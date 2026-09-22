Perú Deportes

Juan ‘Pegajoso’ Díaz y su primera vez en un evento numerado de la UFC: peleador peruano enfrentará a Adrián Yañez en Nueva York

El artista marcial mixto nacional va por su segunda victoria en la promotora más aclamada del globo. Al frente tendrá a un duro y experimentado rival

Juan Díaz peleará por primera vez en un evento numerado de la UFC.
Juan Díaz peleará por primera vez en un evento numerado de la UFC. Crédito: Instagram Juan Díaz.
Guardar

Perú volverá a tener representación en una cartelera numerada de la UFC. El próximo 14 de noviembre, Juan ‘Pegajoso’ Díaz enfrentará a Adrian Yañez en el marco de UFC 334, evento que se realizará en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos. El peleador nacional llega tras una victoria sobre el estadounidense Malcolm Wellmaker, triunfo que le abrió las puertas a este nuevo desafío.

“Buen rival, buen evento, listo para romperla a lo grande y traerme la victoria”, escribió Díaz en sus redes sociales tras conocerse el combate.

PUBLICIDAD

El peruano llegó a la UFC luego de asegurar su cupo a través de la Dana White’s Contender Series. Su presentación se dio en el UFC Vegas 117, disputado el sábado 16 de mayo en el UFC Apex de Las Vegas, donde se impuso a Wellmaker. Con ese resultado, Díaz elevó su registro profesional a 16 victorias, una derrota y un empate, una marca que respalda su ascenso dentro de la división de peso gallo.

La pelea ante Yañez representará, para el nacional, su segunda presentación en la organización y la primera dentro de un evento numerado, categoría reservada para las carteleras de mayor jerarquía dentro del calendario de la UFC.

PUBLICIDAD

Juan Díaz peleará en el UFC 334 que tendrá lugar en el Madison Square Garden de Nueva York.
Juan Díaz peleará en el UFC 334 que tendrá lugar en el Madison Square Garden de Nueva York. Crédito: Team MMA.

Cabe mencionar que la última vez que un peleador peruano compitió en una cartelera numerada fue el moyobambino José Ochoa, quien participó en UFC 328 el 9 de mayo, en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. El combate de Díaz en UFC 334 marcará el regreso del país a este tipo de eventos después de más de cinco meses.

Yañez llega con 18 victorias, seis derrotas y un empate

Adrian Yañez acumula un récord profesional de 18-6-1 y es reconocido como uno de los peleadores más completos de la división gallo. Entrenado en el Metro Fight Club de Houston, Texas, el estadounidense de 32 años basa su estilo en el boxeo, con un alcance de 178 centímetros (70 pulgadas) que utiliza para mantener distancia y conectar combinaciones precisas. Del total de sus victorias en la categoría, 12 llegaron por nocaut o nocaut técnico, lo que representa el 67% de sus triunfos.

En su presentación más reciente, disputada el 11 de julio en UFC 329: McGregor vs. Holloway 2, Yañez noqueó al excampeón Cody Garbrandt en el primer asalto, a los 2:47 minutos, mediante golpes. Ese resultado cortó una racha adversa que incluía un empate mayoritario ante Ricky Simon en marzo y una derrota por decisión dividida frente al peruano Daniel Marcos en diciembre de 2024.

Adrián Yañez será el rival de Juan Díaz en el UFC 334. En el pasado ya cayó ante un peruano: Daniel 'Soncora' Marcos.
Adrián Yañez será el rival de Juan Díaz en el UFC 334. En el pasado ya cayó ante un peruano: Daniel 'Soncora' Marcos. Crédito: Superluchas.

El estelar de la noche será entre Ciryl Gane y Josh Hokit

UFC 334 tendrá como combate principal el enfrentamiento entre Ciryl Gane y Josh Hokit por el título vacante de peso pesado, en la primera defensa del campeón tras su ascenso luego de que Tom Aspinall dejara el cinturón por lesión. El coestelar reunirá a Kayla Harrison y Amanda Nunes por el título femenino de peso gallo, un combate que estaba pactado originalmente para UFC 324 en enero, pero que se reprogramó tras una lesión en el cuello de Harrison.

La cartelera principal se completa con los combates entre Caio Borralho y Yousri Belgaroui en peso medio, Uros Medic ante Kevin Holland en peso welter, y Bilal Hasan contra Luis Gurule en peso mosca.

En la parte preliminar, además del duelo entre Díaz y Yañez, destaca lo que podría ser la última pelea de Stephen Thompson, de 43 años, ante Charles Radtke. El resto de la cartelera preliminar incluye los combates entre Drew Dober y Chris Duncan, Jim Miller contra Terrance McKinney, Donte Johnson ante Baisangur Susurkaev, Bia Mesquita frente a Macy Chiasson, y Nazim Sadykhov contra Jefferson Nascimento.

