Perú Deportes

Rafa Márquez, DT de México, se compara con el promedio de edad de Perú para valorar el empate: “¿Quién más se hubiera atrevido?”

El entrenador mexicano defendió su apuesta por jugadores jóvenes ante la experiencia de Perú en el reciente amistoso disputado en Estados Unidos

Rafa Márquez, técnico de México, comparó el promedio de edad de su equipo con el de Perú para valorar el empate en amistoso.
Rafa Márquez, técnico de México, comparó el promedio de edad de su equipo con el de Perú para valorar el empate en amistoso.
Guardar

La selección peruana empató 1-1 ante México en un partido que dejó más sensaciones positivas que negativas. Tras el encuentro, Rafael Márquez, entrenador del combinado mexicano, respondió a las críticas y destacó la apuesta de su equipo por futbolistas jóvenes, a partir de una comparación con el promedio de edad de Perú.

“Queremos ayudar a los jóvenes también porque son el futuro el día de mañana. Es lo que queremos también dejar: una base, un legado, bases más sólidas en los procesos para intentar tener jugadores todavía mucho más completos. Creo en los jóvenes; por algo me atreví hoy a hacer este 11 con gente muy joven. La edad promedio de nosotros es 24 contra 29 de Perú. No sé quién más se pudiera haber atrevido a hacerlo, pero yo creo en ellos”, señaló.

PUBLICIDAD

Márquez remarcó la necesidad de brindarles oportunidades a los jugadores desde edades tempranas. “Soy de la idea de que, si queremos tener jugadores más completos, hay que empezar lo más temprano posible con ellos para que también sean mejores el día de mañana. Intentaremos que quien esté en un buen momento y mantenga un nivel adecuado para venir será bienvenido, tenga la edad que tenga”.

El técnico mexicano habló sobre el empate en amistoso. Créditos: Claro Sports.

El exdefensor de Barcelona sostuvo que resultados como el empate ante Perú forman parte de un proceso de evaluación y desarrollo. También volvió a referirse a la experiencia del plantel peruano.

“Es parte de un proceso en el que quiero ver jóvenes para intentar potencializarlos y saber qué es lo que necesitan para que sigan con su desarrollo. Hay cosas por mejorar, con tan poco tiempo que hemos tenido para trabajar, pero, como digo, no estoy contento ni satisfecho: hay que seguir con el trabajo. La actitud de los chicos ante un equipo peruano de mucha experiencia fue buena. Creo que compitieron bastante bien”, afirmó.

PUBLICIDAD

Por último, Márquez aseguró que ningún jugador tiene las puertas cerradas en la selección mexicana. “Todos los que estén en el nivel para poder venir serán bienvenidos. No hay nadie vetado ni nadie tachado. Los jugadores que estén en el nivel correcto y que decidamos convocar serán bienvenidos”.

El técnico mexicano se refirió al empate con Perú. Créditos: TNT Sports México.

Próximo rival de Perú: Canadá

Según la programación oficial, Perú enfrentará a Canadá este sábado 3 de octubre en el Saputo Stadium de Montreal. El encuentro comenzará a las 13:00 horas en territorio peruano y a las 14:00 horas en Canadá.

El amistoso será transmitido en vivo por América TV, canal que posee los derechos de los partidos de la selección peruana. También podrá verse gratis mediante la plataforma América tvGO. Infobae Perú ofrecerá la cobertura del encuentro entre la ‘bicolor’ y los ‘canucks’.

Información sobre el amistoso de Perú ante Canadá en octubre del 2026. - captura: FPF
Información sobre el amistoso de Perú ante Canadá en octubre del 2026. - captura: FPF

El antecedente más reciente entre ambos equipos corresponde a la Copa América 2024. Perú y Canadá integraron el Grupo A y se enfrentaron el 26 de junio de 2024 en Kansas City.

Canadá ganó 1-0 con un tanto de Jonathan David a los 74 minutos. Perú disputó gran parte del segundo tiempo con un jugador menos, tras la expulsión de Miguel Araujo a los 59 minutos. El árbitro revisó la acción en el VAR antes de mostrarle la tarjeta roja al defensor.

Más de dos años después, las selecciones volverán a encontrarse, esta vez en un amistoso internacional. El partido en Montreal será una nueva oportunidad de evaluación para el equipo dirigido por Mano Menezes, que buscará cerrar su gira por Norteamérica con un resultado favorable.

