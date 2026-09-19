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Los 7 partidos que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026: su camino en la lucha por el título de la Liga 1

Tras el triunfo frente ADT, los ‘blanquiazules’ descansarán debido a la para por la fecha FIFA y asumirán siete finales en busca de su segundo trofeo en el campeonato para coronarse campeón de manera directa

Alianza Lima y su camino hacia el título del Torneo Clausura 2026. (Liga 1)
Alianza Lima y su camino hacia el título del Torneo Clausura 2026. (Liga 1)
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Alianza Lima puedo reencontrarse con el triunfo después de cuatro fechas, le ganó por 2-0 a ADT en Matute por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 y se fue al receso con un envión anímico. Los ‘blanquiazules’ continúan con su lucha rumbo al título nacional, y deberán asegurar todos los puntos posibles en la recta final del campeonato.

Pablo Guede tendrá la para por la fecha FIFA el tiempo suficiente para ajustar detalles a su equipo para lo que se viene: le quedan 7 encuentros para asegurar el trofeo que le coronará campeón de manera automática tras llevarse el Apertura. Caso contrario, deberá determinar si accede a las semifinales o final directa.

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El cuadro 'blanquiazul' derrotó 2-0 a los tarmeños en Matute por la jornada 10 - Crédito: L1MAX.

Los 7 partidos que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

Tras el receso del campeonato por la fecha FIFA, Alianza Lima deberá afrontar 6 partidos con la misión de conquistar el Torneo Clausura 2026 o marcar su serie en la definición del título nacional de la Liga 1 2026. Los ‘blanquiazules’ tendrán 4 duelos de visita, de los cuales 3 son de altura y 1 en Lima. Y asumirá 3 cotejos en su condición de local.

- Fecha 11: Cusco FC vs. Alianza Lima (domingo 11 de octubre / 18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 12: Alianza Lima vs. Atlético Grau (sábado 17 de octubre / 20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 13: CD Moquegua vs. Alianza Lima (domingo 25 de octubre / 15:00 horas / estadio 25 de Noviembre)

- Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio Los Chankas)

- Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

Baja confirmada de Alianza Lima para duelo con ADT en Matute
Baja confirmada de Alianza Lima para duelo con ADT en Matute

¿Cómo se define si habrá semifinales o final directa en la Liga 1 2026?

La Liga 1 2026 definirá a su campeón nacional según los resultados del Torneo Apertura, el Clausura y la tabla acumulada. Si la definición incluye semifinales, ya sea por los playoffs por el título o por los playoffs por el segundo lugar, los partidos se jugarán el 28 de noviembre y el 4 de diciembre.

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Las finales, en esos escenarios, se disputarán el 9 y el 13 de diciembre. Si un club accede de forma directa a la final, la serie decisiva tendrá otras fechas: el 28 de noviembre y el 6 de diciembre.

  • Si un mismo club gana ambos torneos cortos, será campeón nacional de manera automática. En ese caso, no habrá semifinales ni final.
  • Si el Apertura y el Clausura tienen campeones diferentes, y ninguno termina entre los dos primeros de la tabla acumulada, se jugarán semifinales.
  • Esa instancia reunirá a los ganadores de los torneos cortos y a los dos mejores equipos del acumulado que no hayan conquistado alguno de esos certámenes.
  • Los vencedores de las semifinales avanzarán a la final por el título nacional.
  • Un equipo que gane el Apertura o el Clausura y finalice entre los dos primeros lugares de la tabla acumulada accederá directamente a la final.
Luis Ramos – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 21 julio
El campeón del Apertura arranca el Torneo Clausura 2026 con un triunfo en el Estadio Alejandro Villanueva, pero la noticia paralela es el problema físico de Luis Ramos, todavía sin fecha clara (Alianza Lima)

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