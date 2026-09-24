Perú

MTPE y Fundación Romero ofrecen 400 mil becas gratuitas para fortalecer competencias laborales

La alianza se canalizará a través de la plataforma CAPACÍTA-T y contempla cursos en tecnología, administración, finanzas y agronegocios

Dos hombres en traje sostienen carpetas abiertas con documentos firmados ante un panel con el texto Becas Grupo Romero
Manuel Romero y el ministro Juan Sheput muestran el convenio firmado entre la Fundación Romero y el Ministerio de Trabajo para entregar 400 mil becas en Perú. (MTPE)
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Fundación Romero renovaron su alianza estratégica y pondrán a disposición de la ciudadanía 400 mil nuevas becas gratuitas orientadas a fortalecer competencias laborales y ampliar las oportunidades de empleo y emprendimiento de miles de peruanos.

Las capacitaciones se ofrecerán a través de la plataforma CAPACÍTA-T del ministerio y permitirán que profesionales, emprendedores, jóvenes y adultos desarrollen habilidades técnicas y blandas acordes con las exigencias actuales del mercado laboral.

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Dos hombres sentados tras una mesa en un escenario con un panel publicitario al fondo frente a un público sentado en sillas
Representantes del Ministerio de Trabajo de Perú y de la Fundación Romero presentan una alianza institucional para entregar 400 mil becas de capacitación laboral. (MTPE)

Estado y sector privado unen esfuerzos

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, señaló que la iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por su gestión para mejorar las condiciones de empleabilidad de la población y facilitar el acceso a empleo formal. “Estas 400 mil nuevas becas representan una oportunidad concreta para que más peruanos se capaciten, fortalezcan sus conocimientos y mejoren sus posibilidades de acceder a un empleo formal o hacer crecer sus emprendimientos”, afirmó el funcionario.

Sheput agregó que, desde su gestión, se busca acercar la capacitación a la ciudadanía mediante la articulación con el sector privado, con el objetivo de generar más y mejores oportunidades laborales en distintas regiones del país.

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Cuatro hombres con traje y corbata colocan sus manos juntas sobre una carpeta negra durante un evento institucional
Representantes del Ministerio de Trabajo y de la Fundación Romero estrechan sus manos sobre un convenio para otorgar 400 mil becas laborales en Perú. (MTPE)

Becas incluyen oficios, tecnología y negocios

Entre los programas disponibles se encuentra Academia de Oficios, que ofrece capacitación vinculada con las necesidades del mercado laboral identificadas por el MTPE. La oferta se completa con cursos en tecnologías de la información, administración, negocios internacionales, contabilidad, finanzas, marketing, operaciones y agronegocios, entre otras áreas.

El convenio contempla el diseño, la implementación, el monitoreo y el fortalecimiento de acciones conjuntas de capacitación, además de su vinculación con los servicios públicos de empleo que ofrece el ministerio. Los beneficiarios accederán no solo a conocimientos gratuitos, sino también a herramientas para mejorar su perfil laboral, según indicó la cartera. La alianza incorpora, además, el uso de tecnología para ampliar el acceso a la formación en todo el territorio nacional.

Un hombre con anteojos y traje habla por un micrófono sentado a una mesa de conferencia junto a otro asistente
El ministro de Trabajo de Perú, Juan Sheput, habla durante el anuncio del convenio con la Fundación Romero para otorgar becas de capacitación. (MTPE)

Fundación Romero ya capacitó a servidores públicos

La colaboración entre ambas instituciones no es nueva. Como parte del trabajo previo, la Fundación Romero elaboró 20 cursos a solicitud del MTPE, que sumaron 377 horas de formación especializada para servidores públicos. La entidad también contribuyó con 30 mil usuarios preinscritos para la activación de Recomienda.pe y desarrolló una plataforma educativa digital orientada a modernizar la capacitación laboral del ministerio.

Ese antecedente sirvió de base para la renovación del convenio, que ahora amplía de manera considerable el número de beneficiarios y la variedad de programas disponibles para la población.

Manuel Romero y Juan Sheput sentados en una mesa con micrófonos frente a un panel publicitario de la Fundación Romero y el Ministerio de Trabajo
Manuel Romero y el ministro Juan Sheput presentan la renovación del convenio entre la Fundación Romero y el Ministerio de Trabajo para entregar 400 mil becas de capacitación en Perú. (MTPE)

Compromiso con la capacitación

Manuel Romero, presidente de la Fundación Romero, señaló que la renovación reafirma el compromiso de la entidad de acercar oportunidades de capacitación a más peruanos. “Queremos que profesionales, emprendedores y jóvenes fortalezcan sus competencias y cuenten con más herramientas para acceder a oportunidades laborales, desarrollar sus emprendimientos y seguir creciendo”, indicó Romero.

Con esta alianza, el MTPE reafirma su compromiso de trabajar junto al sector privado para fortalecer el talento de los peruanos y promover mayores oportunidades de empleo formal y emprendimiento en el país.

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