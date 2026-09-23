Rafael López Aliaga será denunciado ante el JNE por fujimorista Samuel Daza por “coacción y chantaje político”

Samuel Daza denunciará a Rafael López Aliaga ante el JNE por los mensajes que, según afirmó, buscaban condicionarlo antes del debate municipal

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El candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima, Samuel Daza, anunció este miércoles que presentará una denuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra el postulante a primer regidor por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por los mensajes que le envió antes del último debate televisado.

En diálogo con el diario Perú21, Daza afirmó que las comunicaciones buscaban condicionarlo para que evitara cuestionar públicamente a su contrincante durante el debate. “Voy a presentar una denuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones, haciendo notar estos chats”, declaró.

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Según explicó, uno de los objetivos de los mensajes habría sido evitar que abordara durante el debate los cuestionamientos relacionados con los candidatos de Renovación Popular que arrastran sentencias, como reveló Cuarto Poder el fin de semana.

El postulante fujimorista también afirmó que pretendían impedirle formular críticas sobre la gestión de López Aliaga al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). “Quería condicionarme para que no sea directo en las cosas que teníamos que debatir ayer”, dijo.

El candidato de Fuerza Popular sostiene que intentaron evitar sus cuestionamientos sobre los candidatos de Renovación Popular con sentencias y sobre la gestión de López Aliaga en Lima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mensajes difundidos muestran que el dirigente de la formación celeste le escribió antes del debate: “Si vas a atacar dímelo. Al final harás daño a Fuerza Popular. Yo sí te haré responsable de 300 muertos en 60 días de FP”. Daza respondió: “No se preocupe. Solo prepárese. Decir la verdad es incómodo. Pero nunca ofende”.

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En otro momento del intercambio, López Aliaga planteó que “lo lógico sería trabajar juntos como lo estamos haciendo en Diputados y Senadores” y añadió: “No me preocupa en lo absoluto. Pero toda acción lleva reacción. En fin. Que conste que te ofrecí dialogar”.

Daza contestó entonces: “Soy un hombre de palabra”, a lo que López Aliaga replicó: “Ya lo veré hoy”. Horas después, durante el debate organizado por el JNE, ambos protagonizaron uno de los cruces más tensos de la jornada.

Durante ese encuentro, Daza cuestionó a López Aliaga por la presencia de más de 110 candidatos con sentencias o antecedentes en su entorno político y reveló que había recibido diez llamadas de su contrincante ese mismo día.

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Sostuvo que los mensajes no solo buscaban evitar sus cuestionamientos durante el debate, sino también condicionarlo respecto de sus críticas al Gobierno de Keiko Fujimori, al que Renovación Popular respalda desde el Congreso.

López Aliaga le advirtió que “toda acción lleva reacción” y le dijo que podría hacer responsable a Daza de “300 muertos en 60 días de FP” si atacaba a su agrupación

“Hay un acto de supremacía. ‘Oye amiguito, si me vas a atacar, yo tengo a la mano a una bancada que le puedo hacer daño a tu partido, al Ejecutivo’ es lo que realmente dice en el chat, si lo lee”, afirmó.

En ese sentido, calificó el intercambio como “una coacción directa y un chantaje político para no poder expresar libremente nuestras ideas” y sostuvo que corresponderá al organismo electoral evaluar el contenido de las comunicaciones.

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Panorama

Los peruanos han sido convocados para elegir el próximo 4 de octubre a 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes y 1.724 regidores (concejales) provinciales, y a 1.696 alcaldes y 9.188 regidores de distritos del país.

Esos comicios cerrarán un año que comenzó con las generales del 12 de abril y continuó con la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en la que se impuso Fujimori.