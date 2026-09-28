Feminicidio en Ate Vitarte: policía es acusado de asesinar a su esposa un mes después de casarse

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Mariella Peralta Muñoz murió tras recibir un disparo en la cabeza dentro de la habitación que alquilaba con su esposo en la urbanización La Florida 1, en Ate Vitarte. El principal sospechoso es el suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP) Luis Felipe Sandoval Díaz, quien fue detenido luego de que agentes ingresaran al inmueble.

De acuerdo con la información de Panamericana, los efectivos acudieron a la vivienda situada en la calle Nevada tras recibir una alerta. Para ingresar, rompieron los vidrios de la puerta. En el interior encontraron el cuerpo de la mujer y al policía con un arma en la mano.

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En imágenes difundidas durante la intervención, los agentes intentan persuadir a Sandoval Díaz para que deje el arma. El suboficial habría amenazado con quitarse la vida antes de ser reducido y trasladado por sus colegas.

Suboficial de la PNP fue detenido tras la muerte de su esposa por un disparo en Ate| Foto: Panamericana

Sin embargo, los efectivos lograron persudiarlo y detenerlo para luego ser trasladado a la comisaría del sector.

Tenían un mes de casados

La familia de Mariella Peralta Muñoz, quien trabajaba como agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), indicó que la pareja se había casado en Huánuco aproximadamente un mes antes de la muerte de la mujer.

Los parientes señalaron que desconocían los problemas que ella habría atravesado en la relación. Una de sus hermanas sostuvo que Sandoval Díaz presuntamente la agredía y que, en más de una ocasión, le habría colocado un arma en la cabeza mientras amenazaba con suicidarse.

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“Ella le decía que se vaya, que se vaya, y él no quería irse”, relató la familiar.

Policía en actividad fue detenido por la muerte de su esposa en Ate | Foto: Panamericana

Vecinos de la zona afirmaron que vieron a ambos juntos poco antes del hecho. Según uno de los testimonios, la pareja caminó luego de realizar compras en un negocio cercano.

Familiares denuncian presuntas agresiones previas

Sandoval Díaz estaba asignado a la Unidad de Servicios Especiales de la Macrorregión Policial Huánuco, según la información difundida en el reporte. La familia de la víctima pidió que las autoridades esclarezcan las circunstancias de la muerte y determinen las responsabilidades penales del caso.

Además, el suboficial registra denuncias e investigaciones previas por presuntas agresiones, lesiones y homicidio. El detenido quedó a disposición de las autoridades mientras continúan las pericias y se recogen los testimonios de los familiares y vecinos.

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La mujer deja en la orfandad a una menor. Familiares temen que salga en liberdad en menos de 48 horas.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP): Ante una situación de peligro inmediato, las víctimas, familiares o testigos pueden llamar al 105 para solicitar intervención policial. También pueden acudir a la comisaría más cercana para presentar una denuncia y activar las diligencias correspondientes.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): La Línea 100 brinda orientación, consejería y soporte emocional gratuito las 24 horas ante casos de violencia. El ministerio también cuenta con el Chat 100 y los Centros Emergencia Mujer y Familia, donde se ofrece atención psicológica, social y legal.

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Además, puedes acercarte al Centro de Emergencia Mujer, ubicado cerca a las comisarías del sector y denunciar.