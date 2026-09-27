Carlos Bruce afirma que Rafael López Aliaga está nervioso porque “las diferencias se están acortando”

El candidato de Somos Perú sostiene que los recientes ataques de su rival reflejan preocupación ante el movimiento del electorado en la recta final de la campaña

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El candidato de Somos Perú a la alcaldía de Lima, Carlos Bruce, afirmó este sábado que el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, está “nervioso” ante un supuesto acercamiento en la intención de voto y atribuyó a esa situación los recientes ataques que, según dijo, ha recibido de su rival en redes sociales.

“El señor López Aliaga sabe que las diferencias se están acortando y eso lo pone nervioso”, declaró en una entrevista con Canal N, en la que expresó su “optimismo” de cara al tramo final de la campaña y sostuvo que la intención de voto “se está moviendo”.

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“Las distancias se están acortando, se están moviendo la intención de voto y eso pone nervioso a algunos adversarios que se supone que están punteando las encuestas (...) Por un tuit que hemos recibido anoche, a altas horas de la noche, pareciera que estuvieran en último lugar”, ironizó.

Bruce cuestionó que los ataques procedan de un candidato que, según los sondeos, ocupa el primer lugar en Lima. “Se supone que estás ganando, ¿por qué insultas a todos los demás?”, preguntó, al plantear que el voto de quienes no respaldan a López Aliaga podría concentrarse para impedir que Renovación Popular vuelva a gobernar Lima.

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El candidato de Somos Perú plantea concentrar el voto contrario a López Aliaga y sostiene que el 80 % de electores que no lo respalda podría unirse para evitar su regreso a la alcaldía

“Apenas el 20 % de los electores quiere que López Aliaga sea alcalde y el 80 % restante tiene otras preferencias. Si ese 80 % nos unimos, podemos sacar 25 %, 30 % de votos para que el señor López Aliaga no sea el próximo alcalde”, avanzó.

El exministro también cuestionó la gestión municipal de su rival político, continuada por su sucesor, Renzo Reggiardo, y aseguró que la Municipalidad de Lima (MML) arrastra a la fecha una deuda de alrededor de 5.000 millones de soles y enfrenta diversos procesos arbitrales.

Panorama

López Aliaga renunció al cargo en octubre del año pasado para participar en las elecciones generales de 2026 como candidato presidencial. Posteriormente, tras la renuncia de Luis Rubio a su candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, pasó a encabezar la lista de esa organización como candidato a primer regidor.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó en septiembre la permanencia de López Aliaga en la contienda después de desestimar un recurso que buscaba excluirlo de las elecciones municipales. El organismo electoral no se pronunció en esa decisión sobre el fondo de la controversia relacionada con una eventual reelección inmediata, sino que consideró que el cuestionamiento había sido presentado fuera del plazo legal.

Bruce cuestiona la gestión de la Municipalidad de Lima y asegura que la comuna arrastra una deuda cercana a los S/5.000 millones y enfrenta procesos arbitrales

Esta postulación ha quedado en el centro de una controversia después de que Rubio renunciara a su candidatura por “razones estrictamente personales”. Con ello, quedó como primer regidor de una lista que concurre a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

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Un simulacro de votación de CPI difundido por RPP sitúa al dirigente del partido celeste en el primer lugar, con el 31 % de los votos válidos, seguido por Bruce, con el 17,4 %.

Los peruanos irán a las urnas la próxima semana para elegir a 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.

Los comicios locales cerrarán un año electoral, que comenzó con las elecciones generales abril pasado y siguió con una segunda vuelta presidencial en junio, en la que Keiko Fujimori fue elegida mandataria para el periodo 2026-2031.

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