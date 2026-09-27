POP UP de BTS en Perú: esto es lo que gasta la comunidad ARMY en los productos oficiales de la boy band de k-pop

Una casaca valorada en S/ 823, un conjunto de polerón y pantalón por S/ 1.050 y una lámpara de S/ 347 forman parte de la oferta de la BTS POP-UP: ARIRANG IN LIMA, la tienda temporal que reúne a seguidores de la banda surcoreana en Miraflores. Entre compras propias y encargos, integrantes de la comunidad ARMY señalan presupuestos que van desde S/ 500 hasta S/ 3.000.
La apertura de esta experiencia coincidió con la expectativa por las tres presentaciones de BTS en el Estadio San Marcos. Antes de los conciertos, los seguidores pueden ingresar a un espacio con escenarios para fotografías, actividades temáticas y productos oficiales relacionados con la gira Arirang.
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La pop-up abrió el 25 de septiembre y permanecerá disponible hasta el 25 de octubre en Casa Prado, en Miraflores. El ingreso no tiene costo, aunque los visitantes deben realizar una reserva digital previa y presentar un código QR al momento de entrar.
Seguidoras de la agrupación de k-pop BTS comparten sus experiencias de compra y presupuestos en la tienda pop-up realizada en Perú. Durante las entrevistas, las asistentes detallan el costo de diversos artículos oficiales del grupo, como accesorios, prendas de vestir y discos de vinilo, comparando sus estimaciones iniciales de gasto con el dinero invertido finalmente en el lugar.
Además de los espacios destinados a las fotografías, la tienda ofrece artículos que los seguidores pueden usar durante los conciertos, como ropa, bolsos y el dispositivo luminoso oficial de la agrupación. El BTS Official Light Stick VER4 tiene un precio de S/ 280, mientras que sus piezas complementarias parten desde S/ 42.
En los primeros días de atención, varias fanáticas acudieron con la intención de comprar un producto específico, pero terminaron con más de una adquisición. Algunas destinaron parte de su presupuesto a encargos de otras seguidoras, mientras que otras compraron artículos para conservarlos como recuerdo de la visita o llevarlos a los conciertos.
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Los gastos de la comunidad ARMY Perú se explican también por el carácter temporal de la experiencia. Muchas asistentes señalaron que esperaron durante años una actividad de este tipo y que no saben si volverá a realizarse próximamente en Lima.
Los precios de los accesorios y productos de la BTS POP-UP en Lima
El catálogo de la BTS POP-UP: ARIRANG IN LIMA reúne desde piezas pequeñas para el light stick y llaveros hasta prendas de colección, artículos para el hogar y accesorios para usar durante los conciertos. Los precios parten de S/ 42 por componentes del dispositivo luminoso y llegan a S/ 1.050 por el conjunto Hoodie Pants Set-Up. A esos montos se suman S/ 10 por la bolsa de compra.
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- Zip-Up Hoodie — S/ 823
- Wind Jacket — S/ 595
- S/S T-Shirt — S/ 300
- S/S Photo Shirt — S/ 305
- S/S Jersey de cada miembro — S/ 420 c/u
- Hoodie Pants Set-Up — S/ 1.050
- Layered Skirt o falda en capas — S/ 210
- BTS Official Light Stick Bag — S/ 210
- Fabric Bag — S/ 228
- Multi Strap — S/ 123 c/u
- Ball Cap o gorra — S/ 245
- Laptop Pouch o funda de laptop — S/ 224
- Card Holder o billetera roja — S/ 210
- Card Holder o billetera circular — S/ 245
- Hair Pin o clip para el cabello — S/ 221
- Hair Clip o clip para el cabello — S/ 203
- Message Keychain o llavero con mensaje — S/ 186
- Plush Keyring o llavero de peluche — S/ 123 c/u
- Mini Skateboard Keyring — S/ 128 c/u
- Light Stick VER4 Parts — S/ 42
- Light Stick VER4 Parts — S/ 53
- BTS Official Light Stick VER4 Cradle — S/ 158
- BTS Official Light Stick VER4 — S/ 280
- Folding Fan o abanico plegable — S/ 203
- Candle o vela — S/ 228 c/u
- Wine Stopper o tapón de vino — S/ 203
- Table o mesa — S/ 287
- Mug o taza — S/ 160
- Lamp o linterna — S/ 347 c/u
- Bolsa de compra — S/ 10 adicionales
La tienda de BTS estará abierta hasta el 25 de octubre, antes de las tres fechas que la agrupación tendrá con el público peruano en el Estadio San Marcos.
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