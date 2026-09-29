Llovizna sorprende a algunos distritos de Lima durante la mañana de hoy, 29 de septiembre

Una llovizna se registró la mañana del martes 29 de septiembre en distritos como Cercado de Lima, Breña, Jesús María y San Isidro. (Infobae/Paula Elizalde)

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La mañana de este martes 29 de septiembre, una llovizna se registró en distintos distritos de Lima Metropolitana. El fenómeno se percibió desde tempranas horas en el Cercado de Lima, Breña, Jesús María y San Isidro, entre otras zonas de la capital peruana.

El inicio de la jornada estuvo marcado por cielo nublado y una mayor sensación de frío en la mayor parte de la ciudad, en contraste con los días previos. La presencia de la llovizna ocurrió antes del horario previsto por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) para parte de la capital.

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En su pronóstico para este martes, la entidad había anticipado condiciones de nubosidad durante las primeras horas del día y hacia el mediodía. Para la zona este de Lima, además, indicó una tendencia a llovizna, pero durante la tarde.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología proyectó lloviznas para Lima este durante la tarde, pero las precipitaciones comenzaron desde las primeras horas. (Infobae)

“Cielo nublado en las primeras horas de la mañana y hacia el mediodía con tendencia a llovizna por la tarde cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante la noche”, detalló el Senamhi en su reporte diario para Lima este.

La llovizna, sin embargo, fue percibida desde la mañana en zonas como el Cercado de Lima, Breña, Jesús María y San Isidro. Estas áreas se ubican en sectores centrales y occidentales de la ciudad, donde también predominó el cielo cubierto al comienzo del día.

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Nubosidad en Lima

Para Lima oeste, el Senamhi informó un panorama de cielo nublado en las primeras horas de la mañana y hacia el mediodía. Según el pronóstico, durante la tarde se esperaba cielo con nubes dispersas, mientras que por la noche la nubosidad parcial volvería a presentarse.

“Cielo nublado en las primeras horas de la mañana y hacia el mediodía por la tarde cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante la noche”, señaló el organismo meteorológico para esa zona de la capital.

El pronóstico oficial para Lima oeste contempló un panorama de cielo nublado por la mañana y la presencia de nubes dispersas hacia la tarde. (Andina)

El reporte para Lima este también incluyó una variación del cielo nublado parcial hacia condiciones con nubes dispersas durante la noche. La previsión contempló, además, la posibilidad de llovizna por la tarde, aunque las precipitaciones ligeras se percibieron desde las primeras horas de este martes.

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La mañana transcurrió con condiciones de menor luminosidad en diversos distritos de la ciudad. El cielo cubierto y la llovizna formaron parte del escenario climático en una jornada para la cual el Senamhi había emitido pronósticos diferenciados entre las zonas este y oeste de Lima.

El fenómeno El Niño

El episodio en la capital se produce mientras se desarrolla un fenómeno El Niño que, de acuerdo con el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), alcanzará una magnitud extraordinaria.

En un comunicado difundido el 28 de septiembre, el Senamhi informó que las condiciones hidrometeorológicas que se presentan en la costa norte peruana corresponden a un inicio anticipado de las precipitaciones de diciembre.

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Las precipitaciones en la capital peruana ocurren de manera simultánea al desarrollo del fenómeno El Niño de magnitud extraordinaria.

La entidad vinculó ese escenario al acoplamiento entre las condiciones excepcionalmente cálidas del mar y de la atmósfera, en concordancia con las proyecciones de El Niño Costero “extraordinario”.

El documento, identificado como Comunicado 001-2026 Senamhi, indicó que desde el 22 de septiembre se registran lluvias persistentes en la costa norte. La institución señaló que esas precipitaciones alcanzaron valores sin precedentes el día 26.

En Tumbes, la estación Cañaveral acumuló 78,5 milímetros en 24 horas, una cifra equivalente a una anomalía de 15.600% respecto de su normal climática mensual de 0,5 milímetros. En la misma región, Cabo Inga acumuló 72 milímetros.

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El comunicado también consignó registros en Piura. La estación El Alto, en Talara, registró 13,5 milímetros en un día, una cantidad que superó ampliamente su normal mensual de 0,1 milímetros y el máximo histórico anterior de 3,0 milímetros, registrado en septiembre de 1977.

La estación Cañaveral en la región Tumbes acumuló 78,5 milímetros de lluvia en un solo día y superó su normal climática mensual. (EFE)

Lluvias en la costa

Para el trimestre comprendido entre octubre y diciembre, el Senamhi prevé que las lluvias aumenten en frecuencia e intensidad en las regiones costeras que históricamente resultan afectadas por El Niño.

Según el comunicado, noviembre será un mes de transición hacia precipitaciones más intensas a lo largo de la costa peruana. El periodo de mayor impacto relacionado con desbordes, activación de quebradas e inundaciones se espera entre diciembre y los primeros meses de 2027, cuando El Niño se presente en condiciones “extraordinario” y “fuerte”.

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El escenario descrito por el Senamhi contrasta con las previsiones para la región andina y algunos sectores de la Amazonía. En esas zonas se esperan lluvias irregulares y, en general, inferiores a sus valores normales.

La entidad señaló que estas condiciones podrían elevar la probabilidad de periodos con menor precipitación y de escenarios de sequía, junto con sus posibles impactos asociados.

Ante estos escenarios, el Senamhi informó que intensificó el monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas, las precipitaciones y los caudales de los ríos a escala nacional. El organismo incorporó, por primera vez, información de los radares meteorológicos de Piura e Ica, los cuales brindan servicios de alerta temprana.

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