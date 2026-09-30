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Perú vs Canadá: día, hora y canal TV del próximo partido amistoso de la ‘bicolor’ en Norteamérica

La selección peruana afrontará un nuevo desafío en su gira, luego de medirse con Estados Unidos y México. Conoce todos los detalles del compromiso ante el combinado canadiense

Perú enfrentará a Canadá en su tercer partido de la gira por Norteamérica.
Perú enfrentará a Canadá en su tercer partido de la gira por Norteamérica. Crédito: Agencias
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La selección peruana continuará su recorrido por Norteamérica luego de afrontar sus dos primeros compromisos de esta fecha FIFA. El equipo dirigido por Mano Menezes ya enfrentó a Estados Unidos y México, y ahora tendrá a Canadá como próximo rival en un nuevo amistoso internacional.

El encuentro ante el combinado canadiense será el tercer partido de la ‘bicolor’ en esta serie de amistosos. El técnico brasileño aprovechará este nuevo examen para seguir evaluando alternativas y darle minutos a distintos futbolistas, pensando en los próximos desafíos del elenco patrio en el proceso clasificatorio que se avecina.

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Perú vs Canadá: día, hora y canal TV del partido

De acuerdo a la programación oficial, el duelo entre Perú y Canadá se disputará este sábado 3 de octubre en el Saputo Stadium de Montreal. La ‘bicolor’ saltará al campo a las 13:00 horas de Perú, mientras que el pitazo inicial está previsto para las 14:00 horas en Canadá.

Los hinchas peruanos podrán seguir el compromiso en vivo a través de América TV, canal que cuenta con los derechos de transmisión de los amistosos de la selección nacional. Además, el partido estará disponible vía streaming en América tvGO de manera gratuita. En Infobae Perú realizaremos la cobertura completa de este compromiso ante los ‘canucks’.

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  • Día: sábado 3 de octubre de 2026
  • Hora: 1:00 p. m. (hora peruana)
  • Estadio: Saputo Stadium, Montreal
  • Canal TV: América TV
  • Streaming: América tvGO
  • Partido: amistoso internacional
Perú viene de enfrentar a México en Nueva Jersey.
Perú viene de enfrentar a México en Nueva Jersey. Crédito: FPF

El encuentro también significará una nueva prueba para el equipo de Mano Menezes, que tendrá la oportunidad de seguir sumando minutos internacionales ante una selección que viene de disputar la última Copa del Mundo.

¿Cómo le va a Perú en esta gira?

La ‘bicolor’ comenzó su recorrido por Norteamérica el sábado 26 de septiembre, cuando enfrentó a Estados Unidos en Orlando. El combinado nacional cayó 4-1 ante el conjunto estadounidense, en el primer compromiso de esta ventana internacional.

Posteriormente, Perú se trasladó a Nueva Jersey para medirse con México. El partido se disputó el martes 29 de septiembre y terminó 1-1, resultado que permitió al equipo dirigido por Mano Menezes sumar su primer punto en esta gira.

Jairo Vélez fue el encargado de marcar para la selección peruana durante el compromiso, aunque México consiguió igualar el marcador en el inicio del segundo tiempo. El encuentro también le permitió a Menezes continuar evaluando alternativas y observar a distintos futbolistas de cara a los siguientes desafíos.

Ahora, la ‘bicolor’ continuará su recorrido por Norteamérica con el duelo ante Canadá, programado para el sábado 3 de octubre en Montreal. Después de ese compromiso, Perú cerrará su gira frente a Colombia el martes 6 de octubre en Miami, completando así una serie de cuatro amistosos internacionales.

Oliver Sonne tuvo complicaciones en defensa en el amistoso ante Estados Unidos. - créditos: FPF
Perú también enfrentó al seleccionado de Estados Unidos. - créditos: FPF

Perú y Canadá vuelven a enfrentarse

El próximo compromiso tendrá como antecedente más reciente el duelo que ambas selecciones protagonizaron en la Copa América 2024. Perú y Canadá compartieron el Grupo A de aquella edición del campeonato continental y se enfrentaron el 26 de junio de 2024 en Kansas City.

En ese duelo, el combinado canadiense se impuso 1-0 con un gol de Jonathan David a los 74 minutos. La jornada también quedó marcada por la expulsión del defensor peruano Miguel Araujo, quien vio la tarjeta roja tras una revisión del VAR al minuto 59, que dejó a la ‘bicolor’ con 10 hombres dentro del campo.

Más de dos años después, ambas selecciones volverán a cruzarse, aunque esta vez en un amistoso internacional. El duelo en Montreal representará una nueva prueba para el equipo de Mano Menezes, que buscará seguir evaluando alternativas y cerrar de la mejor manera su gira por Norteamérica.

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