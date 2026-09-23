La selección peruana Sub 20 cayó ante Argentina y luchará por la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos 2026

Santiago Espíndola marcó a los 89 minutos en Santa Fe y sentenció la semifinal de los XIII Juegos Suramericanos 2026, pese a las intervenciones decisivas del arquero Fabricio Mesías durante el duelo (Televisión Pública)

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La selección peruana sub 20 tuvo una actuación de enorme carácter en el estadio Marcelo Bielsa de Santa Fe, pero no alcanzó. Un remate cruzado de Santiago Espíndola sobre el cierre del partido liquidó las aspiraciones de la Bicolor de llegar a la final de los XIII Juegos Suramericanos 2026.

El arquero Fabrisio Mesías fue la figura del conjunto nacional durante todo el encuentro, aunque no pudo hacer nada ante el disparo del volante de River Plate que terminó en el fondo del arco a los 89 minutos.

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Perú, que había superado la fase de grupos como líder, deberá reponerse del golpe y enfocarse en la disputa por la medalla de bronce.

Un primer tiempo equilibrado con Mesías como protagonista

Perú y Argentina protagonizaron un primer tiempo parejo en el estadio Marcelo Bielsa. El arquero Fabrisio Mesías fue determinante para sostener el empate sin goles ante las principales llegadas locales. (AFA)

Ninguno de los dos equipos logró imponerse con claridad en los primeros 45 minutos. Argentina buscó el arco peruano desde temprano y generó las situaciones de mayor peligro, pero encontró en Mesías un obstáculo difícil de superar.

El guardameta respondió con autoridad ante las aproximaciones de la Albiceleste y ejecutó una doble atajada en la acción más comprometida de la primera mitad, cuando el conjunto dirigido por Diego Placente estuvo cerca de abrir el marcador.

Perú, por su parte, intentó proponer fútbol y construyó algunas llegadas al área rival, aunque sin la contundencia necesaria para inquietar al arquero argentino. El descanso llegó con el marcador en cero y la definición completamente abierta.

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Argentina apretó en el complemento y Perú resistió hasta casi el final

Perú soportó la presión argentina durante el complemento y mantuvo sus opciones de llegar a los penales. El arquero Fabricio Mesías volvió a ser determinante ante las llegadas del equipo dirigido por Diego Placente. (AFA)

El segundo tiempo comenzó con Argentina volcada sobre el arco peruano. A los 13 minutos del complemento, Franco Domínguez dispuso de una oportunidad clarísima tras un error en la salida del arquero nacional, pero su remate se fue junto al primer palo.

La Bicolor fue cediendo terreno de manera progresiva y terminó replegada, conteniendo los avances de un rival que controlaba el juego con mayor presencia en campo peruano.

Mesías volvió a ser determinante con varias intervenciones que sostuvieron el empate y mantuvieron vivas las chances del equipo nacional. La falta de precisión argentina en los metros finales fue el principal aliado de Perú durante gran parte del segundo tiempo.

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El gol de Espíndola en el descuento dejó a Perú sin final

Perú quedó fuera de la final de los Juegos Suramericanos tras recibir un gol de Santiago Espíndola a los 89 minutos. Argentina aprovechó una pelota suelta en el área y aseguró su clasificación. (AFA)

Cuando el partido parecía encaminarse a la definición por penales, una jugada nacida de un lateral largo cambió el rumbo del encuentro. La defensa peruana no consiguió despejar con claridad el balón dentro del área, la pelota quedó suelta en la puerta del área chica y Santiago Espíndola no desaprovechó la chance: sacó un derechazo bajo que entró al fondo del arco a los 89 minutos.

Fue el primer tanto del volante en el torneo y desató la celebración del público argentino en las tribunas del estadio Marcelo Bielsa. El tanto fue un golpe duro para Perú, que había logrado sostenerse durante casi todo el encuentro ante un rival que había dominado los pasajes más extensos del juego. La Bicolor intentó reaccionar en los instantes finales, pero el tiempo no alcanzó para encontrar el empate.

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Con el 1-0 consumado, Argentina obtuvo el pase a la final de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde aguardará al ganador del cruce entre Paraguay y Chile. Perú, en tanto, deberá medirse ante el perdedor de esa misma semifinal en la disputa por la medalla de bronce.

El conjunto nacional llegó a esta instancia tras concluir la fase de grupos en el primer puesto, con victorias ante Chile y Panamá. Solo había caído ante Colombia. El objetivo ahora es diferente, pero la Bicolor tiene la oportunidad de subir al podio y cerrar el torneo con un resultado positivo.

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