Los 7 partidos que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026: su camino en la lucha por el título de la Liga 1

Alianza Lima puedo reencontrarse con el triunfo después de cuatro fechas, le ganó por 2-0 a ADT en Matute por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 y se fue al receso con un envión anímico. Los ‘blanquiazules’ continúan con su lucha rumbo al título nacional, y deberán asegurar todos los puntos posibles en la recta final del campeonato.
Pablo Guede tendrá la para por la fecha FIFA el tiempo suficiente para ajustar detalles a su equipo para lo que se viene: le quedan 7 encuentros para asegurar el trofeo que le coronará campeón de manera automática tras llevarse el Apertura. Caso contrario, deberá determinar si accede a las semifinales o final directa.
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Los 7 partidos que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026
Tras el receso del campeonato por la fecha FIFA, Alianza Lima deberá afrontar 6 partidos con la misión de conquistar el Torneo Clausura 2026 o marcar su serie en la definición del título nacional de la Liga 1 2026. Los ‘blanquiazules’ tendrán 4 duelos de visita, de los cuales 3 son de altura y 1 en Lima. Y asumirá 3 cotejos en su condición de local.
- Fecha 11: Cusco FC vs. Alianza Lima (domingo 11 de octubre / 18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)
- Fecha 12: Alianza Lima vs. Atlético Grau (sábado 17 de octubre / 20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva)
- Fecha 13: CD Moquegua vs. Alianza Lima (domingo 25 de octubre / 15:00 horas / estadio 25 de Noviembre)
- Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio Alberto Gallardo)
- Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)
- Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio Los Chankas)
- Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)
¿Cómo se define si habrá semifinales o final directa en la Liga 1 2026?
La Liga 1 2026 definirá a su campeón nacional según los resultados del Torneo Apertura, el Clausura y la tabla acumulada. Si la definición incluye semifinales, ya sea por los playoffs por el título o por los playoffs por el segundo lugar, los partidos se jugarán el 28 de noviembre y el 4 de diciembre.
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Las finales, en esos escenarios, se disputarán el 9 y el 13 de diciembre. Si un club accede de forma directa a la final, la serie decisiva tendrá otras fechas: el 28 de noviembre y el 6 de diciembre.
- Si un mismo club gana ambos torneos cortos, será campeón nacional de manera automática. En ese caso, no habrá semifinales ni final.
- Si el Apertura y el Clausura tienen campeones diferentes, y ninguno termina entre los dos primeros de la tabla acumulada, se jugarán semifinales.
- Esa instancia reunirá a los ganadores de los torneos cortos y a los dos mejores equipos del acumulado que no hayan conquistado alguno de esos certámenes.
- Los vencedores de las semifinales avanzarán a la final por el título nacional.
- Un equipo que gane el Apertura o el Clausura y finalice entre los dos primeros lugares de la tabla acumulada accederá directamente a la final.
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