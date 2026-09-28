“Aquí dominamos nosotros”: el aterrador video que los extorsionadores enviaron del instante en que quemaron vivo a chofer en Los Olivos

Un conductor de miniván de 34 años fue asesinado de manera brutal en Los Olivos. Presuntos extorsionadores le prendieron fuego a su vehículo mientras él descansaba en el interior, previo a iniciar su jornada laboral. El ataque fue grabado por los propios criminales.

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El asesinato de Pedro José Herrera Veloz, un conductor de 34 años que murió tras quedar atrapado en el incendio de su minivan en Los Olivos, ha generado temor entre los transportistas que cubren la ruta entre la primera de Pro y el terminal de Alipio Ponce. El ataque ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando el chofer, de nacioalidad venezolana, descansaba dentro de su vehículo antes de iniciar una nueva jornada laboral.

Los extorsionadores, que pertenecerían a la banda criminal ‘Los Mexicanos’ habrían grabado el atentado y posteriormente difundido las imágenes en un grupo de WhatsApp utilizado para enviar amenazas y cobrar cupos a los conductores.

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Los delincuentes exigían un pago de S/40 semanales a los transportistas. Tras el asesinato, alrededor de 60 unidades de la ruta decidieron no salir a trabajar como medida de protesta y ante el temor de convertirse en nuevas víctimas.

Chofer murió tras incendio de una minivan en Los Olivos, según testigos| Foto: Latina Noticias

¿Cómo ocurrió el ataque contra el chofer en Los Olivos?

Según las imágenes difundidas en Latina Noticias, tres sujetos llegaron durante la madrugada hasta el punto de estacionamiento de las minivanes, ubicado en la Panamericana Norte, en Los Olivos.

Los atacantes se aproximaron al vehículo en el que descansaba Herrera Veloz. Uno de ellos rompió las lunas posteriores de la unidad, mientras sus acompañantes rociaron combustible y utilizaron un artefacto explosivo de fabricación casera para iniciar el fuego.

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El ataque quedó registrado en un video que, según la información proporcionada por los transportistas, fue grabado por los propios agresores.

El conductor permanecía dentro de la minivan cuando se produjo el incendio. Su cuerpo fue encontrado posteriormente en la parte delantera del vehículo, detrás de los asientos del piloto y copiloto, pese a que, según sus compañeros, acostumbraba descansar en los asientos posteriores.

La unidad quedó calcinada y las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo, con participación de efectivos policiales y representantes del Ministerio Público.

Muere un chofer tras ataque incendiario contra una minivan en Los Olivos| Foto: América Noticias

Extorsionadores enviaron video del asesinato a grupo de WhatsApp

Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la presunta utilización del asesinato como mecanismo de intimidación contra los demás conductores.

Según el testimonio de los compañeros de la víctima, los sujetos enviaron el video del ataque al grupo de WhatsApp donde también compartían códigos QR para recibir los pagos exigidos a los transportistas.

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Junto con las imágenes, habrían difundido un mensaje amenazante dirigido a los trabajadores de la ruta.

“Ya se la saben, aquí dominamos nosotros, con todo y chofer dentro lo vamos a prender, ya no los voy a matar”, señala el texto leído durante el reporte televisivo.

La difusión de las imágenes habría buscado generar temor entre los conductores y presionarlos para continuar pagando las extorsiones.

Los transportistas señalaron que Herrera Veloz también cumplía con los pagos exigidos, por lo que el ataque habría estado dirigido a intimidar al conjunto de trabajadores que operan en ese punto de la Panamericana Norte.

¿Cuánto pagaban los choferes por extorsión en Los Olivos?

Los conductores denunciaron que debían entregar S/40 semanales a los presuntos extorsionadores. Los pagos se realizaban mediante códigos QR que eran compartidos en los grupos de WhatsApp.

Según sus testimonios, el cobro alcanzaba a los trabajadores que utilizaban el punto de estacionamiento para descansar antes de comenzar sus recorridos.

La zona era considerada un lugar habitual de espera para los transportistas. Antes de los ataques, más de 20 vehículos podían permanecer estacionados mientras sus conductores aguardaban la hora de salida.

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Varias personas permanecen cerca de una camioneta incendiada tras el asesinato de un chofer de colectivo en el distrito de Los Olivos.

Sin embargo, los recientes atentados habrían obligado a modificar sus rutinas. Algunos choferes optaron por reducir sus jornadas y evitar los recorridos nocturnos, debido a que los ataques se registraban durante la madrugada.

60 unidades suspendieron sus servicios tras asesinato de conductor

El crimen de Herrera Veloz provocó una paralización de las unidades que cubren la ruta entre la primera de Pro y Alipio Ponce.

De acuerdo con el reporte periodístico, alrededor de 60 vehículos decidieron no salir a trabajar durante esa jornada, mientras sus conductores se congregaron en la zona del ataque junto con familiares de la víctima.

La medida fue adoptada en medio del temor por las amenazas y los recientes atentados contra trabajadores del transporte.

El ataque también ocurrió a pocos metros de una caseta de serenazgo, según lo informado durante la transmisión.

Un nuevo ataque contra transportistas que descansan dentro de sus vehículos

El asesinato de Herrera Veloz presenta similitudes con otros ataques denunciados por conductores que descansaban dentro de sus unidades cuando fueron sorprendidos por presuntos extorsionadores.

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En mayo de 2026, el conductor Jorge Janampa, de 44 años, falleció luego de que su combi fuera incendiada en Santa Anita. El trabajador permanecía dentro del vehículo cuando se produjo el ataque y posteriormente murió en el Hospital Hipólito Unanue debido a la gravedad de sus quemaduras.

Estos hechos evidencian un patrón de ataques contra trabajadores del transporte que son sorprendidos durante sus horas de descanso o mientras cumplen sus recorridos.

En el caso de Los Olivos, los transportistas también denunciaron que el video del asesinato fue utilizado para amenazarlos directamente y reforzar las exigencias económicas.

La investigación deberá determinar la identidad de los responsables, las circunstancias exactas del atentado y si existe una organización criminal detrás de las amenazas y los cobros denunciados.

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