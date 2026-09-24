Perú

Joven universitaria fue asesinada en San Juan de Lurigancho tras resistirse a un robo cuando se dirigía a casa después de salir de clases

El caso quedó a cargo del Depincri Canto Rey, mientras la familia de la estudiante pide justicia y que se identifique y capture al responsable del crimen

Una estudiante de Psicología de 20 años fue asesinada a puñaladas en San Juan de Lurigancho cuando regresaba a casa después de salir de clases. La Policía investiga el crimen y la posible participación de dos mototaxis, mientras su familia exige justicia. Fuente: Exitosa Noticias
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Una joven universitaria fue asesinada a puñaladas tras ser interceptada por un sujeto que, presuntamente, intentó robarle sus pertenencias en San Juan de Lurigancho. La víctima regresaba de la universidad y caminaba hacia el cuarto que alquilaba cuando fue atacada en el jirón Berlín.

Se trata de Flor Margarita Bolívar Pinares, de 20 años, estudiante de Psicología. La estudiante habría intentado resistirse al asalto, por lo que el agresor utilizó un cuchillo para herirla en distintas partes del cuerpo. Tras el ataque, logró avanzar algunos metros mientras pedía ayuda, pero falleció en el lugar.

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El crimen quedó bajo investigación del Depincri Canto Rey, que analiza las cámaras de seguridad instaladas en la zona para identificar al responsable. La Policía también indaga la posible participación de dos mototaxis mencionadas por la hermana de la víctima, mientras la familia pide justicia y que el caso sea investigado como robo agravado.

Captura de cámara de seguridad a la izquierda y agentes policiales junto a un cuerpo cubierto en la vía pública a la derecha
La policía investiga el asesinato de la estudiante Flor Margarita Bolívar en San Juan de Lurigancho tras analizar imágenes de las cámaras de seguridad. (Composición: Infobae Perú / América Noticias)

Joven fue atacada cuando regresaba de la universidad en SJL

El crimen ocurrió en el jirón Berlín, ubicado en la urbanización 5 de Noviembre, en San Juan de Lurigancho. Según América Noticias, Flor Margarita caminaba hacia el cuarto donde vivía después de salir de sus clases universitarias.

Una cámara de seguridad registró a la estudiante mientras avanzaba por la calle con comida para llevar. Aproximadamente 15 segundos después, un hombre que llevaba gorro, polera y shorts apareció detrás de ella y comenzó a seguirla.

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De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio, el sujeto la abordó para quitarle sus pertenencias. La joven habría intentado resistirse al asalto, momento en que el agresor utilizó un cuchillo para atacarla.

Tras recibir las heridas, Flor Margarita logró caminar algunos metros mientras pedía auxilio, pero perdió el conocimiento y falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Composición con el retrato de una joven vestida con camiseta roja a la izquierda y una captura de cámara de seguridad a la derecha
Flor Margarita Bolívar Pinares aparece junto a capturas de cámaras de seguridad que registraron sus momentos previos al asalto en San Juan de Lurigancho. (Composición: Infobae Perú / América Noticias)

Cámaras de seguridad y testigos son claves para esclarecer el crimen

Las autoridades también analizan la presencia de una mototaxi registrada en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el asesinato. Vecinos señalaron que este tipo de vehículos habría sido visto anteriormente en otros hechos delictivos de la zona.

La hermana de la víctima, entrevistada por Exitosa, indicó que serían dos los vehículos que podrían estar relacionados con el ataque. “Son dos mototaxis, uno que pasa y la otra moto que le espera en la esquina. Una moto azul y la moto blanca que está ahí”, declaró.

El caso quedó bajo investigación del Depincri Canto Rey. Los agentes recopilan las imágenes de las cámaras de seguridad, además de las declaraciones de testigos y las evidencias encontradas en el lugar.

La Policía busca determinar la identidad del atacante y establecer si actuó solo o contó con la participación de otras personas. Hasta el momento, la familia señaló que no conoce el paradero del principal sospechoso.

Captura de seguridad de una calle con un auto estacionado tras una reja y una persona resaltada por un círculo rojo en la acera
Una cámara de seguridad graba a Flor Margarita Bolívar en el jirón Berlín de San Juan de Lurigancho momentos antes del ataque cometido en su contra. (Captura: América Noticias)

Familia de la estudiante exige justicia tras el crimen

La hermana de Flor Margarita contó a Exitosa que conoció la noticia durante la madrugada. “Los serenazgos me avisaron a las dos, tres de la mañana que mi hermana estaba mal”, relató. Luego, al revisar su celular, se comunicó con una trabajadora de serenazgo, quien le proporcionó el número del policía a cargo del caso.

La joven era natural de Cotabambas, Apurímac, y vivía en Lima desde hacía tres años. Cursaba la carrera de Psicología y, según su hermana, le quedaban dos años para terminar sus estudios universitarios.

Ante la violencia utilizada durante el ataque, la familia solicita que el caso sea investigado como robo agravado. “Pido que se haga justicia para mi hermana y que se cambie de un robo simple a un robo agravado”, manifestó la hermana de la víctima a Exitosa.

Por ahora, las diligencias continúan en San Juan de Lurigancho. Los familiares esperan que el análisis de las cámaras y demás evidencias permita identificar al responsable del asesinato de la estudiante y esclarecer si otras personas participaron en el crimen.

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