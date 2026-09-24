Robbie Williams realiza publicación en sus redes, pero guarda silencio sobre la cancelación de su concierto y fans le imploran una respuesta

El cantante británico Robbie Williams actuó en el recinto Arena 1 de Lima durante su primera presentación en Perú, antes de la suspensión de su segundo show por la comuna local. (Instagram Robbie Williams)

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Robbie Williams guardó silencio sobre la cancelación de su segundo concierto en Lima, programado para la noche de este jueves 24 de setiembre en el recinto Arena 1, ubicado en la Costa Verde del distrito de San Miguel. Horas después de conocerse la decisión municipal, el cantante británico publicó en su cuenta de Instagram diversas fotografías de su primera presentación en el país, realizada el miércoles 23 de setiembre, sin hacer ninguna referencia a la suspensión de su siguiente show.

En la primera imagen se le ve frente al público con la leyenda “Peru welcomes Britpop legend” (Perú recibió a una leyenda del Britpop) impresa en su camiseta. La publicación acumuló más de 18.600 “me gusta” en poco tiempo y se llenó de comentarios de seguidores que le piden intervenir para que la segunda fecha se realice, en medio de la incertidumbre generada por el anuncio de la comuna sanmiguelina.

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Municipalidad de San Miguel cancela concierto de Robbie Williams

La Municipalidad de San Miguel canceló el show y clausuró el recinto Arena 1

La Municipalidad Distrital de San Miguel informó este jueves que el concierto de Robbie Williams, previsto para las 9:00 p. m. en Arena 1, no se llevaría a cabo, y dispuso además la clausura inmediata del recinto ubicado en la Costa Verde. La medida se adoptó luego de que la comuna detectara deficiencias en la organización y seguridad durante la primera presentación del artista, realizada la noche anterior.

Según el comunicado difundido por la municipalidad, las observaciones estuvieron relacionadas con las vías de evacuación, el desorden registrado en las salidas del público y el cierre no autorizado de accesos peatonales tras la culminación del primer show. “Estas deficiencias se evidenciaron, particularmente, en las vías de evacuación, el desorden en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales tras la culminación del evento”, señaló la comuna en su pronunciamiento oficial.

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Robbie Williams evitó pronunciarse sobre la cancelación de su segundo concierto en Lima tras publicar una fotografía en sus redes sociales. (Instagram Robbie Williams)

El municipio remarcó que la seguridad de los asistentes y la tranquilidad de los vecinos del distrito constituyen “principios no negociables”, por lo que decidió no autorizar la segunda función y ordenar el cierre del local hasta nuevo aviso. Hasta el momento, la productora One Entertainment, encargada de la gira del artista en el país, no ha emitido un comunicado oficial sobre la reprogramación del evento, la devolución del dinero a los compradores de entradas ni el posible traslado del show a otro escenario.

Los seguidores le piden a Robbie Williams que intervenga ante la cancelación

Tras conocerse la noticia, cientos de usuarios llenaron de comentarios la publicación más reciente del cantante en Instagram, en la que le solicitan tomar cartas en el asunto frente a la suspensión de su segundo concierto. “No pueden cancelar el show en Lima, te hemos esperado tantos años”, escribió una seguidora en la publicación. Otro usuario insistió en la urgencia de una respuesta por parte del artista: “Papi, nos quieren cancelar el concierto, haz algo, do something”.

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Seguidores de Robbie Williams piden en Instagram la reubicación de su concierto tras la clausura del recinto Arena 1 por la Municipalidad de San Miguel. (Instagram Robbie Williams)

Otros comentarios hicieron referencia directa al tiempo de espera de los seguidores peruanos por ver al cantante en el país. “Dear Robbie, he esperado por este día y ahora siento que es una pesadilla, no puede ser que cancelen el concierto de quienes separaron su espacio primero para verte. Por favor, te queremos ver cantar, los de hoy somos los que más te hemos esperado, somos tu sold out”, escribió una fanática, en alusión a que los asistentes de la función del 24 de setiembre fueron los primeros en adquirir sus entradas.

De acuerdo con los reclamos de varios usuarios, la fecha cancelada correspondía a la primera función anunciada de forma oficial para la gira del cantante en Lima, cuya preventa comenzó el 25 de febrero. La segunda fecha, la del 23 de setiembre, se habría añadido posteriormente luego de que el primer concierto agotara sus entradas. “Éramos la primera fecha y se logró sold out, no cancelen el concierto”, escribió otra seguidora en los comentarios de la publicación del artista.

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Otros usuarios pidieron de forma directa que la segunda función se traslade a otro recinto de mayor capacidad. “El segundo concierto mándenlo al Nacional o San Marcos. Aún tu siguiente concierto es el domingo en Chile, mañana viernes lo pueden hacer, ya acá es tocar puertas de la empresa que lo trajo”, propuso un usuario en los comentarios. También hubo mensajes de agradecimiento por la primera presentación, entre ellos uno que expresó: “Eres el mejor, gracias por el gran concierto, nos hiciste llorar, cantar, Perú te queremos”.

Seguidores del cantante británico solicitaron su intervención directa ante la medida dispuesta por las autoridades locales. (Instagram Robbie Williams)

La incertidumbre se extiende a los próximos conciertos en el mismo espacio

La clausura del recinto Arena 1 por parte de la Municipalidad de San Miguel generó además preocupación entre los organizadores de otros eventos masivos programados en la zona de la Costa Verde. Mientras tanto, los seguidores de Robbie Williams permanecen a la espera de un pronunciamiento oficial tanto del cantante como de la productora a cargo de su gira en el país, sin que hasta el momento se haya confirmado si la fecha cancelada será reprogramada, trasladada a otro recinto o si se procederá con la devolución del dinero a los asistentes que ya habían adquirido sus entradas para la función del 24 de setiembre.

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