Jean Ferrari explicó la goleada que sufrió Perú ante Estados Unidos: “Un penal mal cobrado que desconcertó”. Crédito: Agencias

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El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, se pronunció luego de la dura derrota de la selección peruana por 4-1 ante Estados Unidos. El directivo cuestionó una de las principales acciones del partido y consideró que un penal sancionado a favor del conjunto norteamericano terminó desconcertando a la ‘bicolor’ en un momento determinante del encuentro.

A través de su cuenta oficial de X, Ferrari también dejó un mensaje de respaldo al proceso que encabeza Mano Menezes y apuntó que el combinado patrio deberá pasar página rápidamente para concentrarse en su siguiente compromiso internacional.

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La acción a la que hizo referencia Ferrari ocurrió en el segundo tiempo, cuando el árbitro jamaiquino Steffon Dewar sancionó penal a favor de Estados Unidos por una falta de Jesús Pretell. Malik Tillman se encargó de ejecutar la pena máxima y convirtió el 2-1 para el conjunto local.

Tras el encuentro, Ferrari utilizó sus redes sociales para expresar su postura sobre la jugada y relacionarla con el desarrollo posterior del compromiso. “Se perdió contra USA, un penal mal cobrado que desconcertó, ya a pensar en el siguiente amistoso el día martes, la construcción continúa, los golpes están para aguantarlos y luego disfrutaremos de esa construcción”, escribió.

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El penal generó reclamos desde el lado peruano debido a que la acción sobre Pretell fue considerada fuera del área en distintas revisiones posteriores. La jugada se produjo alrededor de los 65 minutos y significó el segundo tanto estadounidense, luego de que Gianluca Lapadula había igualado el marcador para la ‘bicolor’.

La publicación de Jean Ferrari tras la derrota ante Estados Unidos. Crédito: Captura X

La derrota ante Estados Unidos

Perú había conseguido mantenerse en partido durante buena parte del encuentro disputado en Orlando. Estados Unidos abrió el marcador en los primeros minutos, pero la selección peruana logró reaccionar y encontró el empate antes del descanso.

Sin embargo, la segunda mitad tuvo un desarrollo diferente. Tras el penal convertido por Tillman, el conjunto estadounidense tomó nuevamente el control del marcador y amplió la diferencia en los minutos posteriores. Julian Hall marcó el 3-1 y, sobre el final, el cuadro dirigido por Mauricio Pochettino consiguió el cuarto tanto para sentenciar la goleada.

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Mano Menezes también identificó el penal como un punto de quiebre. Después del partido, el entrenador brasileño sostuvo que el encuentro podía dividirse en dos etapas, antes y después de la pena máxima, y reconoció que su equipo perdió organización tras esa acción.

Ferrari apunta a continuar con el proceso

Más allá de su cuestionamiento a la decisión arbitral, el mensaje de Ferrari también estuvo dirigido a respaldar la continuidad del proyecto de la selección peruana. El directivo aseguró que la derrota forma parte de las dificultades que deberá afrontar el equipo mientras busca consolidar una nueva etapa bajo la conducción de Menezes.

“La construcción continúa, los golpes están para aguantarlos y luego disfrutaremos de esa construcción”, señaló Ferrari en su publicación. Con ello, dejó en claro que el resultado ante Estados Unidos no modifica, desde su perspectiva, el rumbo que la FPF pretende darle al combinado nacional.

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¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

La selección peruana tendrá una rápida oportunidad para reaccionar, pues volverá a disputar un amistoso este martes 29 de septiembre. Su rival será México y el encuentro se jugará desde las 20:00 horas de Perú en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

Este será el segundo compromiso de la ‘Bicolor’ en la actual fecha FIFA. Después del duelo ante México, Perú también tiene programados amistosos frente a Canadá y Colombia, por lo que el comando técnico de Menezes contará con más partidos para evaluar jugadores y continuar con la preparación del equipo.