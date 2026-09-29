Cortes de luz en Lima: varias zonas tendrán cortes de hasta 10 horas este miércoles 29 de setiembre

El paisaje urbano de Lima muestra una mezcla de edificios iluminados y zonas en penumbra, reflejando un corte de suministro eléctrico. (Andina)

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Varios puntos de Lima tendrán cortes de luz este miércoles 30 de septiembre. Las interrupciones se realizarán en diferentes horarios y tendrán una duración variable, de acuerdo con la zona comprendida en el cronograma.

Comas y Los Olivos concentran una parte importante de los sectores incluidos en la programación. También figuran San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, San Miguel, Lima Cercado, Pueblo Libre y Ancón. La suspensión será focalizada y alcanzará únicamente a las calles, avenidas, urbanizaciones, cooperativas, asociaciones y manzanas señaladas.

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¿Qué zonas tendrán corte de luz?

Comas

Horario: 08:30 a 17:30

Coop. Ex Fundo Chacra Cerro: Av. María Parado de Bellido, cuadra 14, manzanas A y R.

Av. San Juan: lote 16, 18 y 20; manzanas A, I, R y Y.

Av. San Pedro, manzana B.

Horario: 08:00 a 18:00

Urb. El Retablo, manzanas S, T, U, V, W, X y Y.

Calle Rázuri, cuadra 1.

Calle Alvarino, cuadras 1, 2, 3 y 4.

Av. 1, manzanas A, P y Q.

Av. El Retablo, cuadras 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.

Av. Manuel González Prada, cuadras 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.

Av. Jamaica, cuadras 1 y 8.

Av. Jorge Bravo Rueda, cuadra 1.

Av. Los Molinos, cuadra 8.

Av. Micaela Bastidas, cuadras 7, 8 y 9.

Av. Universitaria, cuadras 19, 21, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

Jr. Beraun, cuadra 1.

Calle Andrés Rázuri, cuadra 1.

Calle Francisco Guerrero, cuadra 2.

Calle Fanning, cuadra 1.

Calle Juan de Dios Arteaga, cuadras 2, 3 y 4.

Jr. Enríquez, cuadra 1.

Jr. José Roca, cuadras 1, 2 y 3.

Jr. Flor de Palmera, manzana H.

Jr. Juan Puga, cuadra 2.

Jr. Saco Oliveros, cuadras 1, 2, 3 y 4.

Calle Arriola, cuadra 1.

Pasaje Salaverry, cuadra 1.

Pasaje Santa Cruz, cuadras 2 y 4.

Pasaje Las Brisas, cuadra 2.

Pasaje Manuel Salcedo, cuadras 2, 3 y 4.

Coop. Primavera, manzanas A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, O, R, S, T, U, V, W y X.

San Martín de Porres

Horario: 09:00 a 13:00

Coop. de Vivienda Francisco Malaspina Bryson.

Av. Germán Aguirre, manzana U1.

Calle 41, manzana X1.

Calle Agustín Gamarra, manzana S1.

Calle Francisco Malaspina, manzanas T1 y Z1.

Calle Las Amapolas, manzana Y1.

Calle Las Magnolias, manzanas S1 y T1.

Calle Los Cipreses, manzana U1.

Calle Los Cirios, manzana V1.

Calle Los Claveles, manzana T1.

Calle Los Duraznos, manzana X1.

Calle Los Ficus, cuadra 2, manzana V1.

Calle Los Lirios, cuadra 2, manzana V1.

Calle Los Olivos, manzana Y1.

Calle Los Sauces, manzanas U1 y Z1.

Calle Los Tulipanes, manzana Z1.

Calle Mercedes Indacochea, manzana Y1.

Jr. Santos Chocano, cuadra 3, manzana S1.

Proviv. Vista Hermosa, manzana B.

San Juan de Lurigancho

Horario: 09:30 a 16:30

A.H. Juan Pablo II, manzanas M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M8A, L1, L9, L10, L11, L12 y L13.

San Miguel

Horario: 08:00 a 16:00

Jr. Alfonso Ugarte, cuadra 1.

Av. Malecón Bertolotto, cuadra 7.

Lima Cercado

Horario: 08:00 a 18:00

Jr. Conde de Superunda, cuadras 1, 2, 3 y 4.

Jr. José Rufino Torrico de M., cuadras 1, 2 y 3.

Av. Tacna, cuadra 1.

Malecón Rímac, cuadra 4.

Jr. Callao, cuadra 3.

Calle Rinconada Santo Domingo, cuadras 1 y 2.

Av. Berrocal.

Calle S/N.

Los Olivos

Horario: 09:30 a 14:30

Urb. Parque Naranjal.

Av. Las Palmeras, cuadras 49 y 51.

Av. Naranjal, cuadra 7, manzana G.

Calle Tarica, cuadras 49 y 51, manzanas G, L y M.

Horario: 09:00 a 13:00

Urb. Covida - etapa I.

Av. Santiago Antúnez de Mayolo, cuadras 11 y 12, manzanas K, N, Ñ y O.

