Perú

Keiko Fujimori se reúne con la reina Máxima y presenta avances del Perú en inclusión financiera

La mandataria detalló los alcances del Plan Estratégico Multisectorial que articula acciones entre entidades del Estado para fortalecer el sistema financiero

Dos mujeres sonríen mientras se dan la mano frente a un panel claro; la mujer de la derecha lleva vestido oscuro y pendientes rojos.
Keiko Fujimori sostuvo una reunión en Nueva York con la reina Máxima de los Países Bajos durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo este miércoles en Nueva York un encuentro con la reina Máxima de los Países Bajos, quien se desempeña como asesora especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Salud Financiera. La reunión se enmarcó en la participación de la mandataria en la Asamblea General de las Naciones Unidas y contó con la presencia del canciller Carlos Espá, según informó Andina Noticias.

Durante el diálogo, Fujimori remarcó que la salud y la inclusión financiera son pilares de un sistema económico centrado en el bienestar de las personas. La mandataria explicó que el Gobierno peruano trabaja para mejorar el acceso, el uso y la calidad de los servicios financieros, con el objetivo de que estos se ofrezcan dentro de un marco seguro, sostenible e inclusivo, de acuerdo con el citado medio.

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La reina Máxima de los Países Bajos y una mujer vestida con un traje oscuro conversan sentadas en sillones negros.
Keiko Fujimori dialoga en Nueva York con la reina Máxima de los Países Bajos sobre la implementación de la Política Nacional de Inclusión Financiera de Perú. (Crédito: Agencia Andina)

Avances en inclusión financiera

La jefa de Estado aprovechó el encuentro para presentar los avances del Perú en la implementación de la Política Nacional de Inclusión Financiera, cuyo propósito es mejorar el bienestar económico de la población mediante su incorporación al sistema financiero formal. Según el reporte de Andina Noticias, esta política busca ampliar la cobertura de servicios bancarios y financieros entre sectores que históricamente permanecieron al margen de estas estructuras.

Fujimori detalló que dicha política se ejecuta a través de un Plan Estratégico Multisectorial, que articula las acciones de las entidades competentes para promover una inclusión financiera sostenible en el país. Este mecanismo, según explicó la mandataria durante la reunión con la reina neerlandesa, busca coordinar esfuerzos entre distintos organismos del Estado para evitar la duplicidad de iniciativas y fortalecer los resultados en materia de acceso financiero.

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Dos mujeres sentadas frente a frente en sillones negros conversan en una sala sobre una alfombra estampada.
Keiko Fujimori sostiene una reunión bilateral con la reina Máxima de los Países Bajos en Nueva York para abordar la inclusión financiera en el Perú. (Crédito: Agencia Andina)

Educación financiera y acceso

El Gobierno peruano desarrolla, además, iniciativas de educación financiera en todo el territorio nacional. Estas acciones cuentan con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas y de otros sectores estatales, con el fin de fortalecer la confianza de la población en el sistema financiero, según indicó Fujimori en el encuentro reseñado por Andina Noticias.

La mandataria subrayó que este componente educativo resulta clave para consolidar los avances alcanzados en materia de inclusión, en la medida en que una mayor comprensión de los productos y servicios financieros por parte de los ciudadanos contribuye a un uso más responsable y sostenido de dichos instrumentos.

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