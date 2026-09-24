Perú

Perú afrontará una primavera y verano más calurosos: Piura y Tumbes podrían acercarse a los 40°C durante los próximos meses, según Senamhi

El Enfen prevé temperaturas superiores a lo habitual entre septiembre y noviembre, mientras que el verano podría mantener máximas elevadas y noches más cálidas. Piura y Tumbes figuran entre las zonas con mayores registros

Un hombre se seca el sudor frente a un termómetro y un mapa de Perú iluminado por un sol intenso sobre un paisaje costero.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología prevé temperaturas de hasta 40 °C en la costa norte del Perú durante la primavera y el verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las temperaturas continuarán en ascenso en distintos puntos de la costa peruana durante los próximos meses, con un escenario de valores superiores a los habituales para la primavera y el verano 2026-2027. La previsión contempla jornadas con temperaturas máximas elevadas y noches más cálidas, principalmente en localidades de la costa norte, aunque también se esperan registros por encima de lo normal en las zonas central y sur.

El pronóstico del Enfen para el periodo septiembre-noviembre apunta a una primavera con temperaturas muy superiores al promedio en toda la franja costera. El escenario también contempla la posibilidad de nuevos récords, aunque esta previsión no significa que el calor extremo se presente de forma permanente durante todos los días. El comportamiento esperado corresponde a un promedio trimestral elevado y a una mayor frecuencia de jornadas y noches cálidas.

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Para el verano 2026-2027, el panorama térmico apunta a valores todavía mayores, sobre todo entre enero y marzo. El aumento de las temperaturas máximas estará acompañado por noches cálidas y una mayor acumulación de calor dentro de viviendas y zonas urbanas, condiciones que pueden incrementar la exposición de la población a episodios asociados con temperaturas elevadas.

El comportamiento no será uniforme a lo largo del litoral. Según los datos proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), algunas localidades de Piura y Tumbes podrían alcanzar valores cercanos a los 40 °C, mientras que sectores de la costa sur también registrarían temperaturas superiores a sus niveles habituales. Ante este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene recomendaciones específicas para reducir el riesgo de golpes de calor, sobre todo entre los grupos de mayor vulnerabilidad.

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Costa norte podría registrar temperaturas de hasta 40 °C

Iglesia de color blanco con reloj y campanario frente a una plaza con árboles, bancos y peatones bajo un cielo nublado.
Piura y parte de la costa norte del Perú registrarán una sensación de calor de hasta 42 grados Celsius por los efectos del fenómeno de El Niño. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Senamhi señaló que Piura y Tumbes ya registraron temperaturas máximas de 37 °C. Durante los próximos meses, estos valores podrían aumentar de forma sostenida hasta alcanzar los 38 °C, con algunos picos que podrían llegar a los 40 °C.

El especialista del Senamhi Nelson Quispe explicó que el incremento responde a las condiciones térmicas del mar y al ingreso de la primavera, periodo en el que las temperaturas suelen elevarse antes del verano.

“Estamos en marcha de aumento y eso no lo detiene nada porque el mar está muy caliente y va a seguir calentándose el aire porque ya estamos entrando a primavera y en esa estación todo se calienta porque es normal que se caliente, y en el verano mucho más. Entonces, hemos empezado la carrera del calentamiento y ahora sí con valores más altos”, manifestó Quispe.

En la costa norte, las localidades identificadas con mayores valores térmicos comprenden Morropón, Sechura, Talara y Sullana, en Piura. En Lambayeque, el calor alcanzaría niveles elevados en Lambayeque y Chiclayo, con mayor incidencia en los distritos ubicados en zonas interiores.

Áreas de la costa central también tendrán temperaturas elevadas

Un termómetro digital marca 33°C en una calle soleada de Lima, donde personas beben agua y buscan sombra bajo un cielo despejado.
En el centro de Lima, los ciudadanos se refrescan con bebidas y buscan sombra mientras el termómetro marca 33°C bajo un sol intenso durante una ola de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la costa central, las mayores temperaturas se concentrarán en los valles de Áncash y en sectores ubicados hacia el este de Lima Metropolitana. También figuran entre las zonas con mayores registros previstos las provincias de Huaral y Cañete.

El escenario previsto para esta parte del litoral forma parte del comportamiento general anticipado por el Enfen para la primavera. La previsión contempla temperaturas superiores a las habituales durante el periodo septiembre-noviembre, tanto durante el día como durante la noche.

Para el verano 2026-2027, el incremento térmico podría mantenerse con máximas elevadas y noches cálidas. En las ciudades y viviendas, la acumulación de calor constituye uno de los factores señalados dentro del escenario previsto para los meses de enero a marzo.

Costa sur podría superar los 32 °C

En el sur del país también se esperan registros superiores a los habituales. De acuerdo con la información proporcionada por el Senamhi, en Tacna las temperaturas máximas podrían ubicarse entre los 30 °C y 31 °C, con algunos picos superiores a los 32 °C.

Los valores más altos de esta zona se concentrarían en los valles interiores de Ica, además de las provincias de Palpa y Nasca. En las áreas litorales de Arequipa, Moquegua y Tacna también se prevén temperaturas por encima de sus niveles normales.

La diferencia entre las zonas interiores y el litoral forma parte de la distribución territorial prevista para el periodo. Mientras los valles interiores de Ica figuran entre los sectores con mayor exposición al calor, la franja costera de los departamentos del extremo sur también presentaría condiciones térmicas superiores a lo habitual.
Entre enero y marzo se esperan temperaturas todavía mayores, además de noches cálidas y mayor acumulación de calor en viviendas y ciudades.
Entre enero y marzo se esperan temperaturas todavía mayores, además de noches cálidas y mayor acumulación de calor en viviendas y ciudades.

Qué es un golpe de calor y cuáles son sus síntomas

El incremento de la temperatura ambiental puede generar efectos sobre la salud. El golpe de calor ocurre cuando la temperatura corporal llega o supera los 40 °C debido a una exposición prolongada a condiciones de calor. El cuadro puede producir complicaciones graves e incluso provocar la muerte.

El Minsa identifica como población de mayor riesgo a los niños menores de 2 años, las personas con comorbilidades, las gestantes y los adultos mayores. En el caso de los menores de 2 años, una de las dificultades consiste en que los síntomas no siempre se manifiestan con facilidad.

El agotamiento por calor puede presentar sudoración, cansancio extremo, respiración rápida, dolor de cabeza, taquicardia y debilidad corporal. El golpe de calor puede presentar señales más graves, entre ellas piel caliente, confusión mental, escalofríos, mareos, vómitos, delirios, convulsiones y desmayo o pérdida del conocimiento.

Qué hacer ante un episodio de calor

Ante un cuadro de agotamiento por calor, el Minsa recomienda trasladar a la persona hacia un lugar con sombra, fresco y ventilado. También se debe retirar la ropa excesiva, enfriar el cuerpo mediante paños húmedos y ofrecer pequeños sorbos de agua.

Cuando se presenta un golpe de calor, las medidas de enfriamiento deben ser inmediatas. Entre las recomendaciones figuran la inmersión del cuerpo en agua fresca o el uso de sábanas mojadas, además de una ventilación intensa. También se puede colocar hielo sobre la cabeza, las axilas y la ingle.

Si la persona no presenta mejoría, el Minsa recomienda comunicarse con la línea 106 del SAMU o trasladarla al establecimiento de salud más cercano.

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