaje

“Sabemos que no vamos a estar juntos siempre (...) Cuando ella se fue a Europa, nos comunicábamos todos los días haciendo videollamadas. Yo, feliz de que ella comparta con su hijo. Para mí, Sheyla es lo mejor que me puede pasar; ella siempre está en mi corazón”, expresó.

Ramírez señaló que comprende las obligaciones familiares de Rojas y valoró el tiempo que ella comparte con su hijo. Sus palabras contrastaron con las dudas que surgieron en torno a la relación a partir de la exposición pública de ambos en plena campaña.

Magaly no cree en el romance de Joaquín Ramírez y Sheyla Rojas

Magaly Medina cuestionó la espontaneidad del vínculo entre Joaquín Ramírez y Sheyla Rojas. La conductora de Magaly TV, La Firme revisó las imágenes de la pareja y sostuvo que la actitud del excongresista no le transmite una conexión afectiva.

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Durante su programa, Medina se detuvo en los gestos de Ramírez cuando Rojas se acerca a él o lo abraza frente a las cámaras. Para la presentadora, esas reacciones no coinciden con las de una pareja que atraviesa una etapa inicial de enamoramiento.

“Él ni siquiera levanta un brazo cuando ella lo abraza. No hay una mirada de admiración”, afirmó la conductora durante su comentario sobre las imágenes.

Magaly Medina analiza la sorpresiva relación entre la modelo Sheyla Rojas y el político Joaquín Ramírez. ¿Es un romance genuino o una movida de marketing para su campaña a la gobernatura de Cajamarca? atv/ Magaly TV La Firme

Medina consideró que Rojas se muestra más expresiva y entusiasta en las apariciones públicas. De acuerdo con su análisis, la modelo suele dirigirse a Ramírez con apelativos afectuosos, mientras que él mantiene una conducta más contenida.

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“Ella lo llama amor todo el día, pero él parece estar jugando un papel”, señaló la figura televisiva, quien volvió a plantear dudas sobre la naturaleza del vínculo.

La periodista insistió en que la relación podría tener un objetivo vinculado a la exposición pública del candidato. “Sigo pensando que hay un contrato de marketing”, manifestó Medina.

Ramírez, por su parte, negó de forma implícita esa lectura al afirmar que la relación nació del afecto y del tiempo que han compartido desde que se conocieron.