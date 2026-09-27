Perú Deportes

Jean Ferrari explicó la goleada que sufrió Perú ante Estados Unidos: “Un penal mal cobrado que desconcertó”

El director general de fútbol de la FPF se pronunció tras la derrota de la ‘bicolor’ y señaló una polémica jugada que, desde su perspectiva, terminó influyendo en el desarrollo del partido

Jean Ferrari explicó la goleada que sufrió Perú ante Estados Unidos: “Un penal mal cobrado que desconcertó”.
Jean Ferrari explicó la goleada que sufrió Perú ante Estados Unidos: “Un penal mal cobrado que desconcertó”. Crédito: Agencias
Guardar

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, se pronunció luego de la dura derrota de la selección peruana por 4-1 ante Estados Unidos. El directivo cuestionó una de las principales acciones del partido y consideró que un penal sancionado a favor del conjunto norteamericano terminó desconcertando a la ‘bicolor’ en un momento determinante del encuentro.

A través de su cuenta oficial de X, Ferrari también dejó un mensaje de respaldo al proceso que encabeza Mano Menezes y apuntó que el combinado patrio deberá pasar página rápidamente para concentrarse en su siguiente compromiso internacional.

PUBLICIDAD

La acción a la que hizo referencia Ferrari ocurrió en el segundo tiempo, cuando el árbitro jamaiquino Steffon Dewar sancionó penal a favor de Estados Unidos por una falta de Jesús Pretell. Malik Tillman se encargó de ejecutar la pena máxima y convirtió el 2-1 para el conjunto local.

Tras el encuentro, Ferrari utilizó sus redes sociales para expresar su postura sobre la jugada y relacionarla con el desarrollo posterior del compromiso. “Se perdió contra USA, un penal mal cobrado que desconcertó, ya a pensar en el siguiente amistoso el día martes, la construcción continúa, los golpes están para aguantarlos y luego disfrutaremos de esa construcción”, escribió.

PUBLICIDAD

El penal generó reclamos desde el lado peruano debido a que la acción sobre Pretell fue considerada fuera del área en distintas revisiones posteriores. La jugada se produjo alrededor de los 65 minutos y significó el segundo tanto estadounidense, luego de que Gianluca Lapadula había igualado el marcador para la ‘bicolor’.

La publicación de Jean Ferrari tras la derrota ante Estados Unidos.
La publicación de Jean Ferrari tras la derrota ante Estados Unidos. Crédito: Captura X

La derrota ante Estados Unidos

Perú había conseguido mantenerse en partido durante buena parte del encuentro disputado en Orlando. Estados Unidos abrió el marcador en los primeros minutos, pero la selección peruana logró reaccionar y encontró el empate antes del descanso.

Sin embargo, la segunda mitad tuvo un desarrollo diferente. Tras el penal convertido por Tillman, el conjunto estadounidense tomó nuevamente el control del marcador y amplió la diferencia en los minutos posteriores. Julian Hall marcó el 3-1 y, sobre el final, el cuadro dirigido por Mauricio Pochettino consiguió el cuarto tanto para sentenciar la goleada.

Mano Menezes también identificó el penal como un punto de quiebre. Después del partido, el entrenador brasileño sostuvo que el encuentro podía dividirse en dos etapas, antes y después de la pena máxima, y reconoció que su equipo perdió organización tras esa acción.

Ferrari apunta a continuar con el proceso

Más allá de su cuestionamiento a la decisión arbitral, el mensaje de Ferrari también estuvo dirigido a respaldar la continuidad del proyecto de la selección peruana. El directivo aseguró que la derrota forma parte de las dificultades que deberá afrontar el equipo mientras busca consolidar una nueva etapa bajo la conducción de Menezes.

“La construcción continúa, los golpes están para aguantarlos y luego disfrutaremos de esa construcción”, señaló Ferrari en su publicación. Con ello, dejó en claro que el resultado ante Estados Unidos no modifica, desde su perspectiva, el rumbo que la FPF pretende darle al combinado nacional.

