Rafa Márquez, DT de México, se compara con el promedio de edad de Perú para valorar el empate: “¿Quién más se hubiera atrevido?”

Rafa Márquez, técnico de México, comparó el promedio de edad de su equipo con el de Perú para valorar el empate en amistoso.

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La selección peruana empató 1-1 ante México en un partido que dejó más sensaciones positivas que negativas. Tras el encuentro, Rafael Márquez, entrenador del combinado mexicano, respondió a las críticas y destacó la apuesta de su equipo por futbolistas jóvenes, a partir de una comparación con el promedio de edad de Perú.

“Queremos ayudar a los jóvenes también porque son el futuro el día de mañana. Es lo que queremos también dejar: una base, un legado, bases más sólidas en los procesos para intentar tener jugadores todavía mucho más completos. Creo en los jóvenes; por algo me atreví hoy a hacer este 11 con gente muy joven. La edad promedio de nosotros es 24 contra 29 de Perú. No sé quién más se pudiera haber atrevido a hacerlo, pero yo creo en ellos”, señaló.

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Márquez remarcó la necesidad de brindarles oportunidades a los jugadores desde edades tempranas. “Soy de la idea de que, si queremos tener jugadores más completos, hay que empezar lo más temprano posible con ellos para que también sean mejores el día de mañana. Intentaremos que quien esté en un buen momento y mantenga un nivel adecuado para venir será bienvenido, tenga la edad que tenga”.

El técnico mexicano habló sobre el empate en amistoso. Créditos: Claro Sports.

El exdefensor de Barcelona sostuvo que resultados como el empate ante Perú forman parte de un proceso de evaluación y desarrollo. También volvió a referirse a la experiencia del plantel peruano.

“Es parte de un proceso en el que quiero ver jóvenes para intentar potencializarlos y saber qué es lo que necesitan para que sigan con su desarrollo. Hay cosas por mejorar, con tan poco tiempo que hemos tenido para trabajar, pero, como digo, no estoy contento ni satisfecho: hay que seguir con el trabajo. La actitud de los chicos ante un equipo peruano de mucha experiencia fue buena. Creo que compitieron bastante bien”, afirmó.

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Por último, Márquez aseguró que ningún jugador tiene las puertas cerradas en la selección mexicana. “Todos los que estén en el nivel para poder venir serán bienvenidos. No hay nadie vetado ni nadie tachado. Los jugadores que estén en el nivel correcto y que decidamos convocar serán bienvenidos”.

El técnico mexicano se refirió al empate con Perú. Créditos: TNT Sports México.

Próximo rival de Perú: Canadá

Según la programación oficial, Perú enfrentará a Canadá este sábado 3 de octubre en el Saputo Stadium de Montreal. El encuentro comenzará a las 13:00 horas en territorio peruano y a las 14:00 horas en Canadá.

El amistoso será transmitido en vivo por América TV, canal que posee los derechos de los partidos de la selección peruana. También podrá verse gratis mediante la plataforma América tvGO. Infobae Perú ofrecerá la cobertura del encuentro entre la ‘bicolor’ y los ‘canucks’.

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Información sobre el amistoso de Perú ante Canadá en octubre del 2026. - captura: FPF

El antecedente más reciente entre ambos equipos corresponde a la Copa América 2024. Perú y Canadá integraron el Grupo A y se enfrentaron el 26 de junio de 2024 en Kansas City.

Canadá ganó 1-0 con un tanto de Jonathan David a los 74 minutos. Perú disputó gran parte del segundo tiempo con un jugador menos, tras la expulsión de Miguel Araujo a los 59 minutos. El árbitro revisó la acción en el VAR antes de mostrarle la tarjeta roja al defensor.

Más de dos años después, las selecciones volverán a encontrarse, esta vez en un amistoso internacional. El partido en Montreal será una nueva oportunidad de evaluación para el equipo dirigido por Mano Menezes, que buscará cerrar su gira por Norteamérica con un resultado favorable.

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