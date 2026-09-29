Mario Irivarren habla por primera vez de su relación con Tabata Suárez: “Soy extremadamente afortunado”

Mario Irivarren y Tabata Suárez posan sonrientes frente a un muro de piedra con vegetación.

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Mario Irivarren confirmó públicamente su relación con Tabata Suárez durante una reciente emisión de su programa de streaming, La Manada. El conductor se refirió a su presente sentimental después de varias semanas de comentarios en redes sociales, que surgieron a raíz de los viajes y las fotografías que ambos compartieron.

Sin profundizar en el inicio del vínculo, el exchico reality sostuvo que atraviesa un periodo de tranquilidad tanto en el plano personal como laboral. Al responder sobre su situación actual, destacó los aspectos que valora de su día a día y expresó su satisfacción por la etapa que vive junto a la tripulante de cabina.

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“Me siento muy feliz, tengo una linda vida, no me puedo quejar. Soy extremadamente afortunado de la vida que tengo, no me puedo quejar”, manifestó Mario Irivarren durante el espacio digital.

En un fragmento de su programa digital en set de grabación, Mario Irivarren conversa sobre sus publicaciones en redes sociales y su estado sentimental junto a Tabata Suárez. Durante la interacción, comenta el impacto de una fotografía compartida en su cuenta y su estado de ánimo personal y laboral.

Las versiones sobre un posible romance entre Mario Irivarren y Tabata Suárez circularon durante las últimas semanas entre sus seguidores. Los dos comenzaron a aparecer en contenidos similares y difundieron postales de salidas y escapadas, aunque hasta ahora ninguno había hablado de forma directa sobre la relación.

Durante la conversación en La Manada, Irivarren también mencionó su rutina de trabajo, los viajes que realiza con frecuencia y los planes que disfruta fuera de Lima. En ese repaso por su presente, incluyó a Suárez y afirmó que ambos atraviesan un momento favorable como pareja.

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“Tengo salud, tengo un buen trabajo, estoy muy feliz con Tabata, estamos muy contentos. Vivo una vida muy linda, viajo casi todos los fines de semana, hago lo que me gusta”, señaló el conductor.

El integrante de La Manada explicó que uno de los aspectos que más aprecia de esta relación es la afinidad que tiene con Suárez para organizar actividades. De acuerdo con su relato, ambos suelen mostrarse dispuestos a aceptar planes y compartir experiencias durante su tiempo libre.

El modelo Mario Irivarren se refiere a su relación con Tabata Suárez durante una entrevista en un programa de transmisión por internet.

“Tabata es como yo, sí a todo (…). Entonces, compartir tus días con una persona que es así como tú en ese aspecto es un privilegio muy lindo”, comentó sobre la influencer.

Irivarren también destacó características de la joven y señaló que existe confianza entre los dos. El conductor indicó que puede conversar con ella sobre diversos temas y que la considera una persona cercana dentro de su vida cotidiana.

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“Es bonita, es inteligente, trabajadora, es divertida, es mi confidente, es mi cómplice, puedo hablar con ella de cualquier cosa, no peleamos, todo encaja, no hay una objeción que pueda hacer”, añadió al referirse a Tabata Suárez.

Con estas declaraciones, el exchico reality despejó las dudas que todavía existían entre sus seguidores sobre la naturaleza de su cercanía con la joven. Hasta su pronunciamiento, las principales señales sobre el romance habían aparecido en las publicaciones que ambos realizaron desde distintos destinos.

Mario Irivarren comenta detalles sobre su vida sentimental junto a Tabata Suárez en el programa La Manada Galáctica.

Las fotos de Mario Irivarren y Tabata Suárez que confirmaron la relación

Las redes sociales fueron el espacio donde Mario Irivarren y Tabata Suárez empezaron a dejar ver su cercanía. Una de las publicaciones que generó más reacciones correspondió a una escapada a Paracas, destino desde el que ambos compartieron fotografías de los días que pasaron juntos.

En una de las imágenes difundidas por Irivarren, el conductor aparece sonriente junto a Suárez mientras la abraza por la cintura. La publicación estuvo acompañada por el mensaje “La T y la M (tus papis)”, una frase que llamó la atención de los usuarios y reforzó las especulaciones sobre una relación sentimental.

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La influencer comentó “¿Así o más bonitos?” en la publicación que realizó el exchico reality.

El carrusel incluyó además otras postales de la estadía en Paracas, con paisajes y momentos que compartieron durante el viaje. Tabata Suárez respondió en la sección de comentarios con un mensaje que sus seguidores interpretaron como otra señal de la cercanía entre ambos: “¿Así o más bonitos?”.

Antes de esa escapada, los dos también habían mostrado imágenes de otro viaje a Huancaya. Esas publicaciones incrementaron las versiones sobre el romance, ya que las coincidencias entre sus contenidos se repitieron durante varias semanas.

La confirmación de Mario Irivarren en La Manada terminó por aclarar la situación. El conductor afirmó que vive una etapa de felicidad junto a Tabata Suárez y que ambos se encuentran contentos con la relación que iniciaron.

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