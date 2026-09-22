Juan ‘Pegajoso’ Díaz y su primera vez en un evento numerado de la UFC: peleador peruano enfrentará a Adrián Yañez en Nueva York

Juan Díaz peleará por primera vez en un evento numerado de la UFC. Crédito: Instagram Juan Díaz.

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Perú volverá a tener representación en una cartelera numerada de la UFC. El próximo 14 de noviembre, Juan ‘Pegajoso’ Díaz enfrentará a Adrian Yañez en el marco de UFC 334, evento que se realizará en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos. El peleador nacional llega tras una victoria sobre el estadounidense Malcolm Wellmaker, triunfo que le abrió las puertas a este nuevo desafío.

“Buen rival, buen evento, listo para romperla a lo grande y traerme la victoria”, escribió Díaz en sus redes sociales tras conocerse el combate.

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El peruano llegó a la UFC luego de asegurar su cupo a través de la Dana White’s Contender Series. Su presentación se dio en el UFC Vegas 117, disputado el sábado 16 de mayo en el UFC Apex de Las Vegas, donde se impuso a Wellmaker. Con ese resultado, Díaz elevó su registro profesional a 16 victorias, una derrota y un empate, una marca que respalda su ascenso dentro de la división de peso gallo.

La pelea ante Yañez representará, para el nacional, su segunda presentación en la organización y la primera dentro de un evento numerado, categoría reservada para las carteleras de mayor jerarquía dentro del calendario de la UFC.

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Juan Díaz peleará en el UFC 334 que tendrá lugar en el Madison Square Garden de Nueva York. Crédito: Team MMA.

Cabe mencionar que la última vez que un peleador peruano compitió en una cartelera numerada fue el moyobambino José Ochoa, quien participó en UFC 328 el 9 de mayo, en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. El combate de Díaz en UFC 334 marcará el regreso del país a este tipo de eventos después de más de cinco meses.

Yañez llega con 18 victorias, seis derrotas y un empate

Adrian Yañez acumula un récord profesional de 18-6-1 y es reconocido como uno de los peleadores más completos de la división gallo. Entrenado en el Metro Fight Club de Houston, Texas, el estadounidense de 32 años basa su estilo en el boxeo, con un alcance de 178 centímetros (70 pulgadas) que utiliza para mantener distancia y conectar combinaciones precisas. Del total de sus victorias en la categoría, 12 llegaron por nocaut o nocaut técnico, lo que representa el 67% de sus triunfos.

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En su presentación más reciente, disputada el 11 de julio en UFC 329: McGregor vs. Holloway 2, Yañez noqueó al excampeón Cody Garbrandt en el primer asalto, a los 2:47 minutos, mediante golpes. Ese resultado cortó una racha adversa que incluía un empate mayoritario ante Ricky Simon en marzo y una derrota por decisión dividida frente al peruano Daniel Marcos en diciembre de 2024.

Adrián Yañez será el rival de Juan Díaz en el UFC 334. En el pasado ya cayó ante un peruano: Daniel 'Soncora' Marcos. Crédito: Superluchas.

El estelar de la noche será entre Ciryl Gane y Josh Hokit

UFC 334 tendrá como combate principal el enfrentamiento entre Ciryl Gane y Josh Hokit por el título vacante de peso pesado, en la primera defensa del campeón tras su ascenso luego de que Tom Aspinall dejara el cinturón por lesión. El coestelar reunirá a Kayla Harrison y Amanda Nunes por el título femenino de peso gallo, un combate que estaba pactado originalmente para UFC 324 en enero, pero que se reprogramó tras una lesión en el cuello de Harrison.

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La cartelera principal se completa con los combates entre Caio Borralho y Yousri Belgaroui en peso medio, Uros Medic ante Kevin Holland en peso welter, y Bilal Hasan contra Luis Gurule en peso mosca.

En la parte preliminar, además del duelo entre Díaz y Yañez, destaca lo que podría ser la última pelea de Stephen Thompson, de 43 años, ante Charles Radtke. El resto de la cartelera preliminar incluye los combates entre Drew Dober y Chris Duncan, Jim Miller contra Terrance McKinney, Donte Johnson ante Baisangur Susurkaev, Bia Mesquita frente a Macy Chiasson, y Nazim Sadykhov contra Jefferson Nascimento.

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