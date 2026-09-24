Perú

De estudiar buscando señal de internet en Amazonas a quedar primera de su promoción: Ana, la joven awajún que sueña con volver como docente

A sus 19 años, cursa Educación Inicial Intercultural Bilingüe en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Creció en la comunidad nativa de Wawas, en Bagua, y su meta es regresar para enseñar a las nuevas generaciones

Conoce a Ana Wajajai, una joven becaria que estudia Educación Inicial en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Gracias al apoyo del Programa Juntos y al esfuerzo de su familia, Ana superó sus miedos para convertirse en un ejemplo para sus hermanas y sueña con regresar a su comunidad para brindar una mejor educación.
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Ana Wajajai Savio dejó su comunidad nativa de Wawas, en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, para continuar sus estudios superiores en Lima. A sus 19 años, inició una nueva etapa tras obtener una vacante de Beca 18 en la modalidad de Comunidades Nativas Amazónicas.

Su historia está vinculada al acompañamiento que recibió su familia como usuaria del programa Juntos, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). La orientación brindada por los gestores locales permitió que conociera la posibilidad de postular a Beca 18 y acceder a estudios universitarios fuera de su región.

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Actualmente, Ana cursa el cuarto ciclo de Educación Inicial Intercultural Bilingüe en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Su formación responde a un objetivo que mantiene desde que dejó Wawas: convertirse en docente y regresar a su comunidad para enseñar a las nuevas generaciones.

La distancia entre su lugar de origen y Lima también marcó este proceso. Antes de llegar a la capital, Ana enfrentó las dificultades de estudiar desde una comunidad con problemas de conectividad durante la pandemia y buscó alternativas para mantener sus clases. Ese esfuerzo acompañó su trayectoria hasta el ingreso a la universidad.

La educación como meta desde Wawas

Una joven escribe en un cuaderno junto a un birrete, un diploma, una lámpara, libros y un brazo sosteniendo un teléfono celular.
Ana, joven de la etnia awajún en la región Amazonas, escribe en un cuaderno junto a un birrete y un diploma que simbolizan su graduación universitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ana creció en Wawas, una comunidad nativa ubicada a dos horas de Bagua. Su infancia transcurrió entre actividades familiares, visitas a la chacra, baños en el río y jornadas escolares junto a sus compañeros.

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Durante la pandemia, las dificultades para acceder a internet afectaron su educación. La estudiante debía buscar lugares donde pudiera encontrar señal para ingresar a sus clases virtuales. En algunas ocasiones consiguió conectarse y en otras no, pero continuó con sus estudios hasta completar la secundaria.

Al finalizar esta etapa, obtuvo el primer puesto de su promoción. Ese resultado la llevó a considerar la posibilidad de continuar su formación fuera de su comunidad y postular a Beca 18.

El acompañamiento del programa Juntos

Las dificultades durante la pandemia: tuvo problemas de conectividad y debía buscar lugares con señal para acceder a sus clases virtuales. Difusión
Las dificultades durante la pandemia: tuvo problemas de conectividad y debía buscar lugares con señal para acceder a sus clases virtuales. Difusión

La información sobre Beca 18 llegó a Ana mediante el programa Juntos del Midis. Los gestores locales también brindaron orientación durante el proceso de inscripción, una etapa que permitió a la joven avanzar hacia la postulación.

Los recursos para prepararse también provinieron de su propio entorno familiar. Ana contó con los ahorros generados a partir del incentivo monetario que recibía su madre como usuaria de Juntos. Además, obtuvo ingresos mediante trabajos de bisutería.

El programa Juntos inició sus actividades en Chuschi, Ayacucho, hace 21 años, con atención a 805 hogares. En la actualidad, según la información proporcionada por el Midis, el programa atiende a 792 000 hogares en las distintas regiones del país.

La respuesta llegó cuando Ana obtuvo una vacante de Beca 18 bajo la modalidad dirigida a Comunidades Nativas Amazónicas. Con 19 años, dejó Wawas y se trasladó a Lima para iniciar su formación universitaria.

Su elección académica estuvo relacionada con su objetivo de trabajar como educadora intercultural bilingüe. En la Universidad Peruana Cayetano Heredia cursa Educación Inicial Intercultural Bilingüe y actualmente se encuentra en el cuarto ciclo.

El cambio de entorno implicó adaptarse a una ciudad distinta a la comunidad donde creció. Al inicio, extrañó la tranquilidad de Wawas y la vida cotidiana que conocía desde niña.

El proyecto de regresar a su comunidad

La meta de Ana no se limita a culminar sus estudios universitarios. Su propósito es retornar a Wawas y ejercer como docente en su propia comunidad.

Su objetivo consiste en enseñar a las nuevas generaciones y contribuir a que los niños mantengan su identidad mientras acceden a una formación educativa. Para ello, continúa con su preparación profesional en Lima, lejos del lugar donde inició su trayectoria escolar.

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