ERM 2026: Por qué votan menos peruanos en cada elección

Un elector deposita su cédula de sufragio en la urna electoral durante una jornada de votación organizada por la ONPE en Perú. (ONPE)

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La participación electoral en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) de este año mantiene una tendencia a la baja en Perú. Entre 2006 y 2022, el porcentaje de ciudadanos que acudió a votar pasó de poco más de 87 % a 76,7 %, una caída de 10,4 puntos porcentuales, según cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El analista político Iván Lanegra señaló que el fenómeno no se limita a los comicios subnacionales. “Es un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de todo lo que va del siglo, que ocurre tanto en las elecciones regionales, municipales, pero también en las nacionales”, declaró durante una entrevista en RPP.

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Lanegra identificó varios factores detrás del ausentismo. Uno está vinculado con la percepción del elector sobre la importancia de la jornada. Si una elección no representa una decisión relevante para la vida cotidiana, los incentivos para movilizarse disminuyen, incluso cuando el voto es obligatorio.

“Las personas muchas veces que no van a votar lo hacen porque no tienen incentivos para hacerlo, a pesar de que pudieran hacerlo”, explicó. El especialista mencionó tres razones que pueden impulsar la asistencia: considerar que hay algo importante en juego, asumir el voto como un deber ciudadano o evitar una sanción económica.

Las multas por no votar tienen un efecto, aunque Lanegra sostuvo que su influencia se ha reducido con el tiempo. A ello se suma la distancia entre el domicilio de los ciudadanos y sus locales de votación, sobre todo en zonas rurales y amazónicas, donde el desplazamiento puede requerir varias horas o incluso días.

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La distancia, los cambios de domicilio y partidos débiles afectan la participación

Las menores tasas de participación aparecen de forma sostenida en la Amazonía peruana, según Lanegra. Las condiciones geográficas, los trayectos extensos y las dificultades de transporte elevan el costo de acudir a las urnas. “Las cifras más bajas están de manera sistemática en la zona amazónica, que son las áreas más alejadas, que es más difícil para el elector llegar al centro de votación”, sostuvo.

Los cambios de domicilio también influyen. Muchos ciudadanos se mudan por trabajo, estudios u otros motivos y no actualizan su dirección a tiempo. Como resultado, deben viajar hasta el distrito donde figura su inscripción electoral o asumir la multa por no sufragar.

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Lanegra planteó que una alternativa consiste en ampliar mecanismos de voto electrónico a distancia para quienes viven lejos de sus centros de votación. “Si eso ocurre para los extranjeros, ¿por qué no puede ocurrir también para los ciudadanos que viven muy lejos, en una zona muy alejada del voto?”, preguntó.

Otro elemento es el distanciamiento entre electores y organizaciones políticas. En el ámbito regional y municipal, las campañas suelen concentrarse en figuras individuales antes que en partidos con presencia sostenida. “Muchas de las campañas son muy personalistas”, indicó el analista.

Según Lanegra, los ciudadanos suelen decidir con base en el reconocimiento previo de un candidato, aunque este haya competido antes con otra agrupación. “No es la marca lo que manda, sino más bien quién es la persona”, explicó.

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El analista consideró que fortalecer los partidos, acercar los locales de votación y facilitar el acceso remoto al sufragio puede ayudar a revertir la disminución de asistencia. También remarcó la necesidad de que los ciudadanos lleguen a las urnas con información suficiente, ya que muchas decisiones se toman incluso el mismo día de la elección.