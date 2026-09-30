Reniec abre más de 200 oficinas antes de las ERM 2026 para evitar trabas con el DNI

Un ciudadano realiza trámites del Documento Nacional de Identidad con una empleada del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en una de sus agencias de Perú. (Foto: Reniec)

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitará este sábado 3 y domingo 4 de octubre más de 200 oficinas para trámites y recojo del Documento Nacional de Identidad (DNI). La medida busca que los ciudadanos mayores de edad puedan contar con su documento antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM) programadas.

El organismo informó que varias sedes extenderán su atención el sábado por más de 12 horas. El domingo, día de los comicios, algunas oficinas permanecerán abiertas hasta las 17:00, la hora prevista para el cierre de los locales de votación. Los horarios serán diferenciados según cada centro de atención disponible a nivel nacional durante octubre.

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La apertura alcanzará establecimientos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Reniec indicó que la atención responde a la demanda vinculada con la jornada electoral del domingo en todo el país para adultos.

El estado del trámite debe figurar en 100% para recoger el DNI

Quienes iniciaron un trámite de DNI deberán verificar si el documento está disponible antes de dirigirse a oficinas. La consulta se realiza mediante el enlace habilitado por la entidad.

Si el estado del trámite figura en 100%, el titular podrá recogerlo en la sede seleccionada durante el registro presencial o virtual para completar la entrega.

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El DNI listo para recojo constituye un dato que cada elector debe confirmar con anticipación. Reniec señaló que el documento debe retirarse en la dependencia donde se efectuó la gestión o en aquella elegida por internet. La entidad no indicó que el recojo pueda realizarse en un centro distinto al registrado por el ciudadano previamente.

Los ciudadanos podrán votar con el DNI vencido el domingo 4 de octubre. La habilitación comprende las versiones azul, amarilla y electrónicas 1.0, 2.0 y 3.0, de acuerdo con la resolución 000023-2026-RENIEC/JNAC. La disposición opera únicamente para sufragar en las ERM 2026 y no reemplaza la renovación requerida para otros trámites ante la institución.

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Esta excepción evita que la fecha de caducidad impida la participación en la elección, aunque no habilita otros procedimientos administrativos. Para actualizar datos, solicitar duplicados o gestionar cambios posteriores, los usuarios deberán cumplir las condiciones ordinarias de renovación de DNI. La vigencia especial se limita al acto de votar de este domingo en todo Perú.

Un votante deposita una papeleta en una urna electoral municipal en Perú, y un círculo superpuesto muestra el logo de Reniec, encargado de actualizar los registros para los comicios de 2026.

Los locales de votación cerrarán a las 17:00

Los locales de votación abrirán a las 7:00 y cerrarán a las 17:00, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Los electores que estén dentro del recinto al momento del cierre podrán emitir su voto. Después, los miembros de mesa iniciarán el escrutinio, contarán las cédulas y elaborarán las actas correspondientes para cada mesa.

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La ausencia en las ERM 2026 puede generar una multa electoral que varía según la clasificación socioeconómica del distrito consignado en el DNI. La sanción es de S/ 110 para distritos no pobres, de S/ 55 en distritos pobres no extremos y de S/ 27,50 en áreas de pobreza extrema del país en 2026.

Quienes no puedan acudir podrán solicitar una dispensa por omisión al sufragio ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desde el día siguiente de la votación, si presentan una causa justificada. En la cédula, cada columna corresponde a una elección. El elector puede marcar una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo político elegido.

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