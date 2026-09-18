Alianza Lima vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

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Resultados del Brasil Cup 2026 HOY: así van los partidos con participación de Alianza Lima Inicia la participación de las ‘blanquiazules’ en el cuadrangular internacional en Belém de cara al arranque de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Conoce cómo le va al tricampeón en su preparación

Resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos La jornada será decisiva en la lucha por el título: Universitario se medirá con Garcilaso, Sport Boys hará lo suyo con Melgar, Alianza Lima recibirá a ADT, Sporting Cristal chocará con Atlético Grau, y mucho más