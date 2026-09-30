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Alexander Chávez buscará seguir los pasos de Piero Guaylupo e Ian Escuza para hacerse con un contrato en la UFC

El peleador peruano de 25 años se medirá en el octágono más aclamado de las artes marciales mixtas ante el brasileño Roque Conceiçao en Las Vegas

Alexander Chávez peleará por un contrato en la UFC.
Alexander Chávez peleará por un contrato en la UFC. Crédito: Instagram Alexander Chávez.
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Las MMA peruanas atraviesan un momento único en su historia y un peleador más buscará unirse a la UFC. Alexander Chávez llega con un invicto de 9-0 al combate de este 6 de octubre. Penchía, de 25 años, enfrentará en el Dana White’s Contender Series al brasileño Roque Conceição (11-3), en un combate de peso mosca pactado a tres rounds.

En el Meta Apex de Las Vegas

El combate se disputará en el Meta Apex de Las Vegas, el escenario donde cada semana un grupo de aspirantes busca convencer a Dana White y a los directivos de la UFC de sus condiciones para integrar el roster de la compañía.

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El formato no contempla eliminatorias ni torneos: cada atleta cuenta con una sola oportunidad para dejar una impresión que derive en un contrato profesional. Ganar ayuda, pero no garantiza el ingreso a la organización; la decisión final depende del rendimiento, la actitud y el potencial que perciba el equipo de matchmakers.

Chávez arribó a esta instancia tras el convenio entre el Dana White’s Contender Series (DWCS) y la promotora peruana Inka MMA, que ha servido como plataforma de acceso para varios peleadores del país en los últimos meses. El peruano llega motivado por el precedente reciente de dos connacionales que ya obtuvieron su ingreso a la organización estadounidense a través de la misma vía.

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Alexander Chávez peleará en el UFC Apex de Las Vegas ante el brasileño Roque Conceiçao.
Alexander Chávez peleará en el UFC Apex de Las Vegas ante el brasileño Roque Conceiçao. Crédito: Facebook Team MMA.

Piero Guaylupo consiguió su contrato el 22 de septiembre, tras vencer por decisión unánime al británico Callum Connor en un combate de peso ligero. Las tres tarjetas cerraron 30 a 27 a favor de ‘El Lobo’, quien llegó al evento con un récord invicto de 13-0 y solo 21 años de edad. Una semana después, el 29 de septiembre, Ian Escuza se sumó a la lista con un triunfo por nocaut técnico sobre el italiano Luca Borando en apenas 32 segundos, también en el Meta Apex.

Los peruanos en la UFC

Con las incorporaciones de Escuza y Guaylupo, Perú pasó a contar con nueve peleadores dentro de la UFC. El plantel nacional incluye a José Ochoa, Nilson Rojas y Kevin Borjas en peso mosca, Juan ‘Pegajoso’ Díaz en peso gallo, y Rodrigo Vera y Gastón Bolaños en peso pluma, división en la que también compite Escuza.

La firma de Escuza estuvo acompañada de una controversia inicial: Dana White expresó reparos sobre la legalidad del desenlace del combate, aunque Sean Shelby, uno de los responsables de contratación de la UFC, defendió la incorporación y el peruano recibió finalmente el acuerdo. Junto a Escuza, la organización también firmó esa jornada a Aieza Bertolso, Adama Diop y George Staines, otros ganadores de la semana que aseguraron sus contratos.

Dana White dio la aprobación e Ian Escuza consiguió su contrato con la UFC tras finalizar al italiano Luca Borando. Crédito: UFC en español.

Si Chávez logra una actuación convincente ante Conceição, Perú alcanzaría la cifra de nueve representantes en la compañía más relevante de las artes marciales mixtas a nivel mundial, un número que refleja el crecimiento acelerado de la disciplina en el país durante 2026.

¿Dónde ver el Dana White’s Contender Series?

Las peleas por el contrato a la UFC se pueden seguir a través de Paramount+, la plataforma que transmite los combates sin costo adicional por evento para sus suscriptores. Las preliminares tempranas también estarán disponibles en UFC Fight Pass.

En Perú, Paramount+ ofrece dos alternativas de suscripción mensual. El plan Esencial, que incluye anuncios publicitarios, tiene un costo de S/ 18,90. El plan Premium, sin anuncios y con contenido en 4K en los títulos compatibles junto con la opción de descargas, cuesta S/ 31,90 al mes.

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