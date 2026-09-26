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“Panomara muy complicado”, el giro inesperado sobre la continuidad de Héctor Cúper en Universitario

Se conoció que la directiva de la ‘U’ está evaluando la permanencia del DT pese que recibió el respaldo de Franco Velazco. Conoce los detalles del presente del argentino en Ate

El giro inesperado sobre la continuidad de Héctor Cúper en Universitario
El giro inesperado sobre la continuidad de Héctor Cúper en Universitario
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La continuidad de Héctor Cúper sigue en incertidumbre tras la goleada que sufrió Universitario de Deportes a manos de Deportivo Garcilaso en Cusco por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El técnico argentino fue punto de críticas por el desempeño de los ‘cremas’ en lo que va de la temporada pese a que marcha segundo en la tabla de posiciones.

Hubo muchas especulaciones sobre la permanencia del DT en Ate, desde una supuesta reunión de los jugadores con la directiva para pedir su salida hasta el respaldo de Franco Velazco para que continúe. Sin embargo, todo habría dado un giro inesperado y Cúper tendría las horas contadas en el club.

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“Nosotros hemos dicho toda la semana que había un respaldo de la administración de Franco Velazco al comando técnico de Héctor Cúper, pero está variando. A veces los respaldos en el fútbol no siempre son los que tienen que ser. A partir de eso, decir que Héctor Cúper está seguro de que se quede en la ‘U’, no es así”, informó Gustavo Peralta en L1 Max.

El técnico argentino tendría las horas contadas en Ate. (L1 Max)

Además, el periodista adelantó cuál es la fecha límite para que la ‘U’ tome una decisión respecto al futuro del estratega.

“Es una decisión que entiendo que se tomará el fin de semana para sí o para no. Entre lunes o martes vamos a conocer qué decide la administración; yo diría que el lunes. Hoy, el panorama es muy complicado para que siga en el equipo”, añadió.

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¿Qué dijo Matías Di Benedetto sobre posible salida de Héctor Cúper?

Matías Di Benedetto respaldó a Héctor Cúper frente a las versiones sobre una posible salida del entrenador de Universitario de Deportes, tras la derrota que dejó al equipo sin el liderato del Torneo Clausura 2026.

“Sí, obvio, todo bien. Nosotros estamos al margen de lo que se dice, estamos con el ‘profe’”, afirmó Di Benedetto ante los medios.

El futbolista sostuvo que los trascendidos externos no alteran la postura interna del grupo. Para él, las especulaciones forman parte de la atención permanente que genera el club.

“En Universitario uno tiene que acostumbrarse a eso, a que se habla mucho del club y de lo que pasa”, agregó el zaguero argentino.

Ante una consulta directa sobre el vínculo entre los jugadores y el técnico, Di Benedetto volvió a despejar dudas: “Estamos con el ‘profe’”.

Héctor Cúper recibe el respaldo de Matías Di Benedetto en Universitario. - Crédito: Difusión
Héctor Cúper recibe el respaldo de Matías Di Benedetto en Universitario. - Crédito: Difusión

Los número de Héctor Cúper en Universitario

Héctor Cúper dirigió 14 partidos desde que asumió en Universitario de Deportes durante los últimos encuentros del Torneo Apertura, con la misión de preparar al plantel para el Clausura.

El entrenador argentino acumuló siete triunfos, cinco empates y dos derrotas al frente del conjunto crema. El registro refleja un arranque con resultados favorables, aunque la reciente goleada en Cusco reactivó los cuestionamientos sobre el trabajo del comando técnico.

Héctor Cúper – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 23 septiembre
La rescisión del contrato del DT, vigente hasta 2027, implicaría una indemnización que cubriría al cuerpo técnico completo. Analistas advierten que el club acumula un gasto escandaloso en resoluciones durante el año (Universitario de Deportes)

Cúper llegó a Ate en la etapa final del primer torneo del año y utilizó ese período para comenzar a aplicar su idea de juego antes del inicio del Clausura.

La caída ante Deportivo Garcilaso dejó aspectos expuestos que el cuerpo técnico deberá revisar durante el receso. El equipo perdió el liderato y afrontará la reanudación del certamen con la necesidad de corregir su rendimiento.

El técnico argentino tendrá ese intervalo sin competencia para trabajar con el plantel y preparar el próximo compromiso de Universitario en el campeonato.

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