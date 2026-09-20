Pablo Guede pone en marcha una planificación especial en Alianza Lima por 20 días en pleno receso: entrenamientos a doble turno y duelos amistosos

Pablo Guede, acuclillado mientras visualiza con detenimiento un partido de Alianza Lima. - Crédito: Andina

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Alianza Lima tenía un inicio más que atendible en el Torneo Clausura 2026, pero sobre la marcha se posó una enorme nube negra que complicó más de la cuenta a la disciplina de Pablo Guede. Durante cuatro jornadas consecutivas, el equipo se sumergió en una crisis mientras veía a sus oponentes sobrepasarlo en la clasificación.

Deshecha esa mala racha, que propició toda clase de comentarios descalificadores hacia el plantel y el comando técnico, el DT Guede ha quedado convencido en que el parate FIFA —que durará 20 días con exactitud— será un periodo suficiente para subsanar errores y revitalizar a los suyos.

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Pablo Guede se mantiene firme en Alianza Lima pese a marcadas circunstancias. - Crédito: Difusión

En tal sentido, el líder argentino ha confirmado un esquema de trabajo especial en Alianza Lima con el fin de instaurar un factor correctivo en La Victoria a través de sesiones especiales con trabajos físicos constantes; además, se sopesa la opción de establecer partidos de carácter amistoso.

“Ahora se viene lo bueno. La planificación es hasta el jueves para que despejen la cabeza y después me los llevo concentrados a 10 días para trabajar a doble turno; vamos a hacer 14 entrenamientos”, precisó Pablo Guede en conferencia de prensa.

Y añadió: “Seguramente jugaremos uno, dos o tres partidos amistosos. Nosotros tenemos que subir un poquito el nivel físico, que es muy importante”.

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A falta de oficialidad, los encuentros que tratará de perfilar Alianza Lima podrían disputarse en el interior del país y con público en los recintos, aunque el tema debe analizarse entre el CT y las autoridades.

Alianza Lima ganó 2-0 a ADT en Matute por el Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.

Recuperación

Por varias semanas, la disciplina ‘íntima’ fue hundiéndose por la obtención de malos resultados. El inicio del declive se dio con una igualada a uno contra FBC Melgar, en Arequipa. Si bien lo hecho fue meritorio, partido desde la condición de visita, lo que vino después fue una alarma con respecto a que algo no avanzaba correctamente.

De vuelta a la capital, llegó la primera caída del certamen y sobre todo en Matute. El Deportivo Garcilaso, líder incombustible del Clausura 2026, asaltó la guarida de los victorianos con un triunfo ajustado gracias a una definición de penal de Beto Da Silva, tras una acción individual de Francisco Arancibia mal controlada por Nicolás Díaz.

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En un partido reñido, Eryc Castillo aparece con una genialidad para marcar el 1-1. Tras una buena jugada colectiva, el delantero sacó un remate colocado imposible para el arquero rival. ¡Un gol clave para Alianza Lima!

Lo peor llegó en las siguientes presentaciones cuando Alianza Lima no pudo imponerse a Juan Pablo II College, en Chongoyape, y luego terminó perdiendo de una forma tragicómica a manos de Universitario de Deportes por un escandaloso blooper de Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez.

La recuperación general, afortunadamente, llegó en la décima fecha tras despachar con mucha autoridad a Asociación Deportiva Tarma, el colero que nada pudo hacer en La Victoria. Marco Huamán y Eryc Castillo ofrecieron los goles con los que se difuminó la mala racha.

El cuadro 'blanquiazul' derrotó 2-0 a los tarmeños en Matute por la jornada 10 - Crédito: L1MAX.

Alianza Lima afrontará siete partidos en el tramo final del Torneo Clausura 2026, con cuatro salidas y tres presentaciones en Matute. La ruta comenzará el 11 de octubre ante Cusco FC, en el Inca Garcilaso de la Vega, y continuará el 17 frente a Atlético Grau. Luego visitará a CD Moquegua el 25.

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También jugará fuera contra Sporting Cristal y Los Chankas, ambos con fecha pendiente. Como local, recibirá a Cienciano y FC Cajamarca, aún sin programación. El equipo deberá sumar para aspirar al Clausura y sostener sus opciones en la definición nacional de la Liga 1.