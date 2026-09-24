Resultados de los amistosos por fecha FIFA HOY: así van los partidos de las selecciones sudamericanas en la primera jornada

Resultados de los amistosos por fecha FIFA

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Perú, Uruguay, Ecuador, Brasil, Chile, Colombia, y Paraguay arrancaron con sus amistosos por la fecha FIFA. Hoy, jueves 24 de septiembre, el cuadro ecuatoriano abrió la primera jornada con Corea del Sur. Y luego lo hicieron los ‘charrúas’ contra Japón en Tokio.

La selección peruana se alista para enfrentar a Estados Unidos en tierras norteamericanas con los regresos de Gianluca Lapadula y Wilder Cartagena. Mano Menezes buscará su segunda victoria al mando de la ‘blanquirroja’: tiene un triunfo, un empate y dos derrotas.

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Resultados de los amistosos de selecciones sudamericanas por fecha FIFA

Jueves 24 de septiembre

- Ecuador 3-0 Corea del Sur (Finalizado)

- Japón 3-1 Uruguay (Finalizado)

Viernes 25 de septiembtre

- Australia vs Brasil (05:00 horas / Queensland Country Bank Stadium / SporTV, ESPN)

Sábado 26 de septiembre

- Estados Unidos vs Perú (15:30 horas / Chase Stadium / América TV, América TVGO)

- Canadá vs Chile (18:00 horas / BMO Field / Chilevisión, Paramount+)

- México vs Colombia (20:00 horas / M&T Bank Stadium / Caracol Televisión, RCN)

Domingo 27 de septiembre

- Paraguay vs Bolivia (15:30 horas / Audi Field / Tigo Sports)

*Las selecciones de Argentina y Venezuela, las únicas representantes restantes de la Conmebol, jugarán sus primeros amistosos de la fecha FIFA la próxima semana.

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*Horarios de Perú

Programación de la primera jornada de la fecha FIFA

Dónde ver Perú vs Estados Unidos por la fecha FIFA

La señal abierta de América TV será, hasta ahora, la única opción confirmada para seguir el amistoso entre Perú y Estados Unidos por televisión. El partido se emitirá por el canal 4 y la señal 704 HD. Los usuarios también podrán acceder a la transmisión mediante la plataforma digital América tvGO.

Infobae Perú complementará la cobertura desde su sitio web con una previa y un relato minuto a minuto del encuentro. El portal publicará las incidencias, los goles, las declaraciones de los protagonistas y la información posterior al amistoso.

Perú enfrenta a Estados Unidos en un importante amistoso internacional. Crédito: Agencias

Los elegidos por el Mano Menezes para la fecha FIFA

El entrenador Mano Menezes ajustó la convocatoria de la selección peruana para los cuatro amistosos previstos. La lista inicialmente contemplaba a 26 futbolistas, pero Fabio Gruber quedó fuera por una lesión. La Federación Peruana de Fútbol informó la baja del defensor del Mainz 05 en sus redes sociales.

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Para reemplazarlo, el cuerpo técnico convocó a Alfonso Barco, procedente del fútbol croata.

Arqueros

Pedro Gallese (Deportivo Cali)

Diego Romero (Universitario de Deportes)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Defensas

César Inga (Universitario de Deportes)

Erick Noriega (Gremio)

Fabio Gruber (Mainz 05)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (FC Copenhague)

Matías Zegarra (Melgar)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Oliver Sonne (Burnley)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Volantes

André Carrillo (Corinthians)

Jairo Concha (Universitario de Deportes)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Jesús Pretell (LDU de Quito)

Oslimg Mora (Sport Boys)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Wilder Cartagena (Orlando City)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Delanteros

Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona)

Alex Valera (Universitario de Deportes)

Bassco Soyer (Gil Vicente)

Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes)

Jhonny Vidales (Melgar)

Piero Magallanes (Sport Huancayo)

En una conferencia de prensa oficial, el director técnico de la Selección Peruana de Fútbol lee la lista completa de jugadores convocados para los próximos partidos. Se detallan los nombres por posición: arqueros, defensas, volantes y delanteros. - Bicolor