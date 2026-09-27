Perú

POP UP de BTS en Perú: esto es lo que gasta la comunidad ARMY en los productos oficiales de la boy band de k-pop

La tienda instalada por la llegada de BTS a Lima se ha vuelto un furor en sus primeros días de apertura. Las fans no escatiman en gastos

Siete integrantes del grupo BTS frente al texto BTS POP UP PERÚ, rodeados por billetes y monedas peruanos sobre el fondo de una tienda.
Un montaje gráfico reúne a los integrantes del grupo de K-pop BTS junto a billetes y monedas de sol peruano para promocionar una tienda temporal en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una casaca valorada en S/ 823, un conjunto de polerón y pantalón por S/ 1.050 y una lámpara de S/ 347 forman parte de la oferta de la BTS POP-UP: ARIRANG IN LIMA, la tienda temporal que reúne a seguidores de la banda surcoreana en Miraflores. Entre compras propias y encargos, integrantes de la comunidad ARMY señalan presupuestos que van desde S/ 500 hasta S/ 3.000.

La apertura de esta experiencia coincidió con la expectativa por las tres presentaciones de BTS en el Estadio San Marcos. Antes de los conciertos, los seguidores pueden ingresar a un espacio con escenarios para fotografías, actividades temáticas y productos oficiales relacionados con la gira Arirang.

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La pop-up abrió el 25 de septiembre y permanecerá disponible hasta el 25 de octubre en Casa Prado, en Miraflores. El ingreso no tiene costo, aunque los visitantes deben realizar una reserva digital previa y presentar un código QR al momento de entrar.

Seguidoras de la agrupación de k-pop BTS comparten sus experiencias de compra y presupuestos en la tienda pop-up realizada en Perú. Durante las entrevistas, las asistentes detallan el costo de diversos artículos oficiales del grupo, como accesorios, prendas de vestir y discos de vinilo, comparando sus estimaciones iniciales de gasto con el dinero invertido finalmente en el lugar.

Además de los espacios destinados a las fotografías, la tienda ofrece artículos que los seguidores pueden usar durante los conciertos, como ropa, bolsos y el dispositivo luminoso oficial de la agrupación. El BTS Official Light Stick VER4 tiene un precio de S/ 280, mientras que sus piezas complementarias parten desde S/ 42.

En los primeros días de atención, varias fanáticas acudieron con la intención de comprar un producto específico, pero terminaron con más de una adquisición. Algunas destinaron parte de su presupuesto a encargos de otras seguidoras, mientras que otras compraron artículos para conservarlos como recuerdo de la visita o llevarlos a los conciertos.

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Los gastos de la comunidad ARMY Perú se explican también por el carácter temporal de la experiencia. Muchas asistentes señalaron que esperaron durante años una actividad de este tipo y que no saben si volverá a realizarse próximamente en Lima.

POP UP de BTS en Perú: Esto es lo que gasta la comunidad ARMY en los productos de la boy band de k-pop
POP UP de BTS en Perú: Esto es lo que gasta la comunidad ARMY en los productos de la boy band de k-pop

Los precios de los accesorios y productos de la BTS POP-UP en Lima

El catálogo de la BTS POP-UP: ARIRANG IN LIMA reúne desde piezas pequeñas para el light stick y llaveros hasta prendas de colección, artículos para el hogar y accesorios para usar durante los conciertos. Los precios parten de S/ 42 por componentes del dispositivo luminoso y llegan a S/ 1.050 por el conjunto Hoodie Pants Set-Up. A esos montos se suman S/ 10 por la bolsa de compra.

  • Zip-Up Hoodie — S/ 823
  • Wind Jacket — S/ 595
  • S/S T-Shirt — S/ 300
  • S/S Photo Shirt — S/ 305
  • S/S Jersey de cada miembro — S/ 420 c/u
  • Hoodie Pants Set-Up — S/ 1.050
  • Layered Skirt o falda en capas — S/ 210
Un cartel promocional muestra chaquetas, camisetas y bolsas de compras con sus respectivos precios en soles
Una infografía detalla los precios de las prendas de vestir y las bolsas de compras en la tienda oficial de BTS en Perú. (Army Perú)
  • BTS Official Light Stick Bag — S/ 210
  • Fabric Bag — S/ 228
  • Multi Strap — S/ 123 c/u
  • Ball Cap o gorra — S/ 245
  • Laptop Pouch o funda de laptop — S/ 224
  • Card Holder o billetera roja — S/ 210
  • Card Holder o billetera circular — S/ 245
Dos paneles con accesorios oficiales del grupo BTS, como tarjeteros, pasadores para cabello y bastones luminosos, junto a sus precios en soles
Una gráfica de ARMY Perú detalla los precios en soles de billeteras, accesorios para el cabello y linternas oficiales en la tienda temporal de BTS. (Army Perú)
  • Hair Pin o clip para el cabello — S/ 221
  • Hair Clip o clip para el cabello — S/ 203
  • Message Keychain o llavero con mensaje — S/ 186
  • Plush Keyring o llavero de peluche — S/ 123 c/u
  • Mini Skateboard Keyring — S/ 128 c/u
  • Light Stick VER4 Parts — S/ 42
  • Light Stick VER4 Parts — S/ 53
Carteles informativos con fotografías de productos de BTS y sus precios correspondientes en soles
Un catálogo promocional de la tienda temporal de BTS en Perú presenta la lista de productos oficiales con sus valores expresados en soles. (Army Perú)
  • BTS Official Light Stick VER4 Cradle — S/ 158
  • BTS Official Light Stick VER4 — S/ 280
  • Folding Fan o abanico plegable — S/ 203
  • Candle o vela — S/ 228 c/u
  • Wine Stopper o tapón de vino — S/ 203
  • Table o mesa — S/ 287
  • Mug o taza — S/ 160
  • Lamp o linterna — S/ 347 c/u
  • Bolsa de compra — S/ 10 adicionales
Paneles promocionales con imágenes y precios en soles de bolsos, prendas de vestir y accesorios de BTS
La tienda temporal de BTS en Perú presenta la lista de precios en soles de su ropa y accesorios oficiales. (Army Perú)

La tienda de BTS estará abierta hasta el 25 de octubre, antes de las tres fechas que la agrupación tendrá con el público peruano en el Estadio San Marcos.

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