Temas Relacionados

Rafa MárquezSelección peruanaSelección de Méxicoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Fabián Bustos es la solución al caos de Universitario? Su estilo de juego, números y relación con los jugadores ‘cremas’

El entrenador argentino avanzó en las conversaciones con la ‘U’ para regresar al club y asumir el puesto del recién destituido Héctor Cúper en la recta final del Torneo Clausura 2026

¿Fabián Bustos es la solución al caos de Universitario? Su estilo de juego, números y relación con los jugadores ‘cremas’

Fabián Bustos regresa a Universitario: el camino que deberá recorrer para obtener el título del Torneo Clausura 2026

Se confirmó que el DT tomará las riendas de la ‘U’ tras la salida de Héctor Cúper y tendrán que afrontar 7 duelos para ganar el segundo campeonato de la Liga 1 para soñar con el tetracampeonato

Fabián Bustos regresa a Universitario: el camino que deberá recorrer para obtener el título del Torneo Clausura 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Palestino HOY: canal tv online del partido amistoso en Matute 2026

Los ‘blanquiazules’ recibirán al cuadro de Guillermo Farré en Matute durante el parón por la fecha FIFA a nivel de selecciones. Conoce cómo sintonizar este cotejo en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs Palestino HOY: canal tv online del partido amistoso en Matute 2026

Dónde ver Argentina vs Bolivia HOY en Perú: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Los seleccionados de Lionel Scaloni y Óscar Villegas medirán fuerzas en el estadio Mario Alberto Kempes en el primero de los tres amistosos que disputará la ‘albiceleste’ y se cerrará con la despedida de Lionel Messi

Dónde ver Argentina vs Bolivia HOY en Perú: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Jairo Vélez valoró la reacción de la selección peruana tras el empate con México: “De los errores uno va aprendiendo”

El volante de Alianza Lima se refirió a la actuación de la ‘bicolor’ ante el elenco ‘azteca’ en Nueva Jersey y de su notable presente goleador

Jairo Vélez valoró la reacción de la selección peruana tras el empate con México: “De los errores uno va aprendiendo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernán Altuve renuncia a Avanza País y revela crisis: “Las bases votarán por Bruce, no por Allison”

Fernán Altuve renuncia a Avanza País y revela crisis: “Las bases votarán por Bruce, no por Allison”

Sueldo mínimo en Perú: cómo evolucionó en tres décadas, la fecha del alza y cuál es el nuevo monto que figurará en tu boleta de pago

Francis Allison y Daniel Urresti reprochan al JNE por no fijar postura sobre Rafael López Aliaga: “Es una vergüenza”

Harvey Colchado afirma que censura al ministro del Interior tendrá dos votos a favor de Ahora Nación

¿Cómo marcar correctamente la cédula de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

ENTRETENIMIENTO

Érika Villalobos cuenta por primera vez cómo se enteró del ampay de Aldo Miyashiro antes de que saliera al aire: “Él quiso volver, lo pago caro”

Érika Villalobos cuenta por primera vez cómo se enteró del ampay de Aldo Miyashiro antes de que saliera al aire: “Él quiso volver, lo pago caro”

Tula Rodríguez emocionada tras reunirse con su expareja de hace 10 años: ¿Qué dijo sobre retomar su relación?

La burla de Magaly Medina que provocó la denuncia de ‘Cuto’ Guadalupe

Magaly Medina arremete contra Rodrigo González por caso ‘China’ Polo: “Repetidor de mi programa”

Clavito y su chela cuestionó a La Bella Luz por el exceso de covers: “Óscar Custodio toda la vida ha matado la música”

DEPORTES

¿Fabián Bustos es la solución al caos de Universitario? Su estilo de juego, números y relación con los jugadores ‘cremas’

¿Fabián Bustos es la solución al caos de Universitario? Su estilo de juego, números y relación con los jugadores ‘cremas’

Fabián Bustos regresa a Universitario: el camino que deberá recorrer para obtener el título del Torneo Clausura 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Palestino HOY: canal tv online del partido amistoso en Matute 2026

Dónde ver Argentina vs Bolivia HOY en Perú: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Jairo Vélez valoró la reacción de la selección peruana tras el empate con México: “De los errores uno va aprendiendo”