Jr. Daniel Hernández, cuadras 2 y 3, manzanas N, Ñ y O.

Jr. Pomabamba, cuadra 12, manzana N.

Calle Dos, manzana O.

Calle Fermín Fitzcarrald, cuadra 2.

Horario: 09:00 a 13:00

Av. Carlos A. Izaguirre, cuadras 1, 10 y 11.

Jr. César Vallejo, cuadras 1, 2, 4, 9, 10 y 11.

Calle Sihuas, cuadras S/N y 9.

Jr. Huallanca, cuadras S/N, 4 y 9.

Calle Cabana, cuadras S/N, 4, 9, 10 y 24.

Jr. Caraz, cuadra 10.

Jr. Conococha, cuadras 3, 4 y 10.

Jr. Daniel Hernández, cuadras S/N, 3 y 4.

Jr. Hualcán, cuadras 3 y 12.

Jr. Pomabamba, cuadra 12.

Jr. Recuay, cuadras 3, 4 y 12.

Urb. Covida, manzanas 2, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M y P.

Horario: 14:00 a 18:00

Urb. Angélica Gamarra de León Velarde: Calle Aguamarina, cuadra 39, manzana P; Calle Apolo, cuadra 13, manzana V; Calle Ópalo, cuadra 13, manzanas B y V; Jr. Los Amarantos, cuadra 12, manzana C; Jr. Los Zafiros, cuadras 40 y 41, manzanas A, B, C, P y T; Jr. Tritoma, cuadra 13, manzanas B y Z.

Coop. Mariscal Gamarra: Jr. Los Amarantos, cuadra 12, manzana O.

Urb. Covida - etapa II: Jr. Las Azucenas, cuadras 40 y 41, manzana L; Jr. Los Cafetales, cuadras 40 y 41, manzanas G y M; Jr. Los Limoncillos, cuadras 40 y 41, manzanas H y M.

Urb. Covida - etapa III: Jr. Las Azucenas, cuadras 40 y 41, manzanas F, J, K y L; Jr. Los Amarantos, cuadra 12, manzana O; Jr. Los Cafetales, cuadras 40 y 41, manzanas F, G, L y M; Jr. Los Limoncillos, cuadras 40 y 41, manzanas G y H; Jr. Los Olivares, cuadra 12, manzanas F y G; Jr. Los Pepinos, cuadra 12, manzana F; Jr. Tritoma, cuadras 12 y 13, manzanas A, H y M.

Urb. Covida - etapas II y III: Jr. Las Azucenas, cuadras 39, 40 y 41, manzanas E, F, J, K y L; Jr. Los Amarantos, cuadra 12, manzanas L y M; Jr. Los Cafetales, cuadras 40 y 41, manzanas L y M; Jr. Los Limoncillos, cuadras 40 y 41, manzanas H y M; Jr. Los Olivares, cuadra 12; Jr. Los Pepinos, cuadra 12, manzana F; Jr. Tritoma, cuadra 12, manzana L; Pasaje La Hiedra, cuadra 12, manzana E.

Urb. Las Palmeras: Jr. El Amargón, cuadra 41; Jr. Las Azucenas, cuadra 40, manzana J; Jr. Tritoma, cuadra 12.

Urb. Parque Naranjal: Jr. Los Limoncillos, cuadra 40, manzana H.

Urb. Covida - etapa II y III: Calle Ópalo, cuadra 13, manzana V; Jr. Las Azucenas, cuadras 40 y 41; Jr. Los Amarantos, cuadra 12; Jr. Los Cafetales, cuadras 40 y 41, manzanas G y M; Jr. Los Limoncillos, cuadras 40 y 41; Jr. Los Zafiros, cuadra 40, manzanas A, B, C, T y V.

Pueblo Libre

Horario: 13:00 a 15:00

Av. La Marina, cuadra 16, manzana A.

Horario: 15:00 a 17:00

Av. La Marina, cuadra 16.

Calle 1, manzana A.

Calle NN2, cuadra 1.

Calle Santa María, cuadra 1.

Calle Santa María 14, parcela de la ex hacienda Cueva.

Ancón

Horario: 08:00 a 19:00

Av. Miramar, manzana 32A - lote 09, Urb. Miramar.

¿Qué hacer antes de un corte de luz?

Los vecinos de las zonas comprendidas en el cronograma pueden tomar algunas medidas para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio:

Cargar celulares, laptops, baterías externas y otros dispositivos antes del inicio del corte.

Desconectar electrodomésticos y equipos electrónicos para reducir el riesgo de daños ante posibles variaciones de tensión cuando se restablezca el servicio.

Mantener cerradas la refrigeradora y el congelador durante la interrupción para conservar la temperatura interior.

Tener linternas disponibles y evitar el uso de velas dentro de la vivienda.

Si se utilizan equipos médicos que requieren electricidad, contar con una fuente de respaldo y considerar la duración prevista del corte.

Evitar actividades que dependan del suministro eléctrico durante el horario programado.