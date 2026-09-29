Perú

Gobierno publicará “en los próximos días” la norma para que alumnos violentos puedan ser expulsados

Ministro de Educación indicó que escolares separados definitivamente de escuelas deberán recibir clases en las noches, los fines de semana o de forma virtual. “Pero no puede estar en el mismo centro educativo en que está al que él agredió”, indicó

Transmisión de la sesión de la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República desde el Hemiciclo del Congreso. Durante la jornada, un ponente hace uso de la palabra ante un micrófono para presentar sus observaciones respecto a los temas de la agenda del día.
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El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que en los próximos días el Gobierno de Keiko Fujimori emitirá una directiva que “repondrá la autoridad” de directores y docentes para sancionar y expulsar a estudiantes agresores, tras la conmoción generada por el caso de violación sexual contra un menor en el Liceo Naval Almirante Guise.

Según anunció Chang ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, la medida busca revertir la normativa vigente que impide separar a los agresores de las aulas mientras las víctimas terminan por abandonar la institución.

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“El mundo al revés, donde los padres del agredido terminan retirando al alumno de la escuela porque el agresor no puede ser retirado de la escuela”, describió Chang, quien explicó que la nueva norma contemplará instancias progresivas de sanción según la gravedad de la falta.

Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría.
Modificación a normas escolares se da en respuesta al caso del Liceo Naval Almirante Guise. (Foto: Poder Judicial)

“Esta directiva tendrá que tener sus instancias: amonestaciones verbales, escritas, suspensión de la matrícula, suspensión de las actividades académicas y que podría llegar hasta la expulsión si fuera el caso”, indicó. Precisó que esa salida del centro educativo no implica privar al estudiante sancionado de su derecho a la educación.

“Podrá ir a un centro de educación básica alternativa, en las noches o los sábados, domingos, o tal vez de manera virtual, pero no puede estar en el mismo centro educativo en que está al que él agredió”, agregó.

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La norma que hoy rige la convivencia escolar es el Decreto Supremo 004-2018-Minedu, emitido durante la presidencia de Martín Vizcarra, que obliga a garantizar la continuidad del servicio educativo tanto para la víctima como para el agresor. En 2022, bajo la gestión de Pedro Castillo, el Ministerio de Educación llegó a señalar que la expulsión de escolares contravendría la Ley 29719, que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas.

El representante del Ministerio de Educación ofrece un discurso en el marco de la investigación contra escolares detenidos.
El representante del Ministerio de Educación ofrece un discurso en el marco de la investigación contra escolares detenidos.

Terapia para agresor y padres

El ministro José Antonio Chang planteó que la respuesta institucional no puede limitarse a la sanción disciplinaria y anunció la convocatoria al Colegio de Psicólogos del Perú para que aporte una opinión especializada en el diseño de las nuevas medidas. El ministro remarcó la necesidad de un tratamiento integral que incluya al núcleo familiar del agresor, no solo al estudiante.

“Nada hacemos haciéndole un tratamiento al niño si cuando regresa a la casa sigue viendo actos de violencia o falta de control o límites que deben poner los padres de familia en sus hogares”, afirmó. “Por lo tanto, si va a haber un tratamiento, que sea un tratamiento integral al bloque familiar”, agregó.

Chang insistió en que la reposición de la autoridad escolar debe hacerse sin vulnerar los derechos del menor y llamó a que todos los actores involucrados asuman su parte. “Tiene que actuar la familia, tiene que actuar el profesor, tiene que actuar la autoridad, el Gobierno, también los colegios profesionales”, sostuvo ante la comisión del Congreso.

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El titular de Educación ya había anunciado una modificación a las normas escolares luego de que se dio a conocer un caso de presunta violación sexual en el Liceo Naval Almirante Guise. “Se va a cambiar porque en estos últimos 15 años lo que se ha hecho es relajar la disciplina en las escuelas, relajar el orden y vamos a volver al orden”, dijo en dicha oportunidad.

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