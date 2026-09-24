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¡Vota por el Perú! Experiencia de gestión del agua en Tumbes y Piura es finalista de premio internacional en Países Bajos

El video “Reciprocidad: el agua nos enseña a aprender juntos” compite con otras dos producciones por el NWB Award 2026, organizado por las Autoridades de Agua neerlandesas

Agua
Experiencia peruana llega a una final internacional: el video “Reciprocidad: el agua nos enseña a aprender juntos” fue seleccionado entre 11 postulaciones para competir por el NWB Award 2026 en Países Bajos
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Una experiencia peruana de gestión de los recursos hídricos llegó a la final de un concurso internacional en Países Bajos. Se trata del video “Reciprocidad: el agua nos enseña a aprender juntos”, que muestra el intercambio de conocimientos entre Perú y Países Bajos para mejorar la gestión del agua en las cuencas Tumbes y Chira-Piura.

La producción, impulsada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y el Proyecto Blue Deal Perú, fue seleccionada entre 11 postulaciones y ahora compite por el NWB Award 2026, organizado por las Autoridades de Agua de los Países Bajos.

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El video recoge el trabajo conjunto desarrollado en ambas cuencas y el intercambio de experiencias entre representantes de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca y especialistas neerlandeses. A través de sus testimonios, aborda los desafíos que enfrenta la gestión del agua, entre ellos los efectos del cambio climático y la necesidad de fortalecer la seguridad hídrica.

Agua
Intercambio entre Perú y Países Bajos: la producción muestra el trabajo conjunto para mejorar la gestión del agua en las cuencas Tumbes y Chira-Piura

El eje de esta edición del concurso es la “reciprocidad”, entendida como el aprendizaje mutuo entre quienes trabajan por una mejor gestión de los recursos hídricos. Bajo ese criterio, el jurado seleccionó tres videos finalistas de entre las 11 postulaciones recibidas.

La votación internacional estará abierta hasta el martes 6 de octubre. El ganador se definirá mediante la combinación de los votos digitales y los emitidos por el público durante la ceremonia de premiación, prevista para el 8 de octubre en Amersfoort, Países Bajos.

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¿Cómo votar por el video peruano?

La votación es gratuita y toma aproximadamente un minuto:

Agua
Reciprocidad como eje: el concurso destaca el aprendizaje mutuo entre especialistas y actores vinculados con la gestión de los recursos hídricos
  1. Ingresa a la página oficial del concurso de las Autoridades de Agua de los Países Bajos y completa tus datos en el formulario ubicado al final de la página. Vota por “Reciprocity in Peru: Water teaches us to learn together”
  2. Revisa el correo electrónico registrado. El mensaje de confirmación puede llegar a la bandeja de entrada o a las carpetas de correo no deseado, spam o promociones.
  3. Valida el voto. Abre el mensaje enviado por la organización y pulsa el botón o enlace “Validate your vote!”. La votación no quedará validada si este último paso no se completa.

La ANA invitó a los usuarios del agua, organizaciones de usuarios, instituciones públicas y privadas, comunidades y ciudadanía en general a conocer el video, participar en la votación y compartir la iniciativa.

La experiencia peruana busca mostrar en el escenario internacional cómo el intercambio de conocimientos entre países y actores vinculados a la gestión hídrica puede contribuir a enfrentar desafíos comunes y mejorar el manejo de los recursos disponibles.

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