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Gol de Jairo Vélez, tras presión alta que desajustó a la defensa, para 1-0 de Perú vs México en partido amistoso por fecha FIFA 2026

El ‘Corviche’ sigue en lo suyo en la era Mano Menezes. Se hizo cargo de la apertura del marcador contra los ‘aztecas’, tras aprovechar una desconcentración en defensa

Imágenes del gol anotado por Jairo Vélez en el partido amistoso internacional entre las selecciones de Perú y México. El fragmento muestra la celebración de los futbolistas tras la anotación, el intercambio entre el árbitro y los jugadores, la banca de suplentes y la repetición de la jugada.
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Jairo Vélez sigue haciéndose grande con la selección peruana. En la segunda fecha del parón FIFA de septiembre, el volante de Alianza Lima dejó su sello personal al anotarle un gol cargado de mucha astucia a México, que supuso el 1-0 en el estadio Sports Illustrated Stadium, en Nueva Jersey.

Perú, que había salido con ciertos retoques en su alineación, se plantó muy bien en el aspecto defensivo y contó con ciertas intencionalidades en ataque. Una de ellas, de hecho, fue capitalizada por el ‘corviche’, que a estas alturas es el puntual diferencial de Mano Menezes.

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A los 26’ minutos del partido, Pedro Gallese sacó un balón largo que cruzó la mitad del campo. Era claro que el destino era Adrián Ugarriza, quien se había recogido unos cuantos metros, pero el primero en realizar un contacto con el esférico fue Víctor Guzmán.

Estaba claro que el ‘4’ de México quería ofrecerle una mano a su bloque. Iba por detrás del balón Jeremy Márquez para jugar con el portero Óscar García, pero la presión alta de Jairo Vélez surtió efecto al desestabilizarlo ligeramente, dejándole un libre tránsito para que atacara al área en soledad.

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El guardameta del ‘tri’ salió presuroso para reducirle espacios a Vélez, pero esa acción no lo intimidó. Con mucha tranquilidad, se acomodó en un perfil favorable y batió a García con un lanzamiento colocado al segundo palo.

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