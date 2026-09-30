Perú

Dan el alta médica al asesino de la ‘China Polo’ y lo trasladan a la carceleta de la Policía

Luis Obispo Díaz permanecía hospitalizado debido a los impactos de bala que recibió mientras trató de huir de la escena del crimen contra la comunicadora y excandidata al Gobierno Regional de Áncash

Luis Obispo Díaz recibió el alta médica tras más de una semana hospitalizado. Efectivos de la PNP lo condujeron a la Depincri donde cumplirá lo que resta de la detención preliminar de 15 días que se le impuso. Video: Policía
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El venezolano Luis Obispo Díaz, sicario que asesinó a la comunicadora y excandidata Susy Aponte ‘China Polo’, recibió el alta médica y la Policía Nacional del Perú los trasladó a la carceleta del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Huaraz.

Como se recuerda, Obispo Díaz hospitalizado en el hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz (Áncash, Perú) porque resultó herido de bala durante su fuga tras cometer un crimen. El 19 de septiembre, asesinó a tiros a la excandidata al Gobierno Regional de Áncash en el Mercado Central de Caraz. Tras el ataque, huyó del lugar, pero fue alcanzado por tres proyectiles disparados por integrantes de la seguridad de la víctima, lo que le provocó una fractura de mandíbula y heridas en el hombro.

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Durante su internación, que se extendió desde el 19 hasta el 29 de septiembre, permaneció esposado y bajo resguardo policial. Debido a la gravedad del caso y a la alta concurrencia del hospital, la custodia se reforzó de dos a ocho agentes ante el riesgo de una posible fuga.

En horas de la noche del martes 29 de septiembre recibió el alta médica y fue trasladado a la carceleta del Depincri de Huaraz, donde permanecerá bajo detención preliminar por 15 días mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer el caso.

La medida de detención preliminar vencerá este domingo 4 de octubre, día de los comicios municipales y regionales. Ante ello, la Fiscalía deberá decidir si formaliza la investigación preparatoria y solicita la prisión preventiva.

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Luis Iván Obispo Díaz permanece custodiado tras su detención por el presunto ataque contra la comunicadora conocida como China Polo.
Luis Iván Obispo Díaz permanece custodiado tras su detención por el presunto ataque contra la comunicadora conocida como China Polo.

Lo que dijo Obispo Díaz

Luis Obispo Díaz declaró que le ofrecieron entre 10.000 y 15.000 soles por ejecutar el crimen. Las declaraciones fueron dadas mientras el detenido permanecía hospitalizado tras resultar herido durante su fuga.

Según relató el detenido, una mujer venezolana identificada como ‘La Gocha’ lo contactó mediante una aplicación de mensajería para proponerle el asesinato. El vínculo se habría originado cuando un hombre abordó su vehículo como parte de un servicio de inDrive y le entregó el número de esta mujer.

Según una investigación de la periodista Doris Aguirre, la comunicación entre ambos se limitó a llamadas telefónicas, ya que Obispo Díaz aseguró nunca haberla visto en persona. El detenido afirmó además que borró de su celular el número que podría conducir hasta la identidad de la mujer, un dato que ahora forma parte de las diligencias que impulsa la Fiscalía de Caraz.

Durante el interrogatorio, un agente le preguntó si había cometido el crimen sin recibir ningún adelanto. El venezolano respondió que le habían prometido un pago posterior y expresó su desesperación por la situación en la que se encontraba. “Una ‘feria buena’ es más de 10.000, 15.000 soles, por eso lo hago”, declaró, en referencia al monto que esperaba cobrar por el homicidio.

Sicario de ‘China’ Polo afirma que le ofrecieron S/ 15 mil por asesinar a periodista. (Foto: Composición - Infobae)
Sicario de ‘China’ Polo afirma que le ofrecieron S/ 15 mil por asesinar a periodista. (Foto: Composición - Infobae)

El presunto financista

Obispo Díaz declaró que viajó a Huaraz con el objetivo de hacer seguimiento a la candidata durante la semana previa al ataque, tras confirmar su ubicación a través de publicaciones en redes sociales. Señaló a Ronald Toro Ardila, un compatriota que operaba desde Lima, como la persona que asumió los gastos de pasajes, hospedaje, alimentación y la compra de un teléfono celular utilizado para coordinar el plan.

Las autoridades detuvieron a Toro Ardila como presunto financista de la operación. En la audiencia de control, la Fiscalía sustentó que se registraron transferencias mediante la aplicación Yape desde una cuenta a nombre del detenido, con las que se habría costeado la estadía de cuatro personas en un hostal de Caraz, entre ellas tres hombres y una mujer.

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