Temas Relacionados

Juan DíazUFCperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La dura espera de Nicolás Da Campo tras salir sentido del empate de Sport Boys con Melgar: “No sé si lo podré manejar”

El empate ante Melgar dejó un sabor agridulce en el Callao. Al punto rescatado en cancha se le sumó la preocupación por uno de los futbolistas más importantes del esquema rosado, que salió sin poder terminar en condiciones

La dura espera de Nicolás Da Campo tras salir sentido del empate de Sport Boys con Melgar: “No sé si lo podré manejar”

Medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así marcha el Team Perú en el certamen continental

La delegación nacional suma 17 preseas doradas en el evento deportivo que se disputa en Argentina. Conoce en qué puesto de la clasificación está ubicado Perú

Medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así marcha el Team Perú en el certamen continental

Thiago Kosloski pone en valor su gestión tras notable desempeño de Perú en Juegos ODESUR Santa Fe 2026: “Fin de larga espera sin victorias”

El asistente técnico de Mano Menezes se ha hecho cargo del deber nacional, integrado por jóvenes no mayores de 20 años, que acaba de posicionarse en las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026

Thiago Kosloski pone en valor su gestión tras notable desempeño de Perú en Juegos ODESUR Santa Fe 2026: “Fin de larga espera sin victorias”

El vaticinio que hizo Hansell Riojas sobre Cristian Romero cuando ambos jugaban en Belgrano: “En unos años te veo en la selección”

El zaguero peruano recordó su amistad con el campeón del mundo y contó que, antes del despegue del defensor, le anticipó que podía llegar muy lejos con la camiseta albiceleste

El vaticinio que hizo Hansell Riojas sobre Cristian Romero cuando ambos jugaban en Belgrano: “En unos años te veo en la selección”

Los deseos de Marcos Huamán para esta fecha FIFA 2026 con la selección peruana: “Para eso voy a trabajar”

El defensor confesó que sus compañeros fueron clave para que su regreso al equipo nacional fluyera sin dificultades, y que el vestuario vive un clima de unión que lo motiva a dar el máximo en cada sesión

Los deseos de Marcos Huamán para esta fecha FIFA 2026 con la selección peruana: “Para eso voy a trabajar”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: candidatos a la alcaldía de Lima se enfrentan en la segunda jornada de este 22 de septiembre

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: candidatos a la alcaldía de Lima se enfrentan en la segunda jornada de este 22 de septiembre

Keiko Fujimori ante Donald Trump: “Perú entra con entusiasmo y determinación al Escudo de las Américas”

Keiko Fujimori recibirá al Papa León XIV en Palacio e irá a misa en base Las Palmas, pero no lo acompañará a regiones

Rafael López Aliaga, denunciado por Carlos Bruce, insiste en acusarlo de “estilo mafioso” y estar a la “sombra de Odebrecht”

Ricardo Belmont llama mentiroso a López Aliaga y considera “un chiste” que Carlos Álvarez lidere su plan de seguridad

ENTRETENIMIENTO

Melcochita agradece escultura y mural en La Victoria por sus 90 años y se alista para su concierto de despedida: “Queda en mi corazón”

Melcochita agradece escultura y mural en La Victoria por sus 90 años y se alista para su concierto de despedida: “Queda en mi corazón”

Marina Gold se quiebra al hablar de Michelle Onetto y reafirma bullying: “Me tiemblan las manos, así me sentía en el colegio”

Rebeca Escribens se disculpa con Christian Domínguez tras llamarlo “adefesio”: “Me doy asco y vergüenza”

Michelle Onetto, ex Zaca TV, niega acusaciones de bullying a Marina Gold y otras alumnas de Liceo Naval

Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy son acusados de burlarse de víctima de presunto abuso sexual en bus del Liceo Naval

DEPORTES

Hansell Riojas revela que Sport Boys le ofreció apoyo psicológico pese a jugar en otro club: “Me dieron las armas suficientes”

Hansell Riojas revela que Sport Boys le ofreció apoyo psicológico pese a jugar en otro club: “Me dieron las armas suficientes”

La dura espera de Nicolás Da Campo tras salir sentido del empate de Sport Boys con Melgar: “No sé si lo podré manejar”

Medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así marcha el Team Perú en el certamen continental

Thiago Kosloski pone en valor su gestión tras notable desempeño de Perú en Juegos ODESUR Santa Fe 2026: “Fin de larga espera sin victorias”

El vaticinio que hizo Hansell Riojas sobre Cristian Romero cuando ambos jugaban en Belgrano: “En unos años te veo en la selección”