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Gianluca Lapadula, entusiasmado por su regreso a la selección peruana: “Me siento muy orgulloso de estar aquí”

Un año y medio ha sido el tiempo en el que ‘Il Peruviano’ ha estado alejado del deber nacional. Por su buen hacer en Universitario, ahora, ha vuelto a ser llamado en la conducción del seleccionador Mano Menezes

Gianluca Lapadula asume, una vez más, la función de goleador en Perú. - Crédito: EFE
Gianluca Lapadula asume, una vez más, la función de goleador en Perú. - Crédito: EFE
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La puesta a punto de la selección peruana en una nueva ventana FIFA tiene como principal novedad la presencia de Gianluca Lapadula, actual goleador de Universitario de Deportes que no se vestía con la camiseta nacional desde marzo del 2025 por las Clasificatorias Sudamericanas.

Al cabo de la tercera jornada de entrenamiento, con vistas al amistoso contra Estados Unidos, el delantero peruano tuvo un contacto puntual con La Bicolor + para hablar de su retorno: “Me siento muy orgulloso de estar aquí”.

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Jean Ferrari – Mano Menezes - Selección Peruana – Perú – deportes – 21 septiembre
La convocatoria de Perú para la gira norteamericana incluye el regreso de Gianluca Lapadula. - Crédito: ITEA

Con respecto a los duelos correspondientes a la gira norteamericana, Gianluca se mostró muy convencido en que saldrán aprobados. “Serán cuatro partidos importantes para ver cómo estamos. Estamos con mucha actitud haciendo lo que nos pide el ‘profe’”.

Aunque Gianluca Lapadula gana enteros para ser el faro en ataque de Perú, existen otros delanteros que plantan batalla como el caso de Jhonny Vidales un viejo conocido suyo, por un paso fugaz en CD Gorica, con el que se viene asociando muy bien. “Fui extremo, lo hice en mi carrera, pero me adapté muchas veces”, dijo.

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"Estoy muy orgulloso de estar aquí", comentó el '9' que ha estado alejado de la disciplina nacional por cerca de un año y medio. | VIDEO: Bicolor

Regreso esperado

Desde que Mano Menezes asumió los mandos de la selección peruana, es la primera vez que tiene a Gianluca Lapadula a disposición. Por problemas físicos del ‘9’ en el ascenso de Italia o una actualidad convulsa tuvo que pasar de largo para priorizar a otros futbolistas con mejores condiciones.

Su desplazamiento a Universitario de Deportes fue un paso adecuado para volver a asomarse a la Villa Deportiva Nacional. Aunque su fichaje fue una moneda al aire, muy pronto demostró que aún conservaba la gasolina necesaria para golear en su primera incursión en la Liga 1 2026.

Gianluca Lapadula aún no celebra goles con Perú en Eliminatorias 2026. - Crédito: FPF
Gianluca Lapadula no celebró goles con Perú en Eliminatorias 2026. - Crédito: FPF

Su presencia en el área, cuota goleadora y jerarquía contrastada fueron los factores preponderantes para que Menezes se convenciera en llamarlo a la ‘bicolor’ para los amistosos FIFA contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Se da por descontado que será titular en la mayoría de ellos.

La última vez que Gianluca Lapadula hizo su aparición oficial con Perú fue en la caída contra Venezuela, por la J-14 de las Eliminatorias CONMEBOL. Aquel revés, conviene mencionar, consumó las aspiraciones nacionales para alcanzar la zona de repesca continental para la Copa del Mundo 2026. A partir de entonces, el ítalo-peruano ha pasado un año y medio alejado del ecosistema nacional, mientras el seleccionado patrio le dio pista a otros puntuales crecientes.

El delantero estaba en posición adelantada cuando salió el pase de Paolo Guerrero. (Video: Movistar)

Nómina de convocados

  • Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos).
  • Defensores: César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Fabio Gruber (Mainz 05), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima).
  • Mediocampistas: André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City).
  • Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario), Jhonny Vidales (Melgar) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).

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