Conciertos de BTS en Lima: cómo ingresar y salir del Estadio San Marcos según cada zona y qué objetos están prohibidos

BTS en Lima, las puertas asignadas y los objetos que no podrán entrar a San Marcos

Guardar

Los asistentes a los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos deberán ingresar por puertas distintas según el sector de sus entradas y cumplir una lista de objetos restringidos, de acuerdo con la información publicada por Ticketmaster para las presentaciones del 7, 9 y 10 de octubre en Lima.

Los mapas difundidos detallan los accesos para las zonas de campo y tribunas, mientras que otra pieza informativa reúne los artículos que no podrán ingresar al recinto. Entre ellos figuran cámaras profesionales, equipos para transmisiones en vivo, envases de más de 100 mililitros, paraguas, armas, mochilas grandes y bebidas alcohólicas.

PUBLICIDAD

La organización indicó que el público debe revisar con anticipación la ubicación de su localidad para dirigirse a la puerta correspondiente. El objetivo es ordenar el acceso al estadio desde las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga y Óscar R. Benavides.

Apertura de acceso para las zonas del concierto de BTS en San Marcos

Campo A, Campo B y Campo C tendrán puertas exclusivas

Los asistentes que cuenten con entradas para Campo A deberán utilizar la puerta 1, ubicada en el sector de la avenida Venezuela. El plano divulgado por la organización también señala ese acceso para quienes tengan paquete VIP asociado a esa zona.

Quienes estén ubicados en Campo B ingresarán por la puerta 8, situada por la avenida Óscar R. Benavides, antes conocida como avenida Colonial. La puerta se encuentra en uno de los extremos del perímetro del Estadio San Marcos.

PUBLICIDAD

Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos

Para Campo C se habilitará la puerta 3, a la que se accede desde la avenida Universitaria. Cada sector tendrá una ruta delimitada en los alrededores del recinto, por lo que la recomendación es que el público no se dirija a una puerta distinta a la indicada en su entrada.

Rutas alternas para el concierto de BTS en San Marcos

Las zonas de campo tendrán ingresos separados por las puertas 1, 3 y 8. La apertura para esos sectores está prevista para las 16:00 en las tres fechas anunciadas.

Las personas con acceso al soundcheck deberán realizar su registro hasta las 14:00. El inicio del espectáculo está programado para las 20:00, aunque Ticketmaster advirtió que los horarios pueden cambiar por causas de fuerza mayor.

PUBLICIDAD

Plan de salida para el concierto de BTS en San Marcos

Plan de salida para el concierto de BTS en San Marcos

Las tribunas ingresarán por las puertas 5 y 6

El público de tribunas tendrá acceso por las puertas 5 y 6, en el área de la avenida Amézaga. Los mapas incluyen las indicaciones de ingreso para las ubicaciones de Occidente, Norte y Sur.

La apertura de estas zonas está prevista para las 17:00. La organización remarcó que todos los asientos de tribuna son numerados y pidió a quienes tengan este tipo de entradas que eviten llegar antes de las 16:00.

El esquema de accesos separa a los asistentes de campo de quienes se ubiquen en las tribunas. La información fue difundida junto con un mapa de rutas alternas alrededor del estadio, que muestra los sentidos de circulación disponibles y un tramo con cierre de vía.

PUBLICIDAD

Al finalizar los conciertos, las salidas estarán habilitadas por las puertas 1, 3, 5 y 8. Los recorridos de evacuación conectan con las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides.

Plan de salida para el concierto de BTS en San Marcos

Cámaras profesionales, GoPro y transmisiones en vivo están restringidas

La lista de objetos prohibidos incluye cámaras profesionales o desmontables, como equipos con lentes intercambiables y GoPro. También están restringidos los dispositivos destinados a transmisiones en vivo.

Los asistentes no podrán ingresar con envases de desodorantes, cosméticos o perfumes que superen los 100 mililitros. Tampoco se permitirán paraguas, artículos de vidrio, objetos punzantes, explosivos, fuegos artificiales ni artículos inflables.

La relación publicada por Ticketmaster comprende armas de fuego, armas blancas y cualquier objeto o material que pueda causar lesiones. También quedan prohibidas las banderas o pancartas con palos de más de 30 centímetros, los cascos, las cadenas y la ropa o accesorios con partes afiladas.

PUBLICIDAD

No se permitirá el ingreso de drogas ilegales, sustancias tóxicas, productos médicos compartidos ni bebidas alcohólicas. La prohibición también alcanza a punteros láser, walkie-talkies, drones, palos de selfie y bocinas de aire.

Las mochilas o bolsos que superen los 35 por 35 centímetros tampoco podrán entrar al estadio. La organización agregó que el personal de producción, seguridad o la Policía podrá impedir el ingreso de otros artículos que considere peligrosos o dañinos.

Solo se admitirán cámaras personales con lentes de hasta 15 centímetros

Los asistentes sí podrán llevar cámaras fotográficas no profesionales para uso personal. La lista incluye cámaras desechables, Polaroid y equipos cuyos lentes no superen los 15 centímetros de longitud.

PUBLICIDAD

No estarán permitidos los trípodes, monopiés, lentes selfie sticks, cámaras DSLR profesionales ni GoPro. Las imágenes y videos que se tomen dentro del concierto deberán ser para uso personal y no comercial.

Campo A, B y C tendrán accesos exclusivos, mientras las tribunas utilizarán dos entradas en la avenida Amézaga durante las tres fechas programadas en octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ticketmaster también recordó que las transmisiones en vivo desde el evento están prohibidas. Las medidas regirán para las tres presentaciones de BTS en Lima, previstas para el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

Recomendaciones para el concierto de BTS en San Marcos