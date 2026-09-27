Pedro Gallese hizo cruda autocrítica tras derrota de Perú ante Estados Unidos: “Tenemos que madurar, nos falta calma y orden”

Pedro Gallese hizo cruda autocrítica tras derrota de Perú ante Estados Unidos.

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La selección peruana sufrió una dolorosa derrota por 4-1 ante Estados Unidos en Orlando, en un amistoso donde la ‘bicolor’ no pudo sostener el orden después de un tramo inicial competitivo y cometió errores que incidieron en el resultado final.

El conjunto dirigido por Mano Menezes había respondido al tanto temprano de Justin Ellis con una definición de Gianluca Lapadula. Sin embargo, los dueños de casa aprovecharon los espacios y marcaron tres veces en la segunda parte por intermedio de Malik Tillman, Julian Hall y Sebastian Berhalter.

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Pedro Gallese fue uno de los referentes del combinado patrio que asumió el análisis más duro tras el partido. El arquero sostuvo que el equipo perdió la estabilidad emocional y táctica a partir de la segunda anotación estadounidense. “Se estaba haciendo un buen partido. Después de recibir el segundo gol de penal nos desorganizamos mucho, perdimos la calma y el orden. Ahí ellos aprovecharon para sacar ventaja”, afirmó en primera instancia para Bicolor+.

A sus 36 años, Pedro Gallese es uno de los jugadores más experimentados de la selección peruana. - créditos: FPF

El ‘Pulpo’ también se refirió a las decisiones arbitrales que elevaron la tensión. Para el capitán, la reacción del equipo evidenció una carencia que debe corregirse en los próximos compromisos. “Al equipo le falta madurar en ese sentido: tener calma, tener orden, saber que los partidos son de detalles y hoy queda claro en eso”, expresó.

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La autocrítica no dejó fuera los aspectos positivos. En esa línea, Pedro Gallese destacó las apariciones de Piero Magallanes (25) y Bassco Soyer (19), dos rostros nuevos que tuvieron su estreno oficial con la selección peruana absoluta durante el amistoso en territorio estadounidense.

El atacante de Sport Huancayo comenzó como titular, mientras que el volante de Gil Vicente de Portugal ingresó en su lugar a los 57 minutos. Ambos tuvieron participación en un contexto adverso, con una ‘blanquirroja’ que afrontó presión y una desventaja creciente ante Estados Unidos. “Piero hizo un gran trabajo en el primer tiempo, tanto en defensa como en ataque; se le vio suelto. Bassco entró a querer mostrarse también. Felicitarlos a ellos porque no es fácil debutar así“, indicó.

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Un resumen imperdible con las jugadas más destacadas y los goles que marcaron la derrota de Perú ante Estados Unidos por amistoso FIFA | América TV

La presencia de ambos futbolistas forma parte de una convocatoria que busca ampliar alternativas tras no conseguir la clasificación al Mundial por segunda vez consecutiva. El partido ante Estados Unidos dejó una derrota amplia, aunque también ofreció minutos de competencia internacional para quienes recién ingresan al grupo.

Pedro Gallese y su mensaje a la hinchada de la selección peruana

De otro lado, Pedro Gallese pidió respaldo para una selección peruana que atraviesa un proceso de renovación. El mensaje estuvo dirigido a los hinchas luego de una presentación que dejó señales de preocupación por la forma en que el equipo perdió el control del encuentro.

“Crean en la selección. Todavía estamos en el proceso de recambio. Hay nuevos compañeros que están saliendo, que están sabiendo recién lo que es la selección”, manifestó el arquero.

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El guardameta de Deportivo Cali de Colombia vinculó ese proceso con la necesidad de aprender de encuentros definidos por situaciones puntuales. Para él, el plantel debe conversar sobre lo ocurrido en Orlando y corregirlo sin perder de vista el crecimiento de los recién llegados. “Son partidos que se definen por detalles y eso lo vamos a conversar”, completó.

El arquero nacional habló de la caída de la 'bicolor' en amistoso contra los norteamericanos. (Video: Bicolor+)

Próximos amistosos de la selección peruana

La selección peruana continuará su gira norteamericana el martes 29 de setiembre frente a México. El encuentro se jugará en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey y será la oportunidad inmediata para responder a la caída ante Estados Unidos.

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El siguiente compromiso será ante Canadá el sábado 3 de octubre en el Saputo Stadium de Montreal. La serie de amistosos concluirá tres días después frente a Colombia, en el Niu Stadium de Miami.

Los tres rivales permitirán medir la capacidad de reacción de la ‘bicolor’ ante adversarios que llegaron hasta los octavos de final en el Mundial 2026.