Un resumen imperdible con las jugadas más destacadas y los goles que marcaron la derrota de Perú ante Estados Unidos por amistoso FIFA | América TV

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

La selección peruana tendrá una rápida oportunidad para reaccionar, pues volverá a disputar un amistoso este martes 29 de septiembre. Su rival será México y el encuentro se jugará desde las 20:00 horas de Perú en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

Este será el segundo compromiso de la ‘Bicolor’ en la actual fecha FIFA. Después del duelo ante México, Perú también tiene programados amistosos frente a Canadá y Colombia, por lo que el comando técnico de Menezes contará con más partidos para evaluar jugadores y continuar con la preparación del equipo.

Temas Relacionados

Jean FerrariSelección peruanaSelección de Estados Unidosperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El deseo de Ricardo Gareca tras ver a Juan Aurich en la Liga 3 junto a Edwin Oviedo: “Ojalá pueda subir a primera pronto”

El exentrenador nacional llegó al estadio Carlos Samamé Cáceres, donde los hinchas lambayecanos lo recibieron con ovaciones y le agradecieron haberlos llevado al Mundial tras 36 años de ausencia

El deseo de Ricardo Gareca tras ver a Juan Aurich en la Liga 3 junto a Edwin Oviedo: “Ojalá pueda subir a primera pronto”

Alianza Lima vs Pinheiros EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

El equipo ‘blanquiazul’ afronta su tercer y último duelo de su evento de presentación frente a un duro oponente brasileño en el Polideportivo de Villa El Salvador. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Pinheiros EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Partidos de hoy, domingo 27 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El fútbol dominical ofrecerá una agenda repartida entre la fecha de selecciones y los campeonatos de clubes, con presencia de figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland y más

Partidos de hoy, domingo 27 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La meta de Lorena Góngora para Atenea en la Liga Peruana de Vóley 2026-27: “No hay excusas, estará para cualquiera”

Atlético Atenea comenzó su pretemporada con victoria por 3-0 ante la Selección peruana Sub 19. Su entrenadora, Lorena Góngora, valoró el estreno colectivo, advirtió que el equipo tiene margen de mejora y anticipó el regreso de Julieta Lazcano

La meta de Lorena Góngora para Atenea en la Liga Peruana de Vóley 2026-27: “No hay excusas, estará para cualquiera”

Sporting Cristal vs ADT 1-0: gol y resumen del triunfazo ‘celeste’ por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

Con gol de Gabriel Santa y una gran actuación de Diego Enríquez bajo los palos, el equipo de Roberto Mosquera logró un importante resultado de cara al choque de vuelta en Lima

Sporting Cristal vs ADT 1-0: gol y resumen del triunfazo ‘celeste’ por semifinales ida de Copa de la Liga 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de Keiko Fujimori pagaría S/100 mil por defensa de José Jerí en caso de contratación de allegadas

Gobierno de Keiko Fujimori pagaría S/100 mil por defensa de José Jerí en caso de contratación de allegadas

Carlos Bruce: “López Aliaga usa cilicio, se tortura, no tiene vida sexual y no lo he criticado nunca por eso”

Rafael López Aliaga lanza ultimátum a Keiko Fujimori: “Póngase las pilas, señora. El aval no es perpetuo”

Keiko Fujimori se queja del Congreso: “Estamos esperando facultades (...) llevan semanas”

Osinergmin observa la adenda de Cálidda: La expansión del gas natural abre dudas por conexiones y tarifas

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: entradas en reventa llegan hasta los 7 mil soles para sus conciertos en el Estadio San Marcos

BTS en Perú: entradas en reventa llegan hasta los 7 mil soles para sus conciertos en el Estadio San Marcos

Michelle Onetto reaparece y hace mea culpa tras acusaciones de bullying en su etapa escolar: “Lo siento sinceramente”

Proyectos de ARMY Perú para BTS: fan projects en el Estadio San Marcos

Jaime Bayly cuestiona a Keiko Fujimori por elogios a Donald Trump: “Me parece un error grave”

POP UP de BTS en Perú: esto es lo que gasta la comunidad ARMY en los productos oficiales de la boy band de k-pop

DEPORTES

Alianza Lima vs Pinheiros EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Alianza Lima vs Pinheiros EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Partidos de hoy, domingo 27 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La meta de Lorena Góngora para Atenea en la Liga Peruana de Vóley 2026-27: “No hay excusas, estará para cualquiera”

Sporting Cristal vs ADT 1-0: gol y resumen del triunfazo ‘celeste’ por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

Ángela Leyva comienza su nueva etapa en Grecia: suma sus primeros puntos y disputa su primera final con AEK Atenas