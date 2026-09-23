¿Qué es la Zona de Convergencia Intertropical? Senamhi explica su relación con el Fenómeno El Niño y las lluvias intensas

El Senamhi advirtió que un nuevo ciclón frente a la costa del Perú podría repetirse por las condiciones extraordinarias del fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las lluvias intensas que suelen afectar al norte del Perú durante los meses de verano tienen entre sus factores a un sistema atmosférico que se extiende alrededor del planeta. Se trata de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), una franja donde convergen los vientos de ambos hemisferios y se concentra aire cálido y húmedo.

Su desplazamiento puede favorecer el desarrollo de nubosidad, precipitaciones y tormentas eléctricas. El Senamhi señala que este sistema puede acercarse al territorio peruano durante el verano y generar lluvias fuertes principalmente en Piura y Tumbes. La Agencia Andina también explicó el papel de la ZCIT en escenarios donde las condiciones atmosféricas pueden favorecer una mayor intensidad de las precipitaciones.

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La ZCIT adquiere especial importancia cuando coincide con condiciones asociadas al Fenómeno El Niño, debido a que el calentamiento anómalo del mar puede modificar su comportamiento. Pero, ¿qué es exactamente este sistema y por qué su posición puede influir en las condiciones meteorológicas de distintas regiones del Perú?

Alerta por El Niño Costero continúa en Perú con riesgo de lluvias intensas en la costa norte. (Foto: Agencia Andina)

¿Qué es la Zona de Convergencia Intertropical y cómo se forma?

La Zona de Convergencia Intertropical es una franja de baja presión y abundante nubosidad que rodea la Tierra en la zona tropical. También recibe el nombre de ecuador meteorológico y se caracteriza por concentrar aire cálido y húmedo.

En este sector convergen los vientos alisios provenientes del hemisferio norte y del hemisferio sur. El encuentro de estas corrientes favorece el ascenso del aire cálido y húmedo hacia niveles superiores de la atmósfera.

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Una infografía del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú explica las características de la Zona de Convergencia Intertropical y su relación con los vientos alisios. (Foto: X / Senamhi)

Durante este proceso, el vapor de agua se condensa y favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical. Estas condiciones pueden producir lluvias intensas y descargas eléctricas, dependiendo de las características de la atmósfera.

La ZCIT cambia de posición a lo largo del año debido al desplazamiento estacional de la energía solar entre ambos hemisferios. Sobre el océano, además, su ubicación guarda relación con la distribución de las temperaturas del mar, por lo que tiende a situarse sobre las aguas más cálidas.

El Fenómeno El Niño puede desplazar la ZCIT hacia el sur

Según la información difundida por la Agencia Andina, la relación entre la ZCIT y El Niño se explica por los cambios que este fenómeno produce tanto en el océano como en la circulación atmosférica. El calentamiento anómalo de las aguas puede modificar el comportamiento habitual de los vientos y favorecer cambios en la ubicación de la ZCIT.

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ENFEN advierte posible intensificación de El Niño Costero entre mayo y julio. (Foto: Agencia Andina)

En condiciones normales, la ZCIT suele ubicarse al norte de la línea ecuatorial. Durante un episodio de El Niño, el calentamiento anómalo del mar puede debilitar los vientos alisios y favorecer el desplazamiento de este sistema hacia el sur.

El océano más cálido también aporta una mayor cantidad de vapor de agua a la atmósfera. Cuando el aire húmedo asciende, aumenta la formación de nubes de gran desarrollo vertical, entre ellas los cumulonimbos, asociados a lluvias fuertes y tormentas eléctricas.

De esta manera, el calentamiento del mar y el desplazamiento de la ZCIT pueden coincidir durante un episodio de El Niño y generar condiciones favorables para precipitaciones extraordinarias en determinadas zonas del norte peruano.

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Zona de Convergencia Intertropical favorece lluvias intensas en el norte del Perú

En el Perú, la influencia de la ZCIT se observa con mayor claridad durante el verano austral. En esta temporada, el sistema puede desplazarse hacia el sur y acercarse al norte del país, donde favorece condiciones de mayor humedad y desarrollo de nubosidad.

Piura y Tumbes se encuentran entre las regiones más expuestas a este comportamiento. De acuerdo con el Senamhi, durante el verano la ZCIT puede generar lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas en estas zonas del norte peruano.

-FOTODELDIA- LIM02. PIURA (PERÚ), 14/03/2017.- Un poblador trata de cruzar una calle inundada hoy, martes 14 de marzo del 2017, por las lluvias torrenciales caídas sobre el sector de El Indio, en la provincia de Castilla, de la región de Piura en la costa norte de Perú. Varios ministros de Estado visitan hoy la región Piura, al norte de Perú, para hacer una evaluación de los daños y necesidades de la población, tras las inundaciones y deslizamientos de lodo por las intensas lluvias provocadas por un fenómeno del Niño costero. EFE/Elías Agustín

Su influencia también alcanza sectores de la Amazonía peruana, donde las condiciones cálidas y húmedas favorecen el desarrollo de tormentas asociadas a este sistema atmosférico.

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En la sierra peruana, la presencia de los Andes modifica la circulación del aire y la interacción entre la superficie y la atmósfera. Por ello, la ZCIT resulta más difícil de identificar como una franja continua en esta región, a diferencia de lo que ocurre sobre el océano y otras zonas de superficie más homogénea.