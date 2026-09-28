Equipo de ‘China’ Polo anuncia el fin de su programa dominical: “Queremos estar en paz y seguir con nuestras vidas”

La periodista Lourdes Sacin, anunció que el programa dominical de la ‘China’ Polo "no va más". (Foto: Composición - Infobae)

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La periodista Lourdes Sacin, integrante del equipo del programa ‘China Polo Dominical’, anunció que el programa dejará de emitirse luego del asesinato de Susy Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash que fue asesinada el 19 de septiembre.

En un video difundido por Sacin en su cuenta de Instagram, la periodista afirmó que el equipo de ‘China’ Polo conversó con la familia de Susy Aponte y se tomó la decisión de no continuar con sus investigaciones. Sostuvo que “esta gente ha logrado callar, pero callar mediante un crimen”.

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Sacín sostuvo que la decisión de cancelar el programa dominical fue de la familia de Aponte Polo y que tanto ellos como el equipo periodístico buscan paz luego del temor causado por el asesinato.

“Ya he hablado con ellos y me han comunicado que el programa no va más, que ya no va. En realidad, yo creo que es una decisión de ellos, pero también al mismo tiempo que puedo compartir y entender, porque quieren vivir en paz, quieren tranquilidad y yo también (...) Yo creo que lo único que queremos es estar en paz y seguir con nuestras vidas”, indicó.

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La periodista Lourdes Sacin, que trabajó junto a Susy Aponte Polo, afirmó que la decisión se tomó luego de conversar con la familia de la víctima de asesinato. (Video: Lourdes Sacin)

Al diferenciar el trabajo del equipo de las publicaciones que ‘China’ Polo realizaba por su cuenta, la comunicadora afirmó que “los reportajes eran verdaderos, las denuncias eran reales”. También indicó que no conocía quiénes le proporcionaban información para los videos que Aponte grababa de forma independiente.

“Yo no, no sé quién le daba la información para los videos que ella grababa por su cuenta. De verdad, acá solamente todos queremos estar tranquilos y, por decir así, ya ganaron. Es una cosa increíble, pero eso es lo que está ocurriendo en Perú”, dijo Sacín.

Autor intelectual del atentado podría no ser identificado

Ante las actuaciones de las autoridades luego del asesinato de la periodista, Sacin expresó sus dudas sobre la identificación del responsable. “No hay mucha confianza en que se encuentre realmente al autor intelectual”. La periodista planteó la posibilidad de que la investigación derive en la detención de una persona que no sea la responsable.

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“Acá las autoridades... creo que no hay mucha confianza en que se encuentre realmente al autor intelectual... y que den con alguien, de repente no va a ser el verdadero, sino un chivo expiatorio. No sé. Yo tengo serias dudas al respecto y me imagino que ellos (la familia de ‘China’ Polo) también”, indicó en el video.

‘China Polo’: sicario venezolano confiesa el crimen y asegura que desconoce quién ordenó asesinar a la periodista. Captura: YouTube.

Sacin relató que otros comunicadores interpretaron las circunstancias de la muerte de China Polo como una advertencia. La periodista remarcó que el atentado ocurrió en un mercado, a plena luz del día y ante varias personas, y citó el temor que atribuyó al resto de los periodistas: “Si tú dices algo que no les gusta, te pueden quitar la vida”.

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Sicario afirma que le ofrecieron S/ 15 mil por asesinato

El sicario venezolano, Luis Obispo Díaz, quien fue señalado como el asesino de Susy Aponte Polo, afirmó que le ofrecieron S/ 15.000 para asesinar a la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash al mediodía del sábado 19 de septiembre en el mercado de Caraz.

A pesar de haber tener la mandíbula fracturada, producto de un disparo recibido durante su intento de fuga luego de asesinar a la periodista, Obispo Díaz declaró ante un agente agente de la División de Investigación Criminal de Huaraz.

Según La República, Obispo señaló a una mujer peruana apodada “La Gocha” como la persona que lo contactó para ejecutar el homicidio. En su declaración, afirmó que el contacto de la mujer le fue dado por un hombre que abordó el taxi en el que trabajaba como parte de un servicio por aplicativo.

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