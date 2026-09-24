Resultados de los amistosos por fecha FIFA HOY: así van los partidos de las selecciones sudamericanas en la primera jornada

Perú, Uruguay, Ecuador, Brasil, Chile, Colombia, y Paraguay arrancaron con sus amistosos por la fecha FIFA. Hoy, jueves 24 de septiembre, el cuadro ecuatoriano abrió la primera jornada con Corea del Sur. Y luego lo hicieron los ‘charrúas’ contra Japón en Tokio.
La selección peruana se alista para enfrentar a Estados Unidos en tierras norteamericanas con los regresos de Gianluca Lapadula y Wilder Cartagena. Mano Menezes buscará su segunda victoria al mando de la ‘blanquirroja’: tiene un triunfo, un empate y dos derrotas.
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Resultados de los amistosos de selecciones sudamericanas por fecha FIFA
Jueves 24 de septiembre
- Ecuador 3-0 Corea del Sur (Finalizado)
- Japón 3-1 Uruguay (Finalizado)
Viernes 25 de septiembtre
- Australia vs Brasil (05:00 horas / Queensland Country Bank Stadium / SporTV, ESPN)
Sábado 26 de septiembre
- Estados Unidos vs Perú (15:30 horas / Chase Stadium / América TV, América TVGO)
- Canadá vs Chile (18:00 horas / BMO Field / Chilevisión, Paramount+)
- México vs Colombia (20:00 horas / M&T Bank Stadium / Caracol Televisión, RCN)
Domingo 27 de septiembre
- Paraguay vs Bolivia (15:30 horas / Audi Field / Tigo Sports)
*Las selecciones de Argentina y Venezuela, las únicas representantes restantes de la Conmebol, jugarán sus primeros amistosos de la fecha FIFA la próxima semana.
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*Horarios de Perú
Dónde ver Perú vs Estados Unidos por la fecha FIFA
La señal abierta de América TV será, hasta ahora, la única opción confirmada para seguir el amistoso entre Perú y Estados Unidos por televisión. El partido se emitirá por el canal 4 y la señal 704 HD. Los usuarios también podrán acceder a la transmisión mediante la plataforma digital América tvGO.
Infobae Perú complementará la cobertura desde su sitio web con una previa y un relato minuto a minuto del encuentro. El portal publicará las incidencias, los goles, las declaraciones de los protagonistas y la información posterior al amistoso.
Los elegidos por el Mano Menezes para la fecha FIFA
El entrenador Mano Menezes ajustó la convocatoria de la selección peruana para los cuatro amistosos previstos. La lista inicialmente contemplaba a 26 futbolistas, pero Fabio Gruber quedó fuera por una lesión. La Federación Peruana de Fútbol informó la baja del defensor del Mainz 05 en sus redes sociales.
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Para reemplazarlo, el cuerpo técnico convocó a Alfonso Barco, procedente del fútbol croata.
Arqueros
- Pedro Gallese (Deportivo Cali)
- Diego Romero (Universitario de Deportes)
- Matías Córdova (Comerciantes Unidos)
Defensas
- César Inga (Universitario de Deportes)
- Erick Noriega (Gremio)
- Fabio Gruber (Mainz 05)
- Marco Huamán (Alianza Lima)
- Marcos López (FC Copenhague)
- Matías Zegarra (Melgar)
- Miguel Araujo (Sporting Cristal)
- Oliver Sonne (Burnley)
- Renzo Garcés (Alianza Lima)
Volantes
- André Carrillo (Corinthians)
- Jairo Concha (Universitario de Deportes)
- Jairo Vélez (Alianza Lima)
- Jesús Pretell (LDU de Quito)
- Oslimg Mora (Sport Boys)
- Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)
- Wilder Cartagena (Orlando City)
- Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)
Delanteros
- Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona)
- Alex Valera (Universitario de Deportes)
- Bassco Soyer (Gil Vicente)
- Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes)
- Jhonny Vidales (Melgar)
- Piero Magallanes (Sport Huancayo)
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