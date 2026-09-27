Perú

BTS en Perú: ¿Podrás transmitir el concierto por TikTok? Esto dice la organización

A pocos días de sus shows en Lima, la productora del evento dio a conocer las reglas que deberán cumplir los asistentes

Personas en un concierto sostienen un teléfono que graba el escenario, junto a una señal roja de prohibición con el logotipo de TikTok.
Un asistente graba un concierto de la agrupación BTS mientras un símbolo de prohibición sobre la aplicación TikTok advierte sobre las restricciones de transmisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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BTS llegará a Lima para una serie de espectáculos programados los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. A pocos días de las presentaciones, la productora compartió información sobre los horarios, las puertas de acceso, las rutas de salida y los objetos que el público no podrá llevar al recinto. El anuncio está dirigido a los asistentes que acudirán a las fechas de la banda surcoreana en la capital peruana.

La visita de BTS movilizará a miles de integrantes de ARMY, el nombre que recibe el fandom del grupo. En los días previos, seguidores de distintas ciudades preparan actividades de bienvenida y encuentros vinculados con los conciertos.

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Los shows también vuelven a poner a Lima dentro del circuito de presentaciones de artistas coreanos. La llegada del grupo se produce en un contexto de mayor presencia del K-pop en el país, con una comunidad de seguidores que ha impulsado convocatorias, actividades y campañas en redes sociales.

Siete jóvenes con trajes oscuros y camisas blancas posan sonrientes en primer plano frente a un estadio lleno con luces rojas de fondo.
Los miembros del grupo BTS posan juntos sobre una imagen del Estadio San Marcos iluminado durante un concierto en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Transmitir el concierto de BTS por TikTok estará prohibido?

Sí. El comunicado establece que estarán prohibidas las transmisiones en vivo del concierto, una disposición que alcanza a plataformas como TikTok, Instagram, Facebook u otras aplicaciones que permitan emitir imágenes y sonido en tiempo real.

La restricción aparece junto con las normas sobre cámaras y equipos de grabación. La organización autorizó el ingreso de dispositivos fotográficos no profesionales para uso personal, pero fijó límites sobre el tipo de equipo que se podrá llevar al Estadio San Marcos.

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Los asistentes pueden utilizar cámaras fotográficas no profesionales —por ejemplo, cámaras desechables, Polaroid o cámaras con lentes de menos de 15 cm de longitud— para uso personal”, señala el texto difundido entre los compradores de entradas.

El reglamento prohíbe el ingreso con trípodes, monopiés, cámaras GoPro, selfie sticks y cámaras SLR profesionales. Tampoco se permitirán cámaras con lentes de más de 15,24 centímetros, sean fijos o desmontables.

Recomendaciones para el concierto de BTS en San Marcos
Recomendaciones para el concierto de BTS en San Marcos
La comunicación añade que no estará permitido entrar con cámaras de video ni efectuar grabaciones audiovisuales del espectáculo. También veta la grabación de audio profesional. “Asimismo, está estrictamente prohibido realizar transmisiones en vivo del evento”, indica la organización.

La medida llega en un momento en que las emisiones desde el público se han vuelto frecuentes en recitales y festivales. En este caso, el comunicado no detalla los motivos de la prohibición ni precisa cuáles serán los controles dentro del recinto.

Tras la difusión de las reglas, integrantes de ARMY compartieron el pedido de respetar las indicaciones para evitar inconvenientes en los accesos y durante el desarrollo de los conciertos. Las restricciones no impiden que los asistentes lleven teléfonos celulares, aunque deberán utilizarlos dentro de las normas establecidas para el evento.

Rutas de ingreso para el concierto de BTS

La organización y Ticketmaster difundieron un esquema de ingreso diferenciado según la ubicación de cada entrada. Los asistentes deberán verificar su sector antes de dirigirse al Estadio San Marcos, ya que cada zona tendrá una puerta asignada.

Quienes tengan boletos para Campo A ingresarán por la puerta 1, a la que se podrá acceder desde la avenida Venezuela. Para Campo C, el acceso estará habilitado por la puerta 3, desde la avenida Universitaria.

Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos
Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos

El público con entradas para Campo B deberá utilizar la puerta 8, ubicada por el lado de la avenida Óscar R. Benavides, antes conocida como avenida Colonial. La organización pidió que los asistentes no se dirijan a una puerta distinta a la asignada en su sector.

En el caso de las tribunas, el ingreso será por las puertas 5 y 6, situadas en el área de la avenida Amézaga. El mapa compartido contempla las zonas de Occidente, Norte y Sur, por lo que cada espectador deberá identificar el recorrido correspondiente a su localidad.

El plan también incluye disposiciones para el final de cada presentación. La salida del público estará habilitada por las puertas 1, 3, 5 y 8, con rutas hacia las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides.

Plan de salida para el concierto de BTS en San Marcos
Plan de salida para el concierto de BTS en San Marcos

Ticketmaster incluyó rutas alternas en los alrededores del estadio, además de tramos con desplazamiento en sentido este-oeste y oeste-este. El mapa también advierte sobre un sector con cierre de vía.

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