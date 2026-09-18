Alianza Lima vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡Noche de partido! Alianza Lima sale al gramado de Matute para medirse contra ADT, en el marco de la décima jornada del Torneo Clausura 2026. Las acciones están pactadas para las 20:00 horas.
Así llega Alianza Lima a la fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026
De una manera escandalosa, Alianza Lima se ha descolgado de los primeros lugares del Clausura 2026 hasta instalarse por debajo de la zona noble de la tabla de posiciones. Responde la caída a una serie de malos resultados, en total cuatro partidos sin triunfar.
La situación, no obstante, ha entrado en su clima de máxima tensión producto de una inexplicable caída en el clásico contra Universitario por un blooper de Alejandro Duarte a segundos de la conclusión. Con esa mala imagen afrontarán una nueva evaluación en un Matute empañado.
Así llega ADT a la fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026
ADT está enfrentando un panorama más que desolador en lo que va del Torneo Clausura. Llegando a la décima jornada, el club ha sido incapaz de ganar un solo partido, sumando solo dos empates que le han otorgado dos unidas en la clasificación. Por ese pésimo desempeño, tantean con el descenso a la Liga 2.
En las últimas tres jornadas, además, ha enlazado tres caídas, todas ellas encajando tres o más goles. Ante esa situación alarmante, las autoridades institucionales han depositado su confianza en la experiencia de Víctor Rivera para que logre sacar a flote a una estructura a la deriva.
Alineaciones probables del Alianza Lima vs ADT por fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Alan Cantero, Esteban Pavez, Fernando Gaibor; Jairo Vélez, Federico Girotti, Eryc Castillo.
- ADT: Carlos Solís; Alejandro Ramos, Joaquín Pereyra, Jhair Soto, Orlando Núñez; Horacio Benincasa, Luis Pérez; Juan Lucumí, Jeremy Canela, Joao Rojas; Jonatan Baumann.
Dónde ver Alianza Lima vs ADT por fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026
La cadena L1MAX es el canal exclusivo para la transmisión de todos los partidos. Los aficionados pueden acceder a la jornada completa a través de operadores como Best Cable, DIRECTV, Claro, Win y Movistar, lo que elimina restricciones y amplía las opciones de visualización.
Además, la digitalización se consolida con la aplicación oficial Liga 1 Play, que divulga los encuentros en directo desde dispositivos móviles o computadoras. Infobae Perú, además, ofrece información previa, relatos minuto a minuto, detalles de goles y jugadas claves.
Horario del Alianza Lima vs ADT por fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026
El partido se disputará el viernes 18 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva. Las acciones iniciarán a las 20:00 horas de Perú.
Horarios del partido en otros países:
- Colombia: 20:00
- Ecuador: 20:00
- Bolivia: 21:00
- Chile: 21:00
- Paraguay: 21:00
- Venezuela: 21:00
- Miami, Estados Unidos: 21:00
- Argentina: 22:00
- Brasil: 22:00
- Uruguay: 22:00
- España: 03:00 del domingo 13 de agosto
Alianza Lima vs ADT: antecedentes de partido por Liga 1
• ADT 0-1 Alianza Lima | Torneo Apertura 2026
• Alianza Lima 3-1 ADT | Torneo Clausura 2025
• ADT 3-0 Alianza Lima | Torneo Apertura 2025
• Alianza Lima 0-0 ADT | Torneo Clausura 2024
• ADT 2-0 Alianza Lima | Torneo Apertura 2024
• Alianza Lima 0-0 ADT | Torneo Clausura 2023