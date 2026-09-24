Perú Deportes

Resultados de los amistosos por fecha FIFA HOY: así van los partidos de las selecciones sudamericanas en la primera jornada

Se iniciaron los duelos de preparación rumbo a las Eliminatorias 2030: Uruguay abrió la fecha con Japón, Ecuador se midió con Corea del Sur, Perú tendrá acción con Estados Unidos, y mucho más

Resultados de los amistosos por fecha FIFA
Resultados de los amistosos por fecha FIFA
Guardar

Perú, Uruguay, Ecuador, Brasil, Chile, Colombia, y Paraguay arrancaron con sus amistosos por la fecha FIFA. Hoy, jueves 24 de septiembre, el cuadro ecuatoriano abrió la primera jornada con Corea del Sur. Y luego lo hicieron los ‘charrúas’ contra Japón en Tokio.

La selección peruana se alista para enfrentar a Estados Unidos en tierras norteamericanas con los regresos de Gianluca Lapadula y Wilder Cartagena. Mano Menezes buscará su segunda victoria al mando de la ‘blanquirroja’: tiene un triunfo, un empate y dos derrotas.

PUBLICIDAD

Resultados de los amistosos de selecciones sudamericanas por fecha FIFA

Jueves 24 de septiembre

- Ecuador 3-0 Corea del Sur (Finalizado)

- Japón 3-1 Uruguay (Finalizado)

Viernes 25 de septiembtre

- Australia vs Brasil (05:00 horas / Queensland Country Bank Stadium / SporTV, ESPN)

Sábado 26 de septiembre

- Estados Unidos vs Perú (15:30 horas / Chase Stadium / América TV, América TVGO)

- Canadá vs Chile (18:00 horas / BMO Field / Chilevisión, Paramount+)

- México vs Colombia (20:00 horas / M&T Bank Stadium / Caracol Televisión, RCN)

Domingo 27 de septiembre

- Paraguay vs Bolivia (15:30 horas / Audi Field / Tigo Sports)

*Las selecciones de Argentina y Venezuela, las únicas representantes restantes de la Conmebol, jugarán sus primeros amistosos de la fecha FIFA la próxima semana.

PUBLICIDAD

*Horarios de Perú

Programación de la primera jornada de la fecha FIFA
Programación de la primera jornada de la fecha FIFA

Dónde ver Perú vs Estados Unidos por la fecha FIFA

La señal abierta de América TV será, hasta ahora, la única opción confirmada para seguir el amistoso entre Perú y Estados Unidos por televisión. El partido se emitirá por el canal 4 y la señal 704 HD. Los usuarios también podrán acceder a la transmisión mediante la plataforma digital América tvGO.

Infobae Perú complementará la cobertura desde su sitio web con una previa y un relato minuto a minuto del encuentro. El portal publicará las incidencias, los goles, las declaraciones de los protagonistas y la información posterior al amistoso.

Perú enfrenta a Estados Unidos en un importante amistoso internacional.
Perú enfrenta a Estados Unidos en un importante amistoso internacional. Crédito: Agencias

Los elegidos por el Mano Menezes para la fecha FIFA

El entrenador Mano Menezes ajustó la convocatoria de la selección peruana para los cuatro amistosos previstos. La lista inicialmente contemplaba a 26 futbolistas, pero Fabio Gruber quedó fuera por una lesión. La Federación Peruana de Fútbol informó la baja del defensor del Mainz 05 en sus redes sociales.

Para reemplazarlo, el cuerpo técnico convocó a Alfonso Barco, procedente del fútbol croata.

Arqueros

  • Pedro Gallese (Deportivo Cali)
  • Diego Romero (Universitario de Deportes)
  • Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Defensas

  • César Inga (Universitario de Deportes)
  • Erick Noriega (Gremio)
  • Fabio Gruber (Mainz 05)
  • Marco Huamán (Alianza Lima)
  • Marcos López (FC Copenhague)
  • Matías Zegarra (Melgar)
  • Miguel Araujo (Sporting Cristal)
  • Oliver Sonne (Burnley)
  • Renzo Garcés (Alianza Lima)

Volantes

  • André Carrillo (Corinthians)
  • Jairo Concha (Universitario de Deportes)
  • Jairo Vélez (Alianza Lima)
  • Jesús Pretell (LDU de Quito)
  • Oslimg Mora (Sport Boys)
  • Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)
  • Wilder Cartagena (Orlando City)
  • Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Delanteros

  • Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona)
  • Alex Valera (Universitario de Deportes)
  • Bassco Soyer (Gil Vicente)
  • Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes)
  • Jhonny Vidales (Melgar)
  • Piero Magallanes (Sport Huancayo)
En una conferencia de prensa oficial, el director técnico de la Selección Peruana de Fútbol lee la lista completa de jugadores convocados para los próximos partidos. Se detallan los nombres por posición: arqueros, defensas, volantes y delanteros. - Bicolor

Temas Relacionados

Selección peruanaSelección de ColombiaSelección de BrasilSelección de BoliviaConmebolperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pedro García sorprendió con consejo a Mano Menezes: “Contrate al mejor nutricionista y personal trainer para Christian Cueva”

El periodista deportivo se refirió a las posibilidades de que ‘Aladino’ vuelva a la ‘bicolor’ y aprovechó para enviarle un mensaje al entrenador brasileño

Pedro García sorprendió con consejo a Mano Menezes: “Contrate al mejor nutricionista y personal trainer para Christian Cueva”

Programación de amistosos por fecha FIFA: partidos, horarios y canal TV de las selecciones sudamericanas en la primera jornada

Arrancó los duelos de preparación rumbo a las Eliminatorias 2030: Perú se medirá con Estados Unidos, Brasil chocará con Australia, Colombia hará lo suyo con México, y mucho más

Programación de amistosos por fecha FIFA: partidos, horarios y canal TV de las selecciones sudamericanas en la primera jornada

Partidos de hoy, jueves 24 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Este día está cargado de compromisos, tanto amistosos como la disputa de la UEFA Nations League, Nations League de Concaf y otros torneos en Sudamérica

Partidos de hoy, jueves 24 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

“Se cayó la sorpresa”, la inesperada confesión de Cenaida Uribe previa a la Noche Blanquiazul de Alianza Lima

La jefa del equipo victoriano aseguró que el plantel está cerrado y no llegará ningún refuerzo para asumir la Liga Peruana de vóley 2026/2027, Mundial de Clubes y Sudamericano

“Se cayó la sorpresa”, la inesperada confesión de Cenaida Uribe previa a la Noche Blanquiazul de Alianza Lima

Jairo Concha reveló charla con Mano Menezes sobre su función en la selección peruana: “Es importante tener la confianza del DT”

El mediocampista de Universitario reveló la conversación que mantuvo con el técnico brasileño para mejorar su rendimiento en la ‘bicolor’. También habló de los los amistosos en Norteamérica ante rivales mundialistas

Jairo Concha reveló charla con Mano Menezes sobre su función en la selección peruana: “Es importante tener la confianza del DT”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nueva derrota para Rafael López Aliaga: Rutas de Lima gana arbitraje a la MML por terminar contrato de concesión

Nueva derrota para Rafael López Aliaga: Rutas de Lima gana arbitraje a la MML por terminar contrato de concesión

Elecciones en Perú: Amenazas y extorsiones elevan la tensión antes de los comicios regionales

¿Un posible noveno retiro de AFP pondría en riesgo las pensiones de millones de peruanos? Hasta 22.000 soles en juego

César Astudillo niega relación entre relevo de Víctor Revoredo y asesinato de la ‘China Polo’: “Parecería”

Trump a Keiko Fujimori: “La única manera de detener el crimen es con firmeza. No les va a gustar, pero tendrán que hacerlo”

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams en Perú: setlist, horarios, ingresos y todo para su segundo concierto en Arena Park 1

Robbie Williams en Perú: setlist, horarios, ingresos y todo para su segundo concierto en Arena Park 1

¿Aún hay entradas para BTS en Perú?: precios, zonas y mapa del Estadio San Marcos

Grupo 5 y ARMY Perú sorprenden con publicación y fans especulan que serán teloneros de BTS

BTS en Perú: ¿Cuándo y dónde será el primer show de drones para la banda surcoreana?

‘El Sultanato’: fecha de estreno y los participantes que competirán junto a Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.

DEPORTES

Pedro García sorprendió con consejo a Mano Menezes: “Contrate al mejor nutricionista y personal trainer para Christian Cueva”

Pedro García sorprendió con consejo a Mano Menezes: “Contrate al mejor nutricionista y personal trainer para Christian Cueva”

Programación de amistosos por fecha FIFA: partidos, horarios y canal TV de las selecciones sudamericanas en la primera jornada

Partidos de hoy, jueves 24 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

“Se cayó la sorpresa”, la inesperada confesión de Cenaida Uribe previa a la Noche Blanquiazul de Alianza Lima

Jairo Concha reveló charla con Mano Menezes sobre su función en la selección peruana: “Es importante tener la confianza del DT”