POP UP de BTS en Perú: esto es lo que gasta la comunidad ARMY en los productos oficiales de la boy band de k-pop

Un montaje gráfico reúne a los integrantes del grupo de K-pop BTS junto a billetes y monedas de sol peruano para promocionar una tienda temporal en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una casaca valorada en S/ 823, un conjunto de polerón y pantalón por S/ 1.050 y una lámpara de S/ 347 forman parte de la oferta de la BTS POP-UP: ARIRANG IN LIMA, la tienda temporal que reúne a seguidores de la banda surcoreana en Miraflores. Entre compras propias y encargos, integrantes de la comunidad ARMY señalan presupuestos que van desde S/ 500 hasta S/ 3.000.

La apertura de esta experiencia coincidió con la expectativa por las tres presentaciones de BTS en el Estadio San Marcos. Antes de los conciertos, los seguidores pueden ingresar a un espacio con escenarios para fotografías, actividades temáticas y productos oficiales relacionados con la gira Arirang.

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La pop-up abrió el 25 de septiembre y permanecerá disponible hasta el 25 de octubre en Casa Prado, en Miraflores. El ingreso no tiene costo, aunque los visitantes deben realizar una reserva digital previa y presentar un código QR al momento de entrar.

Seguidoras de la agrupación de k-pop BTS comparten sus experiencias de compra y presupuestos en la tienda pop-up realizada en Perú. Durante las entrevistas, las asistentes detallan el costo de diversos artículos oficiales del grupo, como accesorios, prendas de vestir y discos de vinilo, comparando sus estimaciones iniciales de gasto con el dinero invertido finalmente en el lugar.

Además de los espacios destinados a las fotografías, la tienda ofrece artículos que los seguidores pueden usar durante los conciertos, como ropa, bolsos y el dispositivo luminoso oficial de la agrupación. El BTS Official Light Stick VER4 tiene un precio de S/ 280, mientras que sus piezas complementarias parten desde S/ 42.

En los primeros días de atención, varias fanáticas acudieron con la intención de comprar un producto específico, pero terminaron con más de una adquisición. Algunas destinaron parte de su presupuesto a encargos de otras seguidoras, mientras que otras compraron artículos para conservarlos como recuerdo de la visita o llevarlos a los conciertos.

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Los gastos de la comunidad ARMY Perú se explican también por el carácter temporal de la experiencia. Muchas asistentes señalaron que esperaron durante años una actividad de este tipo y que no saben si volverá a realizarse próximamente en Lima.

POP UP de BTS en Perú: Esto es lo que gasta la comunidad ARMY en los productos de la boy band de k-pop

Los precios de los accesorios y productos de la BTS POP-UP en Lima

El catálogo de la BTS POP-UP: ARIRANG IN LIMA reúne desde piezas pequeñas para el light stick y llaveros hasta prendas de colección, artículos para el hogar y accesorios para usar durante los conciertos. Los precios parten de S/ 42 por componentes del dispositivo luminoso y llegan a S/ 1.050 por el conjunto Hoodie Pants Set-Up. A esos montos se suman S/ 10 por la bolsa de compra.

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Zip-Up Hoodie — S/ 823

Wind Jacket — S/ 595

S/S T-Shirt — S/ 300

S/S Photo Shirt — S/ 305

S/S Jersey de cada miembro — S/ 420 c/u

Hoodie Pants Set-Up — S/ 1.050

Layered Skirt o falda en capas — S/ 210

Una infografía detalla los precios de las prendas de vestir y las bolsas de compras en la tienda oficial de BTS en Perú. (Army Perú)

BTS Official Light Stick Bag — S/ 210

Fabric Bag — S/ 228

Multi Strap — S/ 123 c/u

Ball Cap o gorra — S/ 245

Laptop Pouch o funda de laptop — S/ 224

Card Holder o billetera roja — S/ 210

Card Holder o billetera circular — S/ 245

Una gráfica de ARMY Perú detalla los precios en soles de billeteras, accesorios para el cabello y linternas oficiales en la tienda temporal de BTS. (Army Perú)

Hair Pin o clip para el cabello — S/ 221

Hair Clip o clip para el cabello — S/ 203

Message Keychain o llavero con mensaje — S/ 186

Plush Keyring o llavero de peluche — S/ 123 c/u

Mini Skateboard Keyring — S/ 128 c/u

Light Stick VER4 Parts — S/ 42

Light Stick VER4 Parts — S/ 53

Un catálogo promocional de la tienda temporal de BTS en Perú presenta la lista de productos oficiales con sus valores expresados en soles. (Army Perú)

BTS Official Light Stick VER4 Cradle — S/ 158

BTS Official Light Stick VER4 — S/ 280

Folding Fan o abanico plegable — S/ 203

Candle o vela — S/ 228 c/u

Wine Stopper o tapón de vino — S/ 203

Table o mesa — S/ 287

Mug o taza — S/ 160

Lamp o linterna — S/ 347 c/u

Bolsa de compra — S/ 10 adicionales

La tienda temporal de BTS en Perú presenta la lista de precios en soles de su ropa y accesorios oficiales. (Army Perú)

La tienda de BTS estará abierta hasta el 25 de octubre, antes de las tres fechas que la agrupación tendrá con el público peruano en el Estadio San Marcos.