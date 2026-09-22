Ignacio Buse ve una oportunidad de crecimiento exponencial al participar en la Laver Cup: “Puedo aprender muchísimo”

Ignacio Buse, puño apretado y mirada desafiante en cancha. - Crédito: AFP

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Ignacio Buse no deja de sorprender. Cuando parece que alcanza su cénit, continúa sobrepasándose, dejando muy en claro que es un deportista de ritmo creciente. Por su admirable despunte ha recibido una histórica invitación para participar en la Laver Cup 2026. Su presencia será como suplente, pero ello no difumina su vasta emoción.

Muy por el contrario, ‘Nacho’ está demasiado entusiasmado por formar parte de un evento especial del que buscará las mejores lecciones. “Al estar rodeado de algunos de los mejores jugadores del mundo, creo que puedo aprender muchísimo simplemente observando cómo se preparan, compiten y manejan todo lo relacionado con el juego”, apuntó en declaraciones replicadas por radio Ovación.

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Ignacio Buse fue confirmado como jugador suplente del ‘Team World’ para la Laver Cup 2026. Crédito: Laver Cup

Al hilo, Buse reconoció que “La Laver Cup es un evento histórico y estoy muy emocionado por formar parte. Es una increíble oportunidad de estar rodeado por tantos grandes jugadores e íconos del deporte, y de tener a alguien con la experiencia de Andre Agassi como entrenador”.

Ignacio Buse, considerado la primera raqueta del Perú, formará parte del ‘Team World’, en cuya agrupación estarán Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Alexander Bublik, Brandon Nakashima, Learner Tien y Francisco Cerúndolo. Depende de las circunstancias o indicaciones, podrá hacer su aparición entre el 25 al 27 de septiembre.

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Histórico nombramiento

El llamamiento de Ignacio Buse por parte de la Laver Cup es consecuencia de su magnífico avance dentro del ránking ATP, donde actualmente se encuentra sembrado en la casilla 35°. Esa posición, definitivamente, le confiere una estampa distinta dentro de la región. De ahí que haya sido nombrado para el torneo en Londres.

El ‘Colorado’, auténtica revelación anual, se ha transformado en el cuarto tenista sudamericano en participar detrás de los argentinos Diego Schwartzman y Francisco Cerúndolo. El último representante regional fue el chileno Alejandro Tabilo. Ahora, todas las luces se ubicarán sobre el sorprendente peruano que no para de crecer.

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Ignacio Buse viene de disputar la Copa Davis en Lima. Crédito: Claudia Vargas

Los oponentes que se ubicarán delante del bloque en el que participa Ignacio Buse integrarán el Team Europa, que estará representado por Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Casper Ruud, Jakub Mensik, Flavio Coboli y Rafael Jódar; el suplente de la configuración liderada por Yannick Noah será Arthur Fery.

La Laver Cup nació en 2017 como un torneo por equipos inspirado en la Ryder Cup. Reúne a Europa frente al Resto del Mundo, con figuras del tenis internacional. Fue impulsada por Roger Federer y lleva el nombre de Rod Laver, leyenda australiana y único ganador de dos Grand Slam calendario.

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Año pletórico

El 2026 será inolvidable para Ignacio “Nacho” Buse. En mayo, el tenista peruano se consagró campeón del ATP 500 de Hamburgo, su primer título en el Tour.

Meses más tarde, Buse sumó un nuevo trofeo a su palmarés al conquistar el ATP 250 de Winston-Salem.

Ignacio Buse le da el primer punto a Perú en la serie ante Paraguay por Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. Crédito: Difusión.

Sus dos consagraciones ubicaron a Perú ante los ojos del mundo y le permitieron al ‘Colo’ acercarse al Top 30 del ranking de la ATP.

Además, Ignacio Buse contribuyó al éxito del Team Perú en la Copa Davis, tras superar a Paraguay por 3 